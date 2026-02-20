Σε ώριμη φάση οι συζητήσεις για το μεγάλο data center της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία
Σε ώριμη φάση οι συζητήσεις για το μεγάλο data center της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία
Προχωρούν οι επαφές με τους Αμερικανούς - Σχεδιασμός για mega project 300 MW ύψους 2,3 δισ. ευρώ
Η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται στο νέο στρατηγικό πεδίο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, διευρύνοντας το εύρος των διμερών σχέσεων πέρα από την ενέργεια και το LNG και εντάσσοντας την τεχνολογία αιχμής στον πυρήνα της κοινής ατζέντας.
Η κατεύθυνση αυτή επιβεβαιώθηκε στη χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού με το διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Michael Kratsios στο περιθώριο του AI Impract Summit στο Νέο Δελχί. Όπως αναφέρθηκε η ΔΕΗ βάζει στο επίκεντρο της στρατηγικής της τη δημιουργία ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία, ένα project που –εφόσον προχωρήσει– θα αποτελέσει μια εθνική επένδυση υψηλής τεχνολογίας για τη χώρα.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο μετασχηματισμού της περιοχής μετά την απολιγνιτοποίηση, με στόχο τη δημιουργία ισχυρού κόμβου ψηφιακών υποδομών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.
