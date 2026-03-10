Νίκος Τσάκος για διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ: Προτεραιότητα η ασφάλεια των πληρωμάτων
Για την ΤΕΝ προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των πληρωμάτων αν και έχει έξι πλοία που θα έπρεπε να φορτώνουν από εκείνη την περιοχή είπε σε συνέντευξη του στο δίκτυο Schwab - Περίπου 250 εκατ. βαρέλια μεταφορικής δυναμικότητας πλοίων παραμένουν ουσιαστικά εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο
Την έντονη γεωπολιτική αναταραχή που επηρεάζει τη διεθνή αγορά ενέργειας και τη ναυτιλία δεξαμενόπλοιων ανέδειξε ο δρ. Νίκος Τσάκος, ιδρυτής και CEO της Tsakos Energy Navigation, μιλώντας σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο Schwab επισημαίνοντας ότι η κρίση στα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει πρωτοφανή διαταραχή στις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου. Όπως τόνισε, περίπου 250 εκατ. βαρέλια μεταφορικής δυναμικότητας πλοίων παραμένουν ουσιαστικά εγκλωβισμένα στην περιοχή, ενώ ακόμη και αν η κατάσταση εξομαλυνθεί άμεσα, θα απαιτηθεί τουλάχιστον ένα τρίμηνο για την επιστροφή σε κάποια μορφή κανονικότητας.
Παράλληλα, ο επικεφαλής της εισηγμένης στο New York Stock Exchange εταιρείας μιλώντας για τα Στενά του Ορμούζ , υπογράμμισε ότι για την εταιρεία του προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των πληρωμάτων. Την ίδια στιγμή, εκτίμησε ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις ενδέχεται να ωθήσουν προσωρινά τις τιμές του πετρελαίου κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ σημείωσε ότι η αναδιάταξη των εμπορικών ροών ενέργειας δημιουργεί μεγαλύτερες αποστάσεις μεταφοράς και στηρίζει την αγορά των δεξαμενόπλοιων.
