Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κατρακύλα έως 6% στα χρηματιστήρια Ασίας
Άλμα έως και 18% για το WTI και 16% για το Brent – Κλειστό de facto το στενό του Ορμούζ, από όπου περνά το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και LNG

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι κατά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές τη Δευτέρα, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022, με τις τιμές να εκτινάσσονται έως και 18% λόγω της συνέχισης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, τα χρηματιστήρια σε Τόκιο και Σεούλ κατέγραφαν ισχυρές απώλειες που ξεπερνούσαν το 6%.

 Περί τις 04:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, συνέχιζε την πτήση της, αυξανόταν κατά 30,04% στα 118,21 δολάρια (περίπου 108,7 ευρώ), ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 27,54% στα 118,22 δολάρια.

Από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Ιράν, η τιμή του WTI έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 60%, μια άνοδος που χαρακτηρίζεται πρωτοφανής για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Ισχυρή άνοδος και στο Brent

Αντίστοιχα, το πετρέλαιο Brent της Βόρειας Θάλασσας, διεθνής ποικιλία αναφοράς, κατέγραφε επίσης μεγάλη άνοδο, περίπου 16,64%, φθάνοντας τα 108,11 δολάρια το βαρέλι (περίπου 99,5 ευρώ), ενώ για μικρό χρονικό διάστημα ξεπέρασε και αυτό τα 111 δολάρια.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ακόμη και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατά την οποία το πετρέλαιο είχε ξεπεράσει τα 130 δολάρια το βαρέλι τον Μάρτιο του 2022, δεν είχε προκαλέσει τόσο απότομες και βίαιες αναταράξεις στις αγορές.

Άνοδος και στο φυσικό αέριο

Την ίδια στιγμή, τα προθεσμιακά συμβόλαια βραχυπρόθεσμης διάρκειας για το αμερικανικό φυσικό αέριο σημείωναν επίσης σημαντική άνοδο, περίπου 7%.

Οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς το στενό του Ορμούζ –από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες περίπου το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται διεθνώς διά θαλάσσης– παραμένει de facto κλειστό.

Ισχυρές απώλειες στα χρηματιστήρια της Ασίας

Παράλληλα, έντονες πιέσεις καταγράφονται και στις ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές.

Περί τις 02:35 ώρα Ελλάδας, ο δείκτης Nikkei στο χρηματιστήριο του Τόκιο υποχωρούσε κατά 6,07%, στις 52.246 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix κατέγραφε πτώση 5,08%.

Στη Σεούλ, ο βασικός δείκτης Kospi σημείωνε απώλειες 6,48%, υποχωρώντας στις 5.223 μονάδες, έπειτα από έντονες διακυμάνσεις που είχαν ήδη καταγραφεί την προηγούμενη εβδομάδα.
