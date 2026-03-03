Τράπεζα Κύπρου: Από 90% έως 100% μέρισμα για το 2026-2028

Τι αναφέρει στο Business Plan - Για τo 2026, στοχεύει σε συνήθη διανομή ύψους 70%, στο ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής, καθώς και σε πρόσθετο μέρισμα μέχρι 20%