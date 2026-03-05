Σύμπραξη ΔΕΗ – METLEN για έργα αποθήκευσης έως 1.500MW σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Ιταλία

Σκοπός του joint venture είναι η ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία χαρτοφυλακίου έργων αποθήκευσης BESS έως 1.500 MW/3.000 MWh, εκ των οποίων τα 1.000MW αναμένονται να υλοποιηθούν εντός 12μήνου