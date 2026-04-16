Χρηματιστήριο: Συνεχίζεται το ανοδικό μομέντουμ μια ανάσα από τις 2.300 μονάδες
Στο ίδιο μήκος κύματος με τις διεθνείς αγορές και το Χρηματιστήριο Αθηνών - Ποιες μετοχές ξεχωρίζουν στο ταμπλό
Το θετικό τέμπο μετά το Πάσχα στο Χρηματιστήριο Αθηνών καλά κρατεί με τη σημερινή συνεδρίαση να βρίσκει τον Γενικό Δείκτη Τιμών στο 0,45% στο άνοιγμα, λίγο κάτω από τις 2.300 μονάδες. Ακόμα, ο FTSE 25 υψηλής κεφαλαιοποίησης έχει μικρή άνοδο 0,13%, ο Mid Cap μεσαίας κεφαλαιοποίησης ανεβαίνει 1,54% και ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί οριακά 0,06%. Ο τζίρος λίγο πριν τις 11:00 κυμαίνεται κοντά στα 15 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως χθες, μετά από μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από συνεχείς εναλλαγές προσήμων, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με οριακή άνοδο στις 2.289,44 μονάδες (+0,22%), καθώς τα κέρδη σε επιλεγμένες μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης αντιστάθμισαν τις ήπιες πιέσεις στους τίτλους υψηλής κεφαλαιοποίησης.
Η εικόνα της συνεδρίασης αποτυπώνει ένα περιβάλλον, όπου η ανθεκτικότητα συνυπάρχει με τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, ενώ οι τράπεζες και τα μακροοικονομικά δεδομένα συνεχίζουν να καθορίζουν τον τόνο.
Παρά τις πιέσεις που δέχτηκαν χθες οι τραπεζικές μετοχές, σημαντική ώθηση έδωσε η έκθεση της Eurobank Equities, που διατήρησε τη σύσταση «αγορά» για το σύνολο των τραπεζών και βλέποντας περιθώρια περαιτέρω ανόδου. Η χρηματιστηριακή αυξάνει τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών που τοποθετούνται πλέον στα 4,50 ευρώ για την Alpha Bank, στα 17,45 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, στα 10,30 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς, στα 11,20 ευρώ για την Optima Bank και στα 11,10 ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου, αντανακλώντας την αναβάθμιση των εκτιμήσεων κερδοφορίας.
