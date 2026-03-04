Το Υπερταμείο εξελίσσεται σε εθνικό επενδυτικό ταμείο για την ανάπτυξη: ΔΕΘ-Helexpo, λιμάνια και σιδηρόδρομος τα καυτά assets
Το σχέδιο για την ανάπλαση της ΔΕΘ, η υποπαραχώρηση του λιμανιού της Ελευσίνας και τα projects της ΓΑΙΑΟΣΕ – Η καταγραφή των 36.000 ακινήτων, ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ και οι επενδύσεις μέσω του νέου ταμείου HIIF - Μερίσματα 700 εκατ. ευρώ έως το 2027, έργα άνω του 1 δισ. ευρώ μέσω PPF
Το Υπερταμείο επιχειρεί να περάσει σε μια νέα φάση λειτουργίας, μετασχηματιζόμενο σταδιακά από φορέα διαχείρισης κρατικών συμμετοχών σε έναν επενδυτικό οργανισμό που ωριμάζει έργα και κινητοποιεί κεφάλαια για την ελληνική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γιάννη Παπαχρήστου και τον αναπλ. διευθύνοντα σύμβουλο κ. Πάνο Σταμπουλίδη, παρουσίασε χθες μια ατζέντα έργων και επενδύσεων που εκτείνεται από την ανάπλαση της ΔΕΘ και την αξιοποίηση λιμενικών υποδομών έως την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας και τη δημιουργία νέων επενδυτικών εργαλείων.
Το στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2025-2027, όπως παρουσιάστηκε, προβλέπει οργανικά κέρδη 1 δισ. ευρώ, μερίσματα 700 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο, έργα άνω του 1 δισ. ευρώ που θα δημοπρατηθούν μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) και κινητοποίηση επενδύσεων αντίστοιχου ύψους μέσω του Hellenic Innovation & Infrastructure Fund (HIIF).
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στόχος είναι να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός μέσα στο 2026, ενώ εφόσον προχωρήσουν ομαλά οι διαδικασίες ο ανάδοχος θα μπορούσε να αναδειχθεί έως το τέλος της ίδιας χρονιάς.
Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στα 120–130 εκατ. ευρώ, ενώ στο σχέδιο περιλαμβάνεται και η δημιουργία ενός μεγάλου αστικού πάρκου στο κέντρο της πόλης, προϋπολογισμού περίπου 22 εκατ. ευρώ, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν από τους μεγαλύτερους ελεύθερους χώρους πρασίνου σε αστικό περιβάλλον στη Θεσσαλονίκη.
Η διοίκηση του Υπερταμείου διευκρίνισε ότι το έργο θα διατηρήσει τον δημόσιο χαρακτήρα της έκθεσης, χωρίς ανάπτυξη ξενοδοχειακών ή εμπορικών χρήσεων. Το νέο σχέδιο προβλέπει δύο σύγχρονα κτίρια εκθεσιακών χώρων, υπόγειους χώρους στάθμευσης και την ανακαίνιση του Βελλιδείου συνεδριακού κέντρου.
Η ανάπλαση της ΔΕΘΨηλά στην επενδυτική ατζέντα βρίσκεται η ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ–Helexpo στη Θεσσαλονίκη, ένα έργο που η διοίκηση του Υπερταμείου χαρακτήρισε «ορόσημο» για την πόλη.
