Νεμπής: Ανεβάζει ταχύτητες ο ΟΤΕ – Νέα πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους
Μέρισμα 0,87 ευρώ/μετοχή - Στα €600 εκατ. περίπου οι επενδύσεις για το 2026, στόχος προσαρμοσμένου EBITDA (AL) πέριξ του 3%
Σε σημαντική αύξηση του μερίσματος και σε περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών προχωρά ο ΟΤΕ, ενισχύοντας τη δέσμευσή του Ομίλου για ουσιαστική ανταμοιβή των μετόχων του. Στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που πραγματοποίησε ο ΟΤΕ μετά την ανακοίνωση των βελτιωμένων οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2025, ο CEO, Κώστας Νεμπής, τόνισε πως η απόφαση αυτή αποτυπώνει τις ισχυρές επιδόσεις που καταγράφει ο Όμιλος ΟΤΕ, την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου απέναντι στις προκλήσεις της αγοράς και τη σταθερή στρατηγική προσήλωση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.
Αναλυτικά, η διοίκηση εστίασε στη νέα Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους, με την οποία ευθυγραμμίζεται η Πολιτική Αμοιβών με τις πραγματικές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές αντί για τις προβλεπόμενες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Η εφαρμογή της νέας Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων θα λαμβάνει υπόψη τις καθαρές ελεύθερες ταμειακές ροές που δημιουργήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος ως βάση υπολογισμού της συνολικής αμοιβής προς τους μετόχους.
Όπως αναφέρθηκε στην τηλεδιάσκεψη, με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό περιβάλλον θα παραμείνει σταθερό, η εταιρεία σκοπεύει να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών (με σκοπό την ακύρωσή τους), το 70%-100% των ελεύθερων ταμειακών ροών του προηγούμενου έτους. Το ποσό που θα διατίθεται σε μέρισμα θα αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στο 50% της συνολικής αμοιβής των μετόχων και το εναπομένον θα διατίθεται σε επαναγορά ιδίων μετοχών.
Στο πλαίσιο αυτό η αμοιβή προς τους μετόχους για το 2026 προτείνεται να ανέλθει σε 532 εκατ. ευρώ και επιμερίζεται σε μέρισμα αξίας €355 εκατ. και σε πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών ύψους €177 εκατ. περίπου. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή αντιστοιχεί σε €0,8777 και θα καταβληθεί στις 7 Ιουλίου 2026, κατόπιν έγκρισής του από τη ΓΣ των μετόχων.
