ΥΠΟΙΚ για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις, έτοιμοι για παρεμβάσεις αν κριθεί αναγκαίο
ΥΠΟΙΚ για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις, έτοιμοι για παρεμβάσεις αν κριθεί αναγκαίο
Πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημειώνουν ότι η μέχρι τώρα αντίδραση των αγορών στην κρίση στη Μέση Ανατολή είναι συγκρατημένη και επισημαίνουν ότι όλα θα κριθούν από τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων
Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας παρακολουθεί «με ψυχραιμία» τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν ότι ο βασικός κυβερνητικός προγραμματισμός - συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων της ΔΕΘ - παραμένει αναλλοίωτος, παρά την κλιμάκωση της κρίσης.
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ο Προϋπολογισμός του 2026 έχει ήδη ενσωματώσει αντίστοιχα σενάρια ευαισθησίας, και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις παραμένουν «διαχειρίσιμες».
Η πρώτη εικόνα από τις αγορές παραμένει συγκρατημένη, ενώ το τελικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης. Την ίδια ώρα, στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπογραμμίζουν ότι υφίστανται δημοσιονομικά και θεσμικά εργαλεία που μπορούν να ενεργοποιηθούν εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, με στόχο την προστασία της πραγματικής οικονομίας και τη διασφάλιση της συνέχισης των επενδυτικών παρεμβάσεων.
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιόλογη ανθεκτικότητα έναντι εξωγενών κλυδωνισμών. Άλλωστε, αντίστοιχα δυσμενή σενάρια έχουν ήδη ενσωματωθεί ως σενάρια ευαισθησίας στον Προϋπολογισμό του 2026, με την εκτίμηση ότι οι επιπτώσεις τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Επιπλέον, το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο και ο ευρωπαϊκός κανόνας δαπανών αποτελούν εγγυητές της συνέχειας του οικονομικού προγραμματισμού, ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες.
Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρακολουθεί με ψυχραιμία αλλά και αυξημένη επαγρύπνηση τις εξελίξεις, σύμφωνα με τις πηγές του υπουργείου. Προς το παρόν, η αντίδραση των διεθνών αγορών χαρακτηρίζεται ως συγκρατημένη, με την τιμή του αργού πετρελαίου να κινείται στα 80 δολάρια ανά βαρέλι.
Ωστόσο, όπως αναφέρουν, το εύρος των τελικών επιπτώσεων θα κριθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης. Σε κάθε περίπτωση, ότι «το υπουργείο διαθέτει τόσο τα δημοσιονομικά όσο και τα θεσμικά εργαλεία για να παρέμβει, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο», προκειμένου να θωρακίσει την πραγματική οικονομία. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι «βρισκόμαστε ακόμη σε σημαντική απόσταση» από ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ο Προϋπολογισμός του 2026 έχει ήδη ενσωματώσει αντίστοιχα σενάρια ευαισθησίας, και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις παραμένουν «διαχειρίσιμες».
Η πρώτη εικόνα από τις αγορές παραμένει συγκρατημένη, ενώ το τελικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης. Την ίδια ώρα, στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπογραμμίζουν ότι υφίστανται δημοσιονομικά και θεσμικά εργαλεία που μπορούν να ενεργοποιηθούν εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, με στόχο την προστασία της πραγματικής οικονομίας και τη διασφάλιση της συνέχισης των επενδυτικών παρεμβάσεων.
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιόλογη ανθεκτικότητα έναντι εξωγενών κλυδωνισμών. Άλλωστε, αντίστοιχα δυσμενή σενάρια έχουν ήδη ενσωματωθεί ως σενάρια ευαισθησίας στον Προϋπολογισμό του 2026, με την εκτίμηση ότι οι επιπτώσεις τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Επιπλέον, το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο και ο ευρωπαϊκός κανόνας δαπανών αποτελούν εγγυητές της συνέχειας του οικονομικού προγραμματισμού, ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες.
Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρακολουθεί με ψυχραιμία αλλά και αυξημένη επαγρύπνηση τις εξελίξεις, σύμφωνα με τις πηγές του υπουργείου. Προς το παρόν, η αντίδραση των διεθνών αγορών χαρακτηρίζεται ως συγκρατημένη, με την τιμή του αργού πετρελαίου να κινείται στα 80 δολάρια ανά βαρέλι.
Ωστόσο, όπως αναφέρουν, το εύρος των τελικών επιπτώσεων θα κριθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης. Σε κάθε περίπτωση, ότι «το υπουργείο διαθέτει τόσο τα δημοσιονομικά όσο και τα θεσμικά εργαλεία για να παρέμβει, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο», προκειμένου να θωρακίσει την πραγματική οικονομία. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι «βρισκόμαστε ακόμη σε σημαντική απόσταση» από ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα