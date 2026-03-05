Αναλαμβάνει δράση το Eurogroup: Στη Σύνοδο Κορυφής 19/3 οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας σε καύσιμα και ρεύμα
Ο Πιερρακάκης καλεί σε αποφάσεις «με αίσθηση του επείγοντος» την ΕΕ - Αναβαθμίζεται ο συντονισμός για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους
Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή φέρνει νέο γεωπολιτικό ρίσκο στις ενεργειακές αγορές, ανεβάζει το θερμόμετρο στις Βρυξέλλες και βάζει σε κατάσταση εγρήγορσης την Αθήνα. Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ως πρόεδρος του Eurogroup, θα διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα φορτισμένο τραπέζι την ερχόμενη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, για το «πακέτο» ακρίβειας σε καύσιμα και ρεύμα και με το ερώτημα τι θα συμβεί με τα Στενά του Ορμούζ.
Το Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας θα ήταν σημαντικό, ακόμα και πριν ξεσπάσει η τελευταία κρίση στη Μέση Ανατολή: το ενεργειακό κόστος ήταν ήδη στην ατζέντα, υπό το πρίσμα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Ωστόσο τώρα, με τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να κινούνται σε νευρικό τέμπο εν μέσω πολεμικής κλιμάκωσης, απειλών και αποκλεισμών της ναυσιπλοΐας, το ίδιο θέμα μετατρέπεται από «τυπική ατζέντα» σε «επείγον ζήτημα».
Ο πόλεμος «αναβαθμίζει» το Eurogroup
