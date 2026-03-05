Πώς το μεγαλύτερο λιμάνι της Μέσης Ανατολής ανεβάζει το κόστος του παγκόσμιου εμπορίου - Οι επιπτώσεις στις ελληνικές εξαγωγές

Το λιμάνι του Ντουμπάι που καθορίζει μεγάλο μέρος των παγκόσμιων ροών εμπορευμάτων - Η ιρανική επίθεση, το προσωρινό κλείσιμο και η «εξαφάνιση» των πλοίων - Από το Ντουμπάι μέχρι το Σουέζ, οι αναταράξεις ανεβάζουν το κόστος και αγγίζουν και τις ελληνικές εξαγωγές