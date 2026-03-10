Νίκος Τσάκος για διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ: Προτεραιότητα η ασφάλεια των πληρωμάτων

Για την ΤΕΝ προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των πληρωμάτων αν και έχει έξι πλοία που θα έπρεπε να φορτώνουν από εκείνη την περιοχή είπε σε συνέντευξη του στο δίκτυο Schwab - Περίπου 250 εκατ. βαρέλια μεταφορικής δυναμικότητας πλοίων παραμένουν ουσιαστικά εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο