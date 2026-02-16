Πώς θα μεταφερθούν 2 δισ. ευρώ από το RRF στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Τι επιδιώκει η ΕΑΤ
Μεταφορά πόρων περίπου 2 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχεδιάζει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ενισχύοντας ρευστότητα, επενδύσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία
Να μεταφερθούν πόροι 2 δισ. ευρώ περίπου στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι ένα από τα σοβαρά επιτεύγματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κάτι που θα καταστεί γνωστό περί το τέλος του καλοκαιριού. Πρόκειται για μια εξέλιξη με υψηλό αναπτυξιακό αποτύπωμα, καθώς μετακινεί σημαντικούς πόρους προς τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, ενισχύοντας τη ρευστότητα και την επενδυτική δυναμική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Πρόκειται για το γνωστό Pillar Assessment, μια αξιολόγηση του οργανισμού κατά πυλώνες, ώστε να πιστοποιηθεί η διαχειριστική του επάρκεια και να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός της, επιτρέποντας στην ΕΑΤ να εργαστεί διαχειριζόμενη απευθείας κονδύλια της Ε.Ε. Αυτήν την αξιολόγηση έχουν ήδη λάβει αρκετές αναπτυξιακές τράπεζες στην Ευρώπη, όπως της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας.
Εφόσον υπάρξει θετική κατάληξη για την ΕΑΤ, αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για τη διαχείριση κοινοτικών πόρων, καθώς δημιουργεί τη δυνατότητα να κατευθυνθούν περίπου 2 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) από τη μεγάλη επιχειρηματικότητα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς στην πράξη διασώζει ένα τμήμα πόρων που διαφορετικά θα κινδύνευε να μην απορροφηθεί εντός των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων, παρά τις μέχρι σήμερα υψηλές επιδόσεις της Ελλάδας. Της οργανωμένης αυτής προσπάθειας ηγείται η κα Ισμήνη Παπακυρίλλου, διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΑΤ.
