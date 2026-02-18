Κούρεμα έως 75% σε φοροπρόστιμα – Πάνω από 12.900 υποθέσεις μπορούν να κλείσουν άμεσα
Κούρεμα έως 75% σε φοροπρόστιμα – Πάνω από 12.900 υποθέσεις μπορούν να κλείσουν άμεσα
Επανέρχεται η εξώδικη επίλυση για φορολογικές διαφορές που «σέρνονται» στα διοικητικά δικαστήρια - Προθεσμία έως 24 Ιουλίου 2026
Νέα δυνατότητα συμβιβασμού ενεργοποιείται για φορολογούμενους που έχουν ανοιχτές δικαστικές διαφορές με την εφορία. Με την υπουργική απόφαση 25946 ΕΞ 13-02-2026 επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους έχουν ήδη προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια να κλείσουν οριστικά την υπόθεσή τους με σημαντική μείωση σε πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους.
Η διαδικασία αφορά φορολογικές αλλά και τελωνειακές υποθέσεις που εκκρεμούν ήδη ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και εξετάζεται από τριμελή τμήματα της Επιτροπής, τα οποία αξιολογούν τους ισχυρισμούς του αιτούντος και μπορούν να προτείνουν πλήρη, μερική ή και μη αποδοχή του αιτήματος. Σε κάθε περίπτωση, διατυπώνεται συγκεκριμένη πρόταση συμβιβασμού, όπου αναγράφονται αναλυτικά τα ποσά του κύριου φόρου, των πρόσθετων φόρων, των τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίμων, συνοδευόμενη από αιτιολογία και κοινοποιούμενη στον φορολογούμενο.
Ο ενδιαφερόμενος έχει προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών για να αποδεχθεί την πρόταση. Με την αποδοχή, υπογράφει το σχετικό έγγραφο, επιλέγει τον αριθμό δόσεων – κοινό για όλα τα ποσά – και συντάσσεται πρακτικό εξώδικης επίλυσης. Το πρακτικό δημοσιεύεται στον ιστότοπο του υπουργείου, αποτελεί εκτελεστό τίτλο, το ποσό που αναγράφεται βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και η αρχική βεβαίωση διαγράφεται.
Για να καταστεί αμετάκλητη η συμφωνία, ο φορολογούμενος πρέπει εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού να καταβάλει τουλάχιστον το 30% του κύριου φόρου ή το 25% του αυτοτελούς προστίμου, με τυχόν ήδη καταβληθέντα ποσά να συμψηφίζονται. Το αποδεικτικό πληρωμής αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Επιτροπής.
Το βασικό κίνητρο παραμένει το ύψος της μείωσης: προβλέπεται έως 75% «κούρεμα» στις πρόσθετες επιβαρύνσεις σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, ενώ παρέχονται χαμηλότερα αλλά σημαντικά ποσοστά έκπτωσης σε περίπτωση καταβολής σε δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό τους. Η μείωση αφορά πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους και όχι τον κύριο φόρο.
