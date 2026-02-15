Νέο επενδυτικό κύμα από 42 ελληνικά funds με δύναμη πυρός 2,75 δισ. ευρώ
Νέο επενδυτικό κύμα από 42 ελληνικά funds με δύναμη πυρός 2,75 δισ. ευρώ
Η δημιουργία νέων επενδυτικών σχημάτων επιταχύνεται με γεωμετρική πρόοδο - Έχουν ήδη επενδυθεί περίπου 1,24 δισ. ευρώ σε 230-240 ελληνικές επιχειρήσεις - Οι παλιοί και οι νέοι παίκτες
Νέο επενδυτικό κύμα βρίσκεται προ των πυλών της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής, καθώς η δημιουργία νέων επενδυτικών σχημάτων επιταχύνεται με γεωμετρική πρόοδο. Με τη σύσταση και προσθήκη του Kos Biotechnology Partners, ενός εξειδικευμένου fund που θα επενδύει αποκλειστικά στον τομέα της βιοτεχνολογίας, ο αριθμός των επιχειρηματικών κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται πλέον στην ελληνική αγορά, έχοντας λάβει τη στήριξη της ΕΑΤΕ, ανέρχεται στα 42.
Από τα 2,75 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα έχουν ήδη επενδυθεί περίπου 1,24 δισ. ευρώ σε 230-240 ελληνικές επιχειρήσεις, καλύπτοντας όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας: από νεοφυείς εταιρείες και scale-ups έως ώριμες, καθιερωμένες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι παραμένει διαθέσιμο ένα επενδυτικό απόθεμα της τάξης του περίπου 1,5 δισ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να διοχετευτεί στην αγορά τα επόμενα χρόνια, τροφοδοτώντας ένα νέο κύμα επενδύσεων σε κλάδους, μεγέθη και επιχειρηματικά μοντέλα που μέχρι πρόσφατα δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα