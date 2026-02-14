Είδε την ώρα, πήρε τις βαλίτσες του και μπήκε στο μουσείο όπου τον περίμενε ο «πρίγκιπας» – Ένα αξέχαστο event
Ενας ιστορικός οίκος ρολογιών, ο Ελληνας καλλιτέχνης που άφησε ιστορία με τις βαλίτσες του και η συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη που έμελλε να σηματοδοτηθεί από μια βραδιά πλημμυρισμένη από λευκές ορτανσίες, τέχνες και Α class guest list. Παύλος και Αννα Μαρία ήταν εκεί
Ο Ελβετικός εμβληματικός οίκος ρολογιών Rolex είναι συνυφασμένος με την αγάπη στις τέχνες και σε επιλεγμένους χώρους που τον υποστηρίζουν. Βρίσκεται υποστηρικτικά δίπλα σε ιστορικές γκαλερί και σημαντικούς καλλιτέχνες από διαφορετικούς χώρους που έγραψαν ή γράφουν ιστορία αφήνοντας το έντονο αποτύπωμά τους.
