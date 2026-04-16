Ανδριόπουλος (DIMAND): Οι 4 πυλώνες ανάπτυξης έως το 2030 – Στα σκαριά νέα projects σε φιλοξενία και προσιτή κατοικία
Όλα όσα ανέφερε η διοίκηση στη χθεσινή παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
Aστικές αναπλάσεις, projects αξιοποίησης χαρτοφυλακίων ακινήτων τύπου Skyline, φιλοξενία αλλά και προσιτή κατοικία είναι οι τέσσερις πυλώνες ανάπτυξης για την DIMAND στον ορίζοντα των επόμενων ετών έως το 2030, με τη διοίκηση να προβλέπει ότι το 2026 θα σημειώσει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα έναντι του 2025.
Επιπλέον, χθες στο πλαίσιο της παρουσίασης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών ο διευθύνων σύμβουλος κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος δήλωσε ότι εκτός από τα δύο μεγάλα έργα στην περιοχή της Παλλήνης για τον Καμπά και τις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, «έχουμε προσυμφωνημένα 2-3 αρκετά μεγάλα έργα για τα οποία θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις τις επόμενες 90 μέρες, με ορίζοντα υλοποίησης την περίοδο μετά το 2028.
Με τα 13 εξασφαλισμένα projects (6 σε κατασκευή, αδειοδοτημένα ή πολεοδομικής ωρίμανσης) που έχουμε αυτή την στιγμή και τα υπόλοιπα που έχουμε δρομολογήσει μέσα από νέες συμφωνίες έχουμε εξασφαλίσει για την επόμενη πενταετία ποσοστό περίπου 70% επί των αποτελεσμάτων που είχαμε το 2025».
