THEON: Αυξημένα κατά 26% τα έσοδα το 2025 – Iστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών
Η THEON αναμένεται να επιτύχει τον στόχο εσόδων του €1 δισ. νωρίτερα από την αρχική πρόβλεψη για το 2030 - «Διατηρούμε την πρόβλεψή μας για ανάπτυξη άνω του 15% μέσα σε ένα συντηρητικά εκτιμώμενο εύρος», δήλωσε ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Κρίστιαν Χατζημηνάς
Η Theon International Plc (THEON) ανακοίνωσε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για τη δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 (Οικονομικό Έτος 2025 – FY 2025). Τα αποτελέσματα αυτά ευθυγραμμίζονται με την αναθεωρημένη εκτίμηση του Νοεμβρίου 2025 και καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα εσόδων και κερδοφορίας στα 28 χρόνια λειτουργίας της εταιρίας.
Η THEON ξεκίνησε το 2026 με ισχυρή δυναμική, η οποία προέρχεται από τις διαρθρωτικές τάσεις ανάπτυξης, το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και το σημαντικά διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Η επικαιροποιημένη εκτίμηση για το Οικονομικό Έτος 2026 (FY 2026) προβλέπει αύξηση εσόδων περίπου 30% σε σχέση με το Οικονομικό Έτος 2025 (FY 2025), με πάνω από 20% να προέρχεται από οργανική ανάπτυξη και το υπόλοιπο από μη οργανική, καθώς η THEON ξεκινά την ενοποίηση της Kappa Optronics.
Η THEON επαναβεβαιώνει τη μεσοπρόθεσμη εκτίμησή της για ετήσια αύξηση οργανικών εσόδων τουλάχιστον 15%, επίδοση που συνιστά ουσιαστική υπεραπόδοση έναντι της αναμενόμενης ετήσιας αύξησης των αμυντικών δαπανών των μεγάλων χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. Η αναβάθμιση αυτή στηρίζεται στις ισχυρές διαρθρωτικές τάσεις ανάπτυξης, καθώς και στη διεύρυνση της αγοράς στην οποία απευθύνεται η THEON, τόσο μέσω νέων προϊόντων, όσο και μέσω της εισόδου σε νέες αγορές.
Με κινητήριο μοχλό την οργανική ανάπτυξη και με την ενίσχυση στοχευμένων συμπληρωματικών εξαγορών, η THEON αναμένεται να επιτύχει τον στόχο εσόδων του €1 δισ. νωρίτερα από την αρχική πρόβλεψη για το 2030. Στο ίδιο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο, η εταιρία στοχεύει να εξελιχθεί από ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της Νυχτερινής Όρασης σε κορυφαίο παίκτη στον ευρύτερο κλάδο των Αμυντικών Ηλεκτροπτικών Συστημάτων.
