Αγοραστικό ντεμαράζ στο Χρηματιστήριο μετά την τριήμερη βουτιά: Άλμα 4,2% για τον Γενικό Δείκτη, στο +7% οι τράπεζες
Η καλύτερη συνεδρίαση των τελευταίων 11 μηνών - Η Αθήνα έβγαλε αντίδραση μετά το διήμερο «σφυροκόπημα» λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή - Διψήφιο ράλι για την ΕΥΔΑΠ μετά την πώληση του 9,71%
Πειστική αντίδραση έβγαλαν οι αγοραστές στο ελληνικό χρηματιστήριο, καταφέρνοντας να απορροφήσουν ένα σημαντικό μέρος των «κραδασμών» που δέχθηκε η Αθήνα το προηγούμενο τριήμερο. Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει λόγω της τεταμένης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με τις εγγυήσεις των ΗΠΑ, ότι θα εξασφαλίσουν των προστασία όσων πλοίων διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, να λειτουργούν «πυροσβεστικά» -σε πρώτη φάση- για τις αγορές.
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Τετάρτης (4/3) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 86,38 μονάδες ή +4,16% και έκλεισε στις 2.160,80 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.169,43 μονάδων. Στις 2.066,93 μονάδες εντοπίστηκε το χαμηλό ημέρας. Πρόκειται για την καλύτερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων 11 μηνών και συγκεκριμένα από το +6,19% της 8ης Απριλίου 2025. Σε +1,89% διαμορφώνεται πλέον η φετινή απόδοση.
Ράλι +7% έκαναν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ανακτά τις 2.400 μονάδες. Ξεχώρισε η ΕΥΔΑΠ με διψήφιο «άλμα», κινούμενη πλέον πάνω από τα 8 ευρώ, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το gap σε σχέση με την τιμή πώλησης του 9,71% στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (10 ευρώ ανά μετοχή). Ειδικότερα, η ΕΥΔΑΠ «σκαρφάλωσε» κατά +15% στην περιοχή των 8,4 ευρώ, που αποτελούν ρεκόρ 5ετίας (αρχές Σεπτεμβρίου 2021). Ράλι +15% «έτρεξε» και η Qualco, η οποία επανήλθε στα επίπεδα των 6 ευρώ.
Η προσοχή σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΥΔΑΠ, εταιρικά αποτελέσματα και DBRS
Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν σήμερα οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ΕΥΔΑΠ, στον απόηχο της χθεσινής συναλλαγής για το 9,71% της εταιρείας ύδρευσης. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία Urban Services -θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ- απέκτησε το παραπάνω ποσοστό στην ΕΥΔΑΠ. Το deal επιτεύχθηκε μέσω δύο πακέτων που πέρασαν στο ΧΑ έναντι συνολικά 103,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή με τιμή 10 ευρώ ανά μετοχή. Πωλητής ήταν ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος μεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον, ο οποίος μηδένισε τη συμμετοχή του στην ΕΥΔΑΠ.
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων για την χρήση 2025 από τις εισηγμένες. Τις οικονομικές τους επιδόσεις θα δημοσιεύσουν η Cenergy Holdings και η Lamda Development μετά τη λήξη των σημερινών συναλλαγών, ενώ αύριο (5/3) σειρά έχει η CrediaBank. Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί επίσης το Capital Markets Day της Τράπεζας Πειραιώς. Όσον αφορά το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας, αποτελέσματα ανακοινώνουν την Τρίτη (10/3) η Trek Development, την Τετάρτη (11/3) η Σαράντης και την Πέμπτη (12/3) η Aegean και η MIG.
Την ερχόμενη Παρασκευή (6/3) ανοίγει ο κύκλος των φετινών αξιολογήσεων για την ελληνική οικονομία, με την DBRS να ανακοινώνει την ετυμηγορία της. Υπενθυμίζεται ότι ο καναδικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «BBB» και σταθερό trend. Μία εβδομάδα αργότερα (13/3) θα δώσει τον «χρησμό» της η Moody’s (Baa3 με σταθερό outlook) και στις 20 Μαρτίου θα ακολουθήσει η Scope Ratings («BBB» με θετικό outlook).
Ανακάμπτουν οι διεθνείς αγορές
Έντονες αναταράξεις συνεχίζει να προκαλεί στη Wall Street ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν, με τους βασικούς δείκτες να κλείνουν μεν με απώλειες χθες, αλλά να περιορίζουν σημαντικά την αρχική ισχυρή πτώση. Κι αυτό διότι οι traders επικρότησαν την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παρέχει στρατιωτική προστασία στα τάνκερ που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ. Ανοδικά ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση, με την αμερικανική αγορά να καλωσορίζει τις πληροφορίες για επαφές ΗΠΑ-Ιράν μέσω μυστικών υπηρεσιών τρίτης χώρας. Κέρδη +0,3% σημειώνει ο Dow Jones, ο S&P 500 κινείται υψηλότερα κατά +0,5% και ο Nasdaq κατά +0,8%.
Αντίδραση βγάζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές ανακουφίζονται από τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την προστασία της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Περσικό Κόλπο. Πρόσθετη ώθηση παρέχει μία σειρά παραγόντων, όπως τα ανθεκτικά εταιρικά αποτελέσματα, τα κέρδη στον ενεργειακό κλάδο και οι σχετικά ήρεμες αγορές ομολόγων. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +1,4% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ +0,6% και +1,7%. Αντίθετα, sell off σημειώθηκε στις ασιατικές αγορές, με τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να «γκρεμίζεται» κατά -12%.
