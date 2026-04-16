Γιώργος Καλλιμασιάς (ΔΑΑ): Χωρίς ουσιώδη αντίκτυπο για το αεροδρόμιο της Αθήνας η κρίση στη Μέση Ανατολή
«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις», ανέφερε για την κρίση στη Μ. Ανατολή ο διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας, έχοντας θέσει ως στόχο ως προς την επιβατική κίνηση εφέτος το χαμηλό, μονοψήφιο ρυθμό αύξησης της επιβατικής κίνησης
«Το 2025 ήταν μία πολύ καλή χρονιά για το αεροδρόμιο και εκτιμάμε ότι και στο μέλλον η κερδοφορία θα υποστηριχθεί θετικά. Στόχος εφέτος είναι ένας χαμηλός, μονοψήφιος ρυθμός αύξησης της επιβατικής κίνησης και παρότι συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δε διαβλέπουμε μέχρι στιγμής κάποια ουσιώδη επίπτωση στα αποτελέσματα της εταιρείας». Αυτά ανέφερε χθες από το βήμα της τακτικής γενικής συνέλευσης ο διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) κ. Γιώργος Καλλιμασιάς, προσθέτοντας ότι η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας «είναι πολύ ισχυρή με τις χρηματοδοτικές ανάγκες να είναι εξασφαλισμένες έως την περίοδο 2028- 2029».
Σε ερώτηση για τυχόν έλλειψη στο κομμάτι των αεροπορικών καυσίμων ως απόρροια της κρίσης στη Μ. Ανατολή και πώς μπορεί να επηρεαστεί το αεροδρόμιο, ο ίδιος διευκρίνισε ότι «τα καύσιμα αγοράζουν οι αεροπορικές εταιρείες οι οποίες είναι και αυτές που συνάπτουν συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedging)- ο ρόλος του αεροδρομίου περιορίζεται στο κομμάτι της αποθήκευσης- επομένως η τιμή του καυσίμου δε μας επηρεάζει άμεσα. Σε επίπεδο αποθέματος όμως, υπάρχουν αυτή την στιγμή στρατηγικά αποθέματα στις δεξαμενές του ΔΑΑ αλλά και στα μεγάλα διυλιστήρια. Είναι εύλογο όμως, ότι αν υπάρξει μία έλλειψη αεροπορικού καυσίμου πανευρωπαϊκά, ούτε το αεροδρόμιο της Αθήνας θα μείνει ανεπηρέαστο».
Σημειώνεται εδώ ότι για το 2025, η κίνηση από τις χώρες της Μ. Ανατολής στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας είναι στο 7,5% επί του συνόλου «και σε αυτή τη φάση βλέπουμε ότι περίπου λίγο πάνω από τις μισές πτήσεις έχουν ακυρωθεί άρα οι υπόλοιπες εκτελούνται».
