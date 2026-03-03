Τράπεζα Κύπρου: Από 90% έως 100% μέρισμα για το 2026-2028
Τι αναφέρει στο Business Plan - Για τo 2026, στοχεύει σε συνήθη διανομή ύψους 70%, στο ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής, καθώς και σε πρόσθετο μέρισμα μέχρι 20%
Σε θετική αναθεώρηση των χρηματοοικονομικών της στόχων περνάει η Τράπεζα Κύπρου. Οι επικαιροποιημένoι χρηματοοικονομικοί στόχοι αντικατοπτρίζουν την ενισχυμένη λειτουργική απόδοση, τη συνετή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και τη θετική δυναμική στους βασικούς τομείς που δραστηριοποιείται. Ενισχύουν επίσης τη δυνατότητα της τράπεζας να προσφέρει σταθερά υψηλές αποδόσεις, ενώ ταυτόχρονα να διατηρεί υψηλά επίπεδα μερισματικών διανομών.
Οι βασικές προτεραιότητες του Συγκροτήματος είναι η συνέχιση της δημιουργίας σταθερής και ανθεκτικής κερδοφορίας και η παροχή ισχυρών αποδόσεων στους μετόχους. Με βάση τις εν λόγω προτεραιότητες, η BOCH έχει αναθεωρήσει τους χρηματοοικονομικούς της στόχους για την περίοδο 2026‑2028 και αναμένει την επίτευξη Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE¹) σε επίπεδα mid-teens, η οποία αντιστοιχεί σε ROTE άνω του 20% υπολογισμένη σε δείκτη CET1 ύψους 15%. Η κερδοφορία αυτή αναμένεται να υποστηρίξει οργανική δημιουργία κεφαλαίου μεταξύ 350 με 400 μ.β. ετησίως για την περίοδο 2026‑2028.
