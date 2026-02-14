Είδε την ώρα, πήρε τις βαλίτσες του και μπήκε στο μουσείο όπου τον περίμενε ο «πρίγκιπας» – Ένα αξέχαστο event

Ενας ιστορικός οίκος ρολογιών, ο Ελληνας καλλιτέχνης που άφησε ιστορία με τις βαλίτσες του και η συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη που έμελλε να σηματοδοτηθεί από μια βραδιά πλημμυρισμένη από λευκές ορτανσίες, τέχνες και Α class guest list. Παύλος και Αννα Μαρία ήταν εκεί