Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Οι πρώτες αποκλίσεις στις τιμές καυσίμων σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές
Πάνω από 700 έλεγχοι από το Σάββατο και παρακολούθηση των τιμών σε πραγματικό χρόνο μέσω της πλατφόρμας FuelPrices – Εντατικοί έλεγχοι μετά την αναταραχή στη Μέση Ανατολή
Τις πρώτες αποκλίσεις στις τιμές καυσίμων εντόπισαν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή μετά την αναταραχή που έχει προκληθεί από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την Αρχή, οι αποκλίσεις καταγράφονται κυρίως σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, σε σημεία όπου ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αρχής, οι έλεγχοι συνεχίζονται για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα με εντατικό ρυθμό, ενώ από το μεσημέρι του Σαββάτου παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η εξέλιξη των τιμών στη βενζίνη και το πετρέλαιο.
Συνολικά, από το Σάββατο μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 700 έλεγχοι σε πρατήρια καυσίμων σε όλη τη χώρα, ενώ παράλληλα οι αρχές παρακολουθούν τις τιμές σε όλα τα πρατήρια μέσω της πλατφόρμας FuelPrices.gr. Σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.
Η εντατικοποίηση των ελέγχων έρχεται σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες στο υπουργείο Ανάπτυξης μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, και της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, με αντικείμενο την εικόνα της αγοράς υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Μετά τη συνάντηση, ο υπουργός είχε διαβεβαιώσει ότι υπάρχει πλήρης επάρκεια προϊόντων στην ελληνική αγορά και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ή πανικού, τονίζοντας παράλληλα ότι αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών που παραπέμπουν σε αισχροκέρδεια δεν θα γίνουν αποδεκτές, ενώ εξετάζονται –εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν– και πρόσθετα μέτρα προστασίας των καταναλωτών.
