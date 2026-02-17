THEON: Αυξημένα κατά 26% τα έσοδα το 2025 – Iστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών

Η THEON αναμένεται να επιτύχει τον στόχο εσόδων του €1 δισ. νωρίτερα από την αρχική πρόβλεψη για το 2030 - «Διατηρούμε την πρόβλεψή μας για ανάπτυξη άνω του 15% μέσα σε ένα συντηρητικά εκτιμώμενο εύρος», δήλωσε ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Κρίστιαν Χατζημηνάς