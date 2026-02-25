Τράπεζες: Αυστηρότερα γίνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Μέσα από τον Τειρεσία η εφαρμογή κριτηρίων ESG (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης)
Η εποχή της εύκολης πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα φαίνεται να έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Υποχρεωτική ασφάλιση έναντι κινδύνων κλίματος, μέτρα εναντίον της διαφθοράς στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, τήρηση ποσόστωσης στις ανώτερες θέσεις της επιχείρησης είναι μόνον μερικά από τα ζητούμενα.
Όλα τα παραπάνω μπορούν να αλλάξουν πολύ τα κριτήρια, αλλά και το κόστος δανεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Οι τράπεζες ξεκινούν την εφαρμογή αυστηρών και συστηματικών ESG κριτηρίων (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης) για την αξιολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που χρηματοδοτούνται από αυτές ανεξαρτήτων κλάδου και δραστηριότητας. Αυτή η αλλαγή αποτελεί σαφή στρατηγική επιλογή του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενταγμένη στις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για υπεύθυνη και βιώσιμη χρηματοδότηση.
