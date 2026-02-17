Netcompany SEE EUI: Εκτίναξη εσόδων στα €347,7 εκατ. με επίκεντρο την Ελλάδα
Netcompany SEE EUI: Εκτίναξη εσόδων στα €347,7 εκατ. με επίκεντρο την Ελλάδα

Διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης κατέγραψε το 2025, για άλλη μια χρονιά, ο ελληνικός «βραχίονας» της εισηγμένης στη Δανία, που από φέτος άλλαξε διοικητική δομή

Μιχάλης Κοσμετάτος
Ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης κατέγραψε η Netcompany SEE EUI (πρώην Netcompany Intrasoft) για άλλη μια φορά με επίκεντρο την ελληνική αγορά.

Όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η μητρική εταιρεία, ο «βραχιόνας» της στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση εσόδων σε διψήφιο ποσοστό σε μια ακόμα χρήση και ξεπέρασε πάλι το «φράγμα» των 300 εκατ. ευρώ το 2025.

Σύμφωνα με τον ετήσιο ισολογισμό, ο πολυεθνικός όμιλος πληροφορικής αύξησε τον κύκλο εργασιών του στη χώρα μας κατά 12,5%, σε 347,7 εκατ. ευρώ από 308,9 εκατ. ευρώ το 2024, με βάση τις ισοτιμίες των νομισμάτων.

