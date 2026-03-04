Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν
Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν
Οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν δράση για σταθεροποίηση στις αποστολές - Σημάδια αισιοδοξίας στις αγορές
Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τετάρτη 4/3 για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μετά από δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος υποσχέθηκε στήριξη για τα πετρελαιοφόρα που διασχίζουν τον Περσικό Κόλπο, καθώς και νέα μέτρα υποστήριξης τις επόμενες ημέρες.
Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου μειώνεται κατά 26 σεντς, ή 0,35%, φτάνοντας τα 74,3 δολάρια το βαρέλι. Το Brent καταγράφει επίσης πτώση 26 σεντς, ή 0,32%, φτάνοντας τα 81,14 δολάρια το βαρέλι.
Η αγορά πετρελαίου σταθεροποιείται μετά τις αμερικανικές δεσμεύσεις για υποστήριξη
Το αμερικανικό αργό είχε φτάσει σχεδόν τα 78 δολάρια το βαρέλι αυτή την εβδομάδα, μετά τις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, μέλος του ΟΠΕΚ, το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, η αντίδραση του Ιράν με εκτοξεύσεις πυραύλων και drones σε στόχους σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών υποδομών, είχε προκαλέσει αναταράξεις στην αγορά.
Η αγορά πετρελαίου ηρέμησε μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν ασφάλεια στα πετρελαιοφόρα μέσω της Διεθνούς Χρηματοδοτικής Εταιρείας Ανάπτυξης (DFC). Επίσης, ο Τραμπ υποσχέθηκε να παρέχει ναυτική συνοδεία για τη θαλάσσια κυκλοφορία πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.
Η αγορά στράφηκε άρχισε να κινείται καθοδικά, καθώς ο Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι ο Λευκός Οίκος θα προχωρήσει σε μια σειρά από ανακοινώσεις για να στηρίξει το εμπόριο πετρελαίου στον Κόλπο. «Έχουμε μια σειρά από ανακοινώσεις που θα γίνουν», είπε ο Μπέσεντ. «Αρχίσαμε χθες με την ανακοίνωση ότι η DFC θα παρέχει ασφάλεια τόσο για τα πετρελαιοφόρα όσο και για τα πλοία φορτίου που δραστηριοποιούνται γύρω από τον Κόλπο το Σαββατοκύριακο».
Η κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει σταματήσει, καθώς οι ιδιοκτήτες πλοίων φοβούνται ότι θα γίνουν στόχοι ιρανικών αντιποίνων. Τα Στενά είναι το πιο κρίσιμο σημείο εμπορικής διέλευσης πετρελαίου στον κόσμο, με περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου να εξάγεται μέσω αυτών.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου μειώνεται κατά 26 σεντς, ή 0,35%, φτάνοντας τα 74,3 δολάρια το βαρέλι. Το Brent καταγράφει επίσης πτώση 26 σεντς, ή 0,32%, φτάνοντας τα 81,14 δολάρια το βαρέλι.
Η αγορά πετρελαίου σταθεροποιείται μετά τις αμερικανικές δεσμεύσεις για υποστήριξη
Το αμερικανικό αργό είχε φτάσει σχεδόν τα 78 δολάρια το βαρέλι αυτή την εβδομάδα, μετά τις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, μέλος του ΟΠΕΚ, το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, η αντίδραση του Ιράν με εκτοξεύσεις πυραύλων και drones σε στόχους σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών υποδομών, είχε προκαλέσει αναταράξεις στην αγορά.
Η αγορά πετρελαίου ηρέμησε μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν ασφάλεια στα πετρελαιοφόρα μέσω της Διεθνούς Χρηματοδοτικής Εταιρείας Ανάπτυξης (DFC). Επίσης, ο Τραμπ υποσχέθηκε να παρέχει ναυτική συνοδεία για τη θαλάσσια κυκλοφορία πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.
Η αγορά στράφηκε άρχισε να κινείται καθοδικά, καθώς ο Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι ο Λευκός Οίκος θα προχωρήσει σε μια σειρά από ανακοινώσεις για να στηρίξει το εμπόριο πετρελαίου στον Κόλπο. «Έχουμε μια σειρά από ανακοινώσεις που θα γίνουν», είπε ο Μπέσεντ. «Αρχίσαμε χθες με την ανακοίνωση ότι η DFC θα παρέχει ασφάλεια τόσο για τα πετρελαιοφόρα όσο και για τα πλοία φορτίου που δραστηριοποιούνται γύρω από τον Κόλπο το Σαββατοκύριακο».
Η κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει σταματήσει, καθώς οι ιδιοκτήτες πλοίων φοβούνται ότι θα γίνουν στόχοι ιρανικών αντιποίνων. Τα Στενά είναι το πιο κρίσιμο σημείο εμπορικής διέλευσης πετρελαίου στον κόσμο, με περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου να εξάγεται μέσω αυτών.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα