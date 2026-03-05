Κινούμαι ηλεκτρικά III: Πότε λήγει η νέα παράταση για τις αιτήσεις

Τι καλύπτει η επιδότηση

Κλείσιμο

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Νέα χρονική ανάσα τριών μηνών, έπειτα από απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο ταυτόχρονα ενισχύει τον συνολικό προϋπολογισμό του κατά 3 εκατ. ευρώ. Έτσι, οι διαθέσιμοι πόροι διαμορφώνονται πλέον στα 60 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη δυναμική της δράσης.Η προθεσμία για την υποβολήμεταφέρεται έως τις 30 Ιουνίου. Ωστόσο, στην υπουργική απόφαση διευκρινίζεται ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα, εφόσον οι διαθέσιμοι πόροι εξαντληθούν πριν από την καταληκτική ημερομηνία.Τα επιπλέον κονδύλια κατευθύνονται κυρίως στις επιδοτήσεις για οχήματα νομικών προσώπων (Κατηγορία Β) καθώς και για ποδήλατα φυσικών προσώπων (Κατηγορία Α), με τη νέα κατανομή του προϋπολογισμού να προσαρμόζεται αναλόγως.Η παράταση διατηρεί ενεργό το ενδιαφέρον ιδιωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν ηλεκτρικό όχημα είτε μέσω αγοράς είτε μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), με κρατική ενίσχυση που μπορεί να φθάσει έως και τις 9.000 ευρώ.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στόχος είναι η απρόσκοπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και εντός του 2026, με τη διάθεση νέων χρηματοδοτικών πόρων που θα στηρίξουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.Η ενίσχυση που προβλέπει το πρόγραμμα αντιστοιχεί στο 30% της αξίας αγοράς του ηλεκτρικού οχήματος, με ανώτατο όριο επιδότησης τις 9.000 ευρώ.Επιπλέον, προβλέπονται πρόσθετα κίνητρα για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων και χρήσεων, όπως:-πολύτεκνες οικογένειες,-άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ),-νέους επαγγελματίες,-οχήματα επαγγελματικής χρήσης.Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν: