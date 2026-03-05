Κινούμαι ηλεκτρικά III: Πότε λήγει η νέα παράταση για τις αιτήσεις
Τρίμηνη παράταση και αύξηση προϋπολογισμού στα 60 εκατ. ευρώ για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», με επιδότηση έως 9.000 ευρώ για αγορά ή leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Νέα χρονική ανάσα τριών μηνών λαμβάνει το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», έπειτα από απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο ταυτόχρονα ενισχύει τον συνολικό προϋπολογισμό του κατά 3 εκατ. ευρώ. Έτσι, οι διαθέσιμοι πόροι διαμορφώνονται πλέον στα 60 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη δυναμική της δράσης.
Η προθεσμία για την υποβολή νέων αιτήσεων μεταφέρεται έως τις 30 Ιουνίου. Ωστόσο, στην υπουργική απόφαση διευκρινίζεται ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα, εφόσον οι διαθέσιμοι πόροι εξαντληθούν πριν από την καταληκτική ημερομηνία.
Τα επιπλέον κονδύλια κατευθύνονται κυρίως στις επιδοτήσεις για οχήματα νομικών προσώπων (Κατηγορία Β) καθώς και για ποδήλατα φυσικών προσώπων (Κατηγορία Α), με τη νέα κατανομή του προϋπολογισμού να προσαρμόζεται αναλόγως.
Η παράταση διατηρεί ενεργό το ενδιαφέρον ιδιωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν ηλεκτρικό όχημα είτε μέσω αγοράς είτε μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), με κρατική ενίσχυση που μπορεί να φθάσει έως και τις 9.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στόχος είναι η απρόσκοπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και εντός του 2026, με τη διάθεση νέων χρηματοδοτικών πόρων που θα στηρίξουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.
Επιπλέον, προβλέπονται πρόσθετα κίνητρα για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων και χρήσεων, όπως:
-πολύτεκνες οικογένειες,
-άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ),
-νέους επαγγελματίες,
-οχήματα επαγγελματικής χρήσης.
Τι καλύπτει η επιδότησηΗ ενίσχυση που προβλέπει το πρόγραμμα αντιστοιχεί στο 30% της αξίας αγοράς του ηλεκτρικού οχήματος, με ανώτατο όριο επιδότησης τις 9.000 ευρώ.
Ποιοι είναι δικαιούχοιΣτο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:
-ιδιώτες,
-ελεύθεροι επαγγελματίες,
-επιχειρήσεις.
Η επιδότηση καλύπτει τόσο την απευθείας αγορά όσο και τη μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος μέσω leasing.
-αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά οχήματα,
-αμιγώς ηλεκτρικά ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.
Εκτός επιδότησης παραμένουν:
-υβριδικά οχήματα,
-οχήματα με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου.
-είσοδο στην πλατφόρμα,
-συμπλήρωση της αίτησης,
-ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
-παρακολούθηση της πορείας έγκρισης και ολοκλήρωση της αγοράς ή της μίσθωσης.
Ποια οχήματα εντάσσονταιΣτη δράση εντάσσονται αποκλειστικά:
Εκτός επιδότησης παραμένουν:
Διαδικασία υποβολής αίτησηςΗ διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://kinoumeilektrika3.gov.gr και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
