Νέο κρυφτούλι με τις προμήθειες των τραπεζών
ΤΟ ΥΠΟΙΚ με εγκύκλιο προειδοποιεί όσους επιχειρούν να «παρακάμψουν» τον νόμο 5222/2025 που ορίζει με σαφήνεια το πλαίσιο των προμηθειών
Οι τραπεζίτες έχουν μια τάση να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν επιλέγοντας την τακτική του «παίζω κρυφτούλι». Και όλα αυτά παρά το γεγονός πως τούτη η τακτική δεν τους πήγε και πολύ μακριά μέχρι τώρα.
Η απόφαση του Αρείου Πάγου φερ’ ειπείν, για τον υπολογισμό των τόκων του Νόμου Κατσέλη αναμένεται να οδηγήσει το τραπεζικό σύστημα να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
Ωστόσο η χαρακτηριστική αντιδραστικότητά τους στις περιπτώσεις μείωσης εσόδων, ακόμη και όταν τα έσοδα αυτά προκύπτουν από καταχρηστικές πρακτικές, έχει γράψει ιστορία. Χρειάστηκαν δυο παρεμβάσεις του υπουργείου Οικονομικών για να πειστούν οι τράπεζες να κατεβάσουν τις προμήθειες και πάλι φαίνεται να αναζητούν παραθυράκι και γκρίζες ζώνες για να παρακάμψουν το νόμο.
Όμως δυστυχώς γι’ αυτές οι πάντες είναι υποψιασμένοι πια και τα κέρδη τους τόσα πολλά, ώστε να μην δικαιολογούν παρόμοιες «φθηνές» συμπεριφορές.
Φαίνεται λοιπόν αυτήν την φορά, πως επιστράτευσαν συστήματα πληρωμών που ελέγχουν έμμεσα ή άμεσα ώστε με αυτό τον τρόπο να δοκιμάσουν εκ νέου τα νεύρα των πελατών τους, παρακάμπτοντας με κάποιον τρόπο τον νόμο 5222/2025 που ορίζει σαφώς το πλαίσιο των προμηθειών.
Έτσι λοιπόν το υπουργείο αναγκάστηκε να διευκρινίσει με εγκύκλιο του προς πάσα κατεύθυνση -και κυρίως προς την τραπεζική κατεύθυνση- ότι ο νομοθέτης δεν κάνει εξαιρέσεις. Ούτε στις τράπεζες, ούτε στα συστήματα πληρωμών που συχνά αυτές ελέγχουν. O νόμος δεν αφορά μόνον φορείς ή παρόχους πληρωμών που συμμετέχουν αποκλειστικά στην υπηρεσία ΑΤΜ -ΔΙΑΣ , αλλά όλους τους φορείς ή παρόχους που διατηρούν οποιασδήποτε μορφής συμμετοχή στα Συστήματα Πληρωμών ΔΙΑΣ.
Ήτοι, και τα ηλεκτρονικά και όλα τα συστήματα πληρωμών, μεταξύ των οποίων και οι neobanks.
