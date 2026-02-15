Νέο επενδυτικό κύμα από 42 ελληνικά funds με δύναμη πυρός 2,75 δισ. ευρώ

Νέο επενδυτικό κύμα βρίσκεται προ των πυλών της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής, καθώς η δημιουργία νέων επενδυτικών σχημάτων επιταχύνεται με γεωμετρική πρόοδο. Με τη σύσταση και προσθήκη του Kos Biotechnology Partners, ενός εξειδικευμένου fund που θα επενδύει αποκλειστικά στον τομέα της βιοτεχνολογίας, ο αριθμός των επιχειρηματικών κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται πλέον στην ελληνική αγορά, έχοντας λάβει τη στήριξη της ΕΑΤΕ, ανέρχεται στα 42.





O πρόεδρος και η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΑΤΕ Χάρης Λαμπρόπουλος και Αντιγόνη Λυμπεροπούλου

Κλείσιμο O πρόεδρος και η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΑΤΕ Χάρης Λαμπρόπουλος και Αντιγόνη Λυμπεροπούλου

Αυτά τα funds συνθέτουν πλέον ένα επενδυτικό οικοσύστημα με ουσιαστικό μέγεθος και βάθος. Συνολικά διαχειρίζονται κεφάλαια ύψους περίπουυπολογίζοντας αποκλειστικά το αποτύπωμα που αφορά την ελληνική αγορά. Από αυτά, 1,215 δισ. ευρώ έχουν δεσμευτεί από την ΕΑΤΕ, ενώ επιπλέονπροέρχονται από ιδιωτικά και θεσμικά κεφάλαια, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του Δημοσίου ως καταλύτη μόχλευσης επενδύσεων.Από τα 2,75 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα έχουν ήδη επενδυθεί περίπου 1,24 δισ. ευρώ σε, καλύπτοντας όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας: από νεοφυείς εταιρείες και scale-ups έως ώριμες, καθιερωμένες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι παραμένει διαθέσιμο ένα επενδυτικό απόθεμα της τάξης του περίπου 1,5 δισ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να διοχετευτεί στην αγορά τα επόμενα χρόνια, τροφοδοτώντας ένασε κλάδους, μεγέθη και επιχειρηματικά μοντέλα που μέχρι πρόσφατα δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr