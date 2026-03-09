Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κατρακύλα έως 6% στα χρηματιστήρια Ασίας

Άλμα έως και 18% για το WTI και 16% για το Brent – Κλειστό de facto το στενό του Ορμούζ, από όπου περνά το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και LNG