Eurobank Equities για ΟΤΕ: Σταθερές επιδόσεις στο δ’ τρίμηνο – Υπόσχεση για ισχυρότερο 2026
Eurobank Equities για ΟΤΕ: Σταθερές επιδόσεις στο δ’ τρίμηνο – Υπόσχεση για ισχυρότερο 2026
Ελκυστική μερισματική απόδοση 7% και προσδοκίες για 8% το 2027 - Στο επίκεντρο η κινητή τηλεφωνία και οι οπτικές ίνες - Η μετοχή διαπραγματεύεται με discount 15% έναντι των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών
Τις «πρώτες σκέψεις» (first thoughts) για τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο ΟΤΕ αποτυπώνει σε νέα της έκθεση η Eurobank Equities, τονίζοντας ότι το δ’ τρίμηνο συμβαδίζει με τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής.
Παράλληλα, η Eurobank Eq. εστιάζει στην απόδοση διανομής (distribution yield) 7% και την επιτάχυνση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) το 2026. Διατηρεί τη σύσταση «hold» και την τιμή στόχο 16,1 ευρώ για τη μετοχή, το οποίο συνεπάγεται discount 10,5% σε σύγκριση με το χθεσινό κλείσιμο στα 17,99 ευρώ.
Συνολικά, τα στοιχεία ευθυγραμμίστηκαν με το consensus αλλά, όπως και σε προηγούμενα τρίμηνα, υπολείπονται του δυναμισμού που παρατηρείται σε ομοειδείς ευρωπαϊκές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι οποίες συνεχίζουν να καταγράφουν ανάπτυξη EBITDA 4-5% (π.χ. Telia, KPN) ή υψηλότερη (π.χ. Telenor). Τούτου λεχθέντος, οι προοπτικές κερδοφορίας για το 2026 φαίνονται πιο αισιόδοξες, με τη διοίκηση να δίνει guidance για ανάπτυξη 3% στα προσαρμοσμένα EBITDAaL (οι εκτιμήσεις της αγοράς βρίσκονται κοντά στο 2% σύμφωνα με την Eurobank Equities), πιθανώς λόγω της ισχυρής κινητής και του ελέγχου των λειτουργικών δαπανών (opex).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Παράλληλα, η Eurobank Eq. εστιάζει στην απόδοση διανομής (distribution yield) 7% και την επιτάχυνση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) το 2026. Διατηρεί τη σύσταση «hold» και την τιμή στόχο 16,1 ευρώ για τη μετοχή, το οποίο συνεπάγεται discount 10,5% σε σύγκριση με το χθεσινό κλείσιμο στα 17,99 ευρώ.
Η αποτίμηση των αποτελεσμάτωνΤα προσαρμοσμένα EBITDAaL δ’ τριμήνου ανήλθαν στα 351 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 2,3% σε ετήσια βάση, σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις (consensus). Ορισμένα βασικά μεγέθη φαίνεται να έχουν επιταχυνθεί, με πολύ ισχυρή την κινητή τηλεφωνία (έσοδα από υπηρεσίες +5,2% από +2,7% το γ’ τρίμηνο· μετάβαση από καρτοκινητά σε συμβόλαια, τιμολόγηση), τη λιανική σταθερή να βελτιώνεται στο +2,6% από +1,3% το γ’ τρίμηνο (απορρόφηση FTTH, διψήφια ανάπτυξη στη συνδρομητική τηλεόραση) και τον κλάδο ICT να αναπτύσσεται σημαντικά. Αυτό οδήγησε τα προσαρμοσμένα EBITDAaL για το 2025 στα 1,374 δισ. ευρώ, σε συντονισμό με το guidance της διοίκησης (+2% σε ετήσια βάση) και τις εκτιμήσεις της αγοράς.
Συνολικά, τα στοιχεία ευθυγραμμίστηκαν με το consensus αλλά, όπως και σε προηγούμενα τρίμηνα, υπολείπονται του δυναμισμού που παρατηρείται σε ομοειδείς ευρωπαϊκές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι οποίες συνεχίζουν να καταγράφουν ανάπτυξη EBITDA 4-5% (π.χ. Telia, KPN) ή υψηλότερη (π.χ. Telenor). Τούτου λεχθέντος, οι προοπτικές κερδοφορίας για το 2026 φαίνονται πιο αισιόδοξες, με τη διοίκηση να δίνει guidance για ανάπτυξη 3% στα προσαρμοσμένα EBITDAaL (οι εκτιμήσεις της αγοράς βρίσκονται κοντά στο 2% σύμφωνα με την Eurobank Equities), πιθανώς λόγω της ισχυρής κινητής και του ελέγχου των λειτουργικών δαπανών (opex).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα