Πώς το μεγαλύτερο λιμάνι της Μέσης Ανατολής ανεβάζει το κόστος του παγκόσμιου εμπορίου - Οι επιπτώσεις στις ελληνικές εξαγωγές
Το λιμάνι του Ντουμπάι που καθορίζει μεγάλο μέρος των παγκόσμιων ροών εμπορευμάτων - Η ιρανική επίθεση, το προσωρινό κλείσιμο και η «εξαφάνιση» των πλοίων - Από το Ντουμπάι μέχρι το Σουέζ, οι αναταράξεις ανεβάζουν το κόστος και αγγίζουν και τις ελληνικές εξαγωγές
Το λιμάνι Τζεμπέλ Αλί (Jebel Ali Port) είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Μέσης Ανατολής. Περίπου 35 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με πάνω από 100 θέσεις ελλιμενισμού και μήκος αποβάθρας 25 χιλιομέτρων, το Jebel Ali είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο στρατηγικά λιμάνια στον κόσμο.
Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του, μετά από ιρανική επίθεση που αναχαιτίστηκε, ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο του για το εμπόριο της ευρύτερης περιοχής, αλλά και για τις εμπορικές αλυσίδες ανά τον κόσμο.
Το 2025 συνεχίστηκε εξίσου εντυπωσιακά, με την DP World να ανακοινώνει ότι τον Οκτώβριο του 2025 το λιμάνι χειρίστηκε αριθμό- ρεκόρ 630.000 τόνων breakbulk φορτίου, το υψηλότερο μηνιαίο όγκο εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.
Το λιμάνι και η διευρυμένη ζώνη ελεύθερου εμπορίου JAFZA στο Ντουμπάι προσελκύουν διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες, κέντρα διανομής και εξαγωγείς από όλο τον κόσμο. Από το Jebel Ali περνάνε προϊόντα που προορίζονται ή διέρχονται από την περιοχή του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC): από καταναλωτικά αγαθά και τρόφιμα έως μηχανήματα, δομικά υλικά και ανταλλακτικά.
Μεταξύ των πελατών του είναι και η Ελλάδα, καθώς η χώρα έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια τις εμπορικές σχέσεις με τα ΗΑΕ, αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές σε ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Κατάρ, Ιράν και Μπαχρέιν ανήλθαν σε περίπου 470 εκατομμύρια ευρώ το 2025.
Στα τέλη Ιανουαρίου του 2026, το Επιμελητήριο του Ντουμπάι και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας (MoU) για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα του εμπορίου και της βιομηχανίας, την επέκταση των εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ Ντουμπάι και Αθήνας και την ανάπτυξη νέων εμπορικών συνεργασιών.
Ο αριθμός των ελληνικών εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Ντουμπάι (Dubai Chamber of Commerce) συνέχισε να αυξάνεται, με 102 νέες ελληνικές εταιρείες να εντάσσονται κατά τη διάρκεια του 2025. Αυτό ανέβασε τον συνολικό αριθμό των ελληνικών εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες ως ενεργά μέλη του Eπιμελητηρίου σε 419, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 22,5%.
