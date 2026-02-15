Νέο επενδυτικό κύμα από 42 ελληνικά funds με δύναμη πυρός 2,75 δισ. ευρώ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Funds Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Η δημιουργία νέων επενδυτικών σχημάτων επιταχύνεται με γεωμετρική πρόοδο - Έχουν ήδη επενδυθεί περίπου 1,24 δισ. ευρώ σε 230-240 ελληνικές επιχειρήσεις - Οι παλιοί και οι νέοι παίκτες

Στέλιος Μορφίδης
Νέο επενδυτικό κύμα βρίσκεται προ των πυλών της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής, καθώς η δημιουργία νέων επενδυτικών σχημάτων επιταχύνεται με γεωμετρική πρόοδο. Με τη σύσταση και προσθήκη του Kos Biotechnology Partners, ενός εξειδικευμένου fund που θα επενδύει αποκλειστικά στον τομέα της βιοτεχνολογίας, ο αριθμός των επιχειρηματικών κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται πλέον στην ελληνική αγορά, έχοντας λάβει τη στήριξη της ΕΑΤΕ, ανέρχεται στα 42.

Αυτά τα funds συνθέτουν πλέον ένα επενδυτικό οικοσύστημα με ουσιαστικό μέγεθος και βάθος. Συνολικά διαχειρίζονται κεφάλαια ύψους περίπου 2,75 δισ. ευρώ, υπολογίζοντας αποκλειστικά το αποτύπωμα που αφορά την ελληνική αγορά. Από αυτά, 1,215 δισ. ευρώ έχουν δεσμευτεί από την ΕΑΤΕ, ενώ επιπλέον 1,54 δισ. ευρώ προέρχονται από ιδιωτικά και θεσμικά κεφάλαια, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του Δημοσίου ως καταλύτη μόχλευσης επενδύσεων.

Από τα 2,75 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα έχουν ήδη επενδυθεί περίπου 1,24 δισ. ευρώ σε 230-240 ελληνικές επιχειρήσεις, καλύπτοντας όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας: από νεοφυείς εταιρείες και scale-ups έως ώριμες, καθιερωμένες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι παραμένει διαθέσιμο ένα επενδυτικό απόθεμα της τάξης του περίπου 1,5 δισ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να διοχετευτεί στην αγορά τα επόμενα χρόνια, τροφοδοτώντας ένα νέο κύμα επενδύσεων σε κλάδους, μεγέθη και επιχειρηματικά μοντέλα που μέχρι πρόσφατα δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
O πρόεδρος και η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΑΤΕ Χάρης Λαμπρόπουλος και Αντιγόνη Λυμπεροπούλου

lampropoulos-lymperopoulou-eate
