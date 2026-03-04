Αγοραστικό ντεμαράζ στο Χρηματιστήριο μετά την τριήμερη βουτιά: Άλμα 4,2% για τον Γενικό Δείκτη, στο +7% οι τράπεζες

Η καλύτερη συνεδρίαση των τελευταίων 11 μηνών - Η Αθήνα έβγαλε αντίδραση μετά το διήμερο «σφυροκόπημα» λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή - Διψήφιο ράλι για την ΕΥΔΑΠ μετά την πώληση του 9,71%