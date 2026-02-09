Η συνωμοσία της Μαλεσίνας, το εαρινό κόμμα Αλέξη και τα μπερδέματα Καραχάλιου-Κασσελάκη, η Εθνική Τράπεζα πάει για την Allianz, όταν ο ΕΦΕΤ κοιμάται
Η συνωμοσία της Μαλεσίνας, το εαρινό κόμμα Αλέξη και τα μπερδέματα Καραχάλιου-Κασσελάκη, η Εθνική Τράπεζα πάει για την Allianz, όταν ο ΕΦΕΤ κοιμάται
Χαίρετε, λοιπόν σε δυο εβδομάδες από σήμερα έχουμε ένα δυνατό παραδοσιακό τριημεράκι, αυτό της Καθαράς Δευτέρας, οπότε λίγο υπομονή, τα καλύτερα έρχονται γιατί όλοι συναισθανόμαστε ότι μετά τις Απόκριες δεν μένει και πολύ ακόμα για το Πάσχα, τον καλό καιρό και το άνοιγμα της σεζόν
Και αφού μιλάμε για Απόκριες και Τριώδιο, να σας πω ότι με το νέο κόμμα του Κασσελ. μυρίζομαι ντράβαλα και πανηγύρια. Γιατί χθες κιόλας, μια ημέρα μετά τη μετονομασία του σε «Δημοκράτες» από τον Στέφανο, βγήκε ο θρύλος της επικοινωνίας Νίκος Καραχάλιος και του την έπεσε απειλώντας τον με αγωγές ότι του έφαγε το όνομα του κόμματος το οποίο το έχει κατοχυρώσει (ο Καραχάλιος) και το είχε ευγενώς παραχωρήσει στον Ανδρέα Λοβέρδο για όσο διάστημα είχε αυτός κόμμα. Πόσα ονόματα να βρει και πόσες γυριστές να κάνει ο δόλιος για να επιβιώσει ο φουκαράς ο Στέφανος πια, αφήστε τον ήσυχο. Μου κάνει εντύπωση τέτοια κακία γύρω του, βρε παιδάκι μου, εκείνος ο Μωραΐτης, που τον αποθέωνε προ μηνών, τι χολή βγάζει, τι ειρωνεία, αλλά οφείλω να πω ότι ο μπαγάσας (που λέει και ο Δανίκας) έχει πένα καυτερή και χιούμορ, άκου το… σούσι βρωμάει απ’ το κεφάλι. Τέλος, επειδή ο Στέφανος χρησιμοποιεί ως χρώμα του «νέου» κόμματος το πορτοκαλί, σε απόχρωση copypaste του Πρώτου Θέματος, δηλώνω κατηγορηματικά ότι εμάς δεν μας νοιάζει και δεν μας πειράζει καθόλου, καλή επιτυχία και καλή μας διασκέδαση. Για το μόνο που στενοχωριέμαι είναι ότι κάποιος μου είπε ότι το πορτοκαλί θα ήταν το χρώμα που θα έβαζε ο αγαπημένος μας ηγέτης Αλέξης στο κόμμα του, κάτι που μας συγκινεί και δείχνει τον ψυχικό δεσμό που μας ενώνει.
Κόμμα αλλά... όχι ακριβώς Πάσχα
-Μιας και θυμήθηκα τον Αλέξη τώρα, ρώτησα την πηγή μου για πότε το βλέπει αυτή η ψυχή και μου είπε ότι μάλλον anytime μετά το Πάσχα, αναλόγως το timing, ούτε βιάζεται αλλά δεν θέλει και να περάσει το καλοκαίρι. Ρώτησα επίσης αν επιμένει στις αρχικές σκέψεις να μην είναι ακριβώς η οργάνωσή του ως κόμμα αλλά κάτι μεταξύ λίστας υποψηφίων και αυτοοργάνωσης, μη με ρωτάτε λεπτομέρειες που δεν πολυκαταλαβαίνω κιόλας, αφού το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Θα κατέβει στις εκλογές ο Τσίπρας και απ’ ό,τι κόβω δεν βλέπω να κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως εξελίσσεται, τώρα αν δεν θα κάνει γραφεία κόμματος και τοπικές οργανώσεις μικρή διαφορά έχει.
Κι όμως η Στρατινάκη είχε παραιτηθεί…
-Έμαθα χθες μια λεπτομέρεια για τη Στρατινάκη που παραιτήθηκε την Παρασκευή από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς -έναν νέο θεσμό που ξεκίνησε πέρυσι- λόγω της εμπλοκής του συντρόφου της στο σκάνδαλο ΓΣΕΕ-Παναγόπουλου που κατηγορούνται από την Αρχή του Ξεπλύματος. Η Στρατινάκη είχε τσακωθεί αγρίως με τη διοικητή Δεσφίνα Τσαγκάρη και είχε παραιτηθεί δυο ημέρες νωρίτερα, κατά την πηγή μου μάλιστα δεν πρόλαβε ο διορισμός της Στρατινάκη αρχικώς να δημοσιευθεί ούτε σε ΦΕΚ. Τώρα, λεπτομέρειες για τη δική της εμπλοκή αν υπήρχε στην υπόθεση που ήταν αναμεμειγμένος ο σύντροφός της δεν έμαθα. Απλώς να σημειώσω ότι εκεί στη ΝΔ όταν πρόκειται για πρόσωπο που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, όπως η περί ου ο λόγος, δεν προλαβαίνουν να καρφώνουν και μετά να ρίχνουν και ένα διπλό ανάθεμα του τύπου… εμείς σας τα λέγαμε, τι τους θέλετε τους Πασόκους κ.λπ. Ε, όπως και να το κάνουμε, εφτά χρόνια εξουσία να είσαι στην απέξω ενώ κυβερνάει το κόμμα σου είναι βαρύ. Και ένα άσχετο αλλά επίκαιρο: έμαθα ότι στενό συγγενικό πρόσωπο του κατασκόπου σμηναγού είναι φουλ προβεβλημένο άτομο, αλλά φυσικά δεν είναι σχεδόν ποτέ οικογενειακή η ευθύνη.
ΕΦΕΤ-Επικίνδυνα πράγματα…
-Θα σας πω μια υπόθεση με αφορμή της οποίας μάθαμε ότι ο ΕΦΕΤ δεν διαθέτει εξοπλισμό ανάλυσης τροφών και ουσιών που περιέχονται σε αυτές, ώστε να διαπιστωθεί αν είναι επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία. Μια συνεταιριστική εταιρεία χυμών διαφημίζει παντού στα προϊόντα της ότι είναι «φυσικά και χωρίς προσθήκη ζάχαρης», με αποτέλεσμα να παίρνει μεγάλο μερίδιο αγοράς από τους ανταγωνιστές της, άρα κάποια εκατομμύρια ετησίως. Επειδή λοιπόν τα λεφτά είναι πολλά στη συγκεκριμένη μπίζνες, οι ανταγωνιστές της εταιρείας με τους μαϊμού φυσικούς χυμούς προσέφυγαν στον ΕΦΕΤ εδώ και μήνες, αλλά ο αρμόδιος οργανισμός απάντησε ότι δεν έχουμε εξοπλισμό, άρα δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Οι ανταγωνιστές έστειλαν τα δείγματα στο εξωτερικό σε εξειδικευμένους οργανισμούς και φυσικά απεδείχθη η απάτη, αλλά δεν έχει κουνηθεί φύλλο. Την υπόθεση γνωρίζουν οι αρμόδιοι έως του βαθμού του αντιπροέδρου Χατζηδάκη, αναρωτιέμαι αν σκάσει μια χοντρή υπόθεση δημόσιας υγείας με τρόφιμα, τότε τι θα κάνουμε;
Η συνωμοσία της Μαλεσίνας
-Μια πρόσκληση για κρασί και... παϊδάκια αρκεί για να γεννήσει πολιτικά σενάρια και εκτιμήσεις "της τάβλας". Αναφέρομαι στο gathering που οργανώνει το πολύ παλιό στέλεχος της ΝΔ Γιάννης Πατσόγιαννης σε ένα καλύβι που έχει στη Μαλεσίνα. Ο Πατσόγιαννης ήταν από τη δεκαετία του '60 στέλεχος της ΕΡΕΝ, ενώ μετά ανήκε στον ευρύτερο κύκλο του Μιλτιάδη Έβερτ – παλαιοκαραμανλικός, κατά το κοινώς λεγόμενο. Είχε οργανώσει το κάλεσμα πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά λόγω μπλόκων δεν κατέστη εφικτό. Έχει καλέσει τον Κώστα Καραμανλή (Ραφήνα), ο οποίος έχει ξαναπάει στην καλύβα, αλλά και τον Αντώνη Σαμαρά, οπότε αυτό τροφοδότησε κι άλλα σενάρια. Επίσης έχει καλέσει τον Αβραμόπουλο, με τον οποίον είναι χρόνια φίλοι, καθώς χρημάτισε διοικητής στο Λαϊκό Νοσοκομείο επί υπουργίας του στο Υγείας. Όμως η πρόσκληση έχει πάει και σε εν ενεργεία βουλευτές και στελέχη της ΝΔ, π.χ. στον βουλευτή Φθιώτιδας Γιάννη Οικονόμου. Τώρα, προφανώς σε ένα κάλεσμα ταβέρνας γίνεται… κουβέντα καφενείου και έτσι πρέπει, γιατί η ζωή θέλει και λίγο καλοπέραση όταν δεν έχεις δουλειά να κάνεις. Κυβέρνηση και Μητσοτάκη πάντως δεν ρίχνεις με κρασί, παϊδάκι και… πικρή καρδιά.
Καιρίδης-Πλεύρης
-Μπορεί η χθεσινή Κυριακή να ήταν ηλιόλουστη και κατάλληλη για βόλτες, μια πρωινή συνέντευξη του Καιρίδη σε ένα ραδιόφωνο όμως έβαλε "στα καρφιά" τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη. Ο Καιρίδης βγήκε στο ραδιόφωνο του Alpha και είπε ότι πρόκειται για αποτυχία της χώρας και της πολιτικής της, όταν έχουμε νεκρούς και ότι αυτό παράγει αρνητικά πρωτοσέλιδα στον διεθνή Τύπο. Το άκουσε μετά από λίγο ο Πλεύρης, που το εξέλαβε ως προσωπική επίθεση, με δεδομένη και την κριτική που έχει ασκήσει πρόσφατα ο Καιρίδης σε πτυχές της μεταναστευτικής πολιτικής, και πήρε εκνευρισμένος τηλέφωνο στο Μαξίμου, το οποίο επίσης πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγη, κυρίως από το αναίτιο της έντασης.
Γεραπετρίτης-Φιντάν "κλειδώνουν" το ΑΣΣ
Κόμμα αλλά... όχι ακριβώς Πάσχα
-Μιας και θυμήθηκα τον Αλέξη τώρα, ρώτησα την πηγή μου για πότε το βλέπει αυτή η ψυχή και μου είπε ότι μάλλον anytime μετά το Πάσχα, αναλόγως το timing, ούτε βιάζεται αλλά δεν θέλει και να περάσει το καλοκαίρι. Ρώτησα επίσης αν επιμένει στις αρχικές σκέψεις να μην είναι ακριβώς η οργάνωσή του ως κόμμα αλλά κάτι μεταξύ λίστας υποψηφίων και αυτοοργάνωσης, μη με ρωτάτε λεπτομέρειες που δεν πολυκαταλαβαίνω κιόλας, αφού το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Θα κατέβει στις εκλογές ο Τσίπρας και απ’ ό,τι κόβω δεν βλέπω να κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως εξελίσσεται, τώρα αν δεν θα κάνει γραφεία κόμματος και τοπικές οργανώσεις μικρή διαφορά έχει.
Κι όμως η Στρατινάκη είχε παραιτηθεί…
-Έμαθα χθες μια λεπτομέρεια για τη Στρατινάκη που παραιτήθηκε την Παρασκευή από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς -έναν νέο θεσμό που ξεκίνησε πέρυσι- λόγω της εμπλοκής του συντρόφου της στο σκάνδαλο ΓΣΕΕ-Παναγόπουλου που κατηγορούνται από την Αρχή του Ξεπλύματος. Η Στρατινάκη είχε τσακωθεί αγρίως με τη διοικητή Δεσφίνα Τσαγκάρη και είχε παραιτηθεί δυο ημέρες νωρίτερα, κατά την πηγή μου μάλιστα δεν πρόλαβε ο διορισμός της Στρατινάκη αρχικώς να δημοσιευθεί ούτε σε ΦΕΚ. Τώρα, λεπτομέρειες για τη δική της εμπλοκή αν υπήρχε στην υπόθεση που ήταν αναμεμειγμένος ο σύντροφός της δεν έμαθα. Απλώς να σημειώσω ότι εκεί στη ΝΔ όταν πρόκειται για πρόσωπο που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, όπως η περί ου ο λόγος, δεν προλαβαίνουν να καρφώνουν και μετά να ρίχνουν και ένα διπλό ανάθεμα του τύπου… εμείς σας τα λέγαμε, τι τους θέλετε τους Πασόκους κ.λπ. Ε, όπως και να το κάνουμε, εφτά χρόνια εξουσία να είσαι στην απέξω ενώ κυβερνάει το κόμμα σου είναι βαρύ. Και ένα άσχετο αλλά επίκαιρο: έμαθα ότι στενό συγγενικό πρόσωπο του κατασκόπου σμηναγού είναι φουλ προβεβλημένο άτομο, αλλά φυσικά δεν είναι σχεδόν ποτέ οικογενειακή η ευθύνη.
ΕΦΕΤ-Επικίνδυνα πράγματα…
-Θα σας πω μια υπόθεση με αφορμή της οποίας μάθαμε ότι ο ΕΦΕΤ δεν διαθέτει εξοπλισμό ανάλυσης τροφών και ουσιών που περιέχονται σε αυτές, ώστε να διαπιστωθεί αν είναι επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία. Μια συνεταιριστική εταιρεία χυμών διαφημίζει παντού στα προϊόντα της ότι είναι «φυσικά και χωρίς προσθήκη ζάχαρης», με αποτέλεσμα να παίρνει μεγάλο μερίδιο αγοράς από τους ανταγωνιστές της, άρα κάποια εκατομμύρια ετησίως. Επειδή λοιπόν τα λεφτά είναι πολλά στη συγκεκριμένη μπίζνες, οι ανταγωνιστές της εταιρείας με τους μαϊμού φυσικούς χυμούς προσέφυγαν στον ΕΦΕΤ εδώ και μήνες, αλλά ο αρμόδιος οργανισμός απάντησε ότι δεν έχουμε εξοπλισμό, άρα δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Οι ανταγωνιστές έστειλαν τα δείγματα στο εξωτερικό σε εξειδικευμένους οργανισμούς και φυσικά απεδείχθη η απάτη, αλλά δεν έχει κουνηθεί φύλλο. Την υπόθεση γνωρίζουν οι αρμόδιοι έως του βαθμού του αντιπροέδρου Χατζηδάκη, αναρωτιέμαι αν σκάσει μια χοντρή υπόθεση δημόσιας υγείας με τρόφιμα, τότε τι θα κάνουμε;
Η συνωμοσία της Μαλεσίνας
-Μια πρόσκληση για κρασί και... παϊδάκια αρκεί για να γεννήσει πολιτικά σενάρια και εκτιμήσεις "της τάβλας". Αναφέρομαι στο gathering που οργανώνει το πολύ παλιό στέλεχος της ΝΔ Γιάννης Πατσόγιαννης σε ένα καλύβι που έχει στη Μαλεσίνα. Ο Πατσόγιαννης ήταν από τη δεκαετία του '60 στέλεχος της ΕΡΕΝ, ενώ μετά ανήκε στον ευρύτερο κύκλο του Μιλτιάδη Έβερτ – παλαιοκαραμανλικός, κατά το κοινώς λεγόμενο. Είχε οργανώσει το κάλεσμα πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά λόγω μπλόκων δεν κατέστη εφικτό. Έχει καλέσει τον Κώστα Καραμανλή (Ραφήνα), ο οποίος έχει ξαναπάει στην καλύβα, αλλά και τον Αντώνη Σαμαρά, οπότε αυτό τροφοδότησε κι άλλα σενάρια. Επίσης έχει καλέσει τον Αβραμόπουλο, με τον οποίον είναι χρόνια φίλοι, καθώς χρημάτισε διοικητής στο Λαϊκό Νοσοκομείο επί υπουργίας του στο Υγείας. Όμως η πρόσκληση έχει πάει και σε εν ενεργεία βουλευτές και στελέχη της ΝΔ, π.χ. στον βουλευτή Φθιώτιδας Γιάννη Οικονόμου. Τώρα, προφανώς σε ένα κάλεσμα ταβέρνας γίνεται… κουβέντα καφενείου και έτσι πρέπει, γιατί η ζωή θέλει και λίγο καλοπέραση όταν δεν έχεις δουλειά να κάνεις. Κυβέρνηση και Μητσοτάκη πάντως δεν ρίχνεις με κρασί, παϊδάκι και… πικρή καρδιά.
Καιρίδης-Πλεύρης
-Μπορεί η χθεσινή Κυριακή να ήταν ηλιόλουστη και κατάλληλη για βόλτες, μια πρωινή συνέντευξη του Καιρίδη σε ένα ραδιόφωνο όμως έβαλε "στα καρφιά" τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη. Ο Καιρίδης βγήκε στο ραδιόφωνο του Alpha και είπε ότι πρόκειται για αποτυχία της χώρας και της πολιτικής της, όταν έχουμε νεκρούς και ότι αυτό παράγει αρνητικά πρωτοσέλιδα στον διεθνή Τύπο. Το άκουσε μετά από λίγο ο Πλεύρης, που το εξέλαβε ως προσωπική επίθεση, με δεδομένη και την κριτική που έχει ασκήσει πρόσφατα ο Καιρίδης σε πτυχές της μεταναστευτικής πολιτικής, και πήρε εκνευρισμένος τηλέφωνο στο Μαξίμου, το οποίο επίσης πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγη, κυρίως από το αναίτιο της έντασης.
Γεραπετρίτης-Φιντάν "κλειδώνουν" το ΑΣΣ
-Γενικώς, δεν πρέπει να αναμένονται πολλά από το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα γίνει την Τετάρτη στην Άγκυρα. Από άποψη προγράμματος, να σας πω ότι η ελληνική αποστολή θα φύγει το πρωί από Αθήνα και οι εργασίες προγραμματίζονται νωρίς το μεσημέρι, καθώς ο Ερντογάν δεν είναι ακριβώς πρωινός τύπος. Οι δηλώσεις στα ΜΜΕ αναμένονται μετά τις 16:00 ώρα Ελλάδος, ενώ λογικά θα υπάρχει και γεύμα και μετά η ελληνική αποστολή θα φύγει καρφί για το Βέλγιο, καθώς την επομένη έχει άτυπη Σύνοδο Κορυφής στο κάστρο του Alden Biesen. Σήμερα καταλαβαίνω ότι ο Γεραπετρίτης και ο Φιντάν θα "κλειδώσουν" την ατζέντα της συνάντησης, τους συμμετέχοντες υπουργούς και τις συμφωνίες που θα υπογραφούν. Καταλαβαίνω πάντως ότι τα θέματα (και οι αρμόδιοι υπουργοί) στο τραπέζι θα αφορούν τη μετανάστευση, την αστυνομική συνεργασία, την πολιτική προστασία, τον πολιτισμό, το εμπόριο και τις μεταφορές, αλλά την ακριβή σύνθεση της ελληνικής αποστολής θα την ξέρουμε απόψε.
Η Ουάσιγκτον και η Ινδία
-Έφτασε ξανά στην Αθήνα, όπως και στη Λευκωσία, η πρόσκληση των Αμερικανών για την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου αναφορικά με τη συμμετοχή στο Board of Peace του Τραμπ, με θέμα τη Γάζα. Θυμίζω ότι ο Κ.Μ είχε προτείνει να υπάρξει μια ειδική δικλείδα για συμμετοχή των Ευρωπαίων αποκλειστικά και μόνο για το θέμα της επόμενης μέρας στη Γάζα, αλλά οι Αμερικανοί ξεκινούν από ένα θέμα και φτάνουν σε πολλά άλλα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια επιφύλαξη, αλλά ο Κ.Μ πρέπει ούτως ή άλλως να διαβουλευτεί με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, που επίσης έχουν πάρει πρόσκληση. Επίσης, υπάρχει και προγραμματικό κώλυμα εκείνες τις μέρες, καθώς ο Κ.Μ έχει προγραμματίσει ταξίδι στην Ινδία, παίρνοντας και αυτός την απευθείας πτήση Αθήνα-Νέο Δελχί που εγκαινιάστηκε πριν από λίγες εβδομάδες.
Στο Μ.Μ για την απόφαση του Αρείου Πάγου
-Περνώ τώρα στα νέα της αγοράς με τη σύσκεψη που θα έχουμε στο Μ.Μ με αντικείμενο την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον εκτοκισμό των δανείων του Νόμου Κατσέλη. Το θέμα το εξέτασαν στο ΥΠΟΙΚ και ανεβαίνουν τώρα σε ανώτερο επίπεδο να εξετάσουν τις πτυχές της συγκεκριμένης απόφασης προκειμένου να αποφύγουν το ενδεχόμενο επέκτασης του ιδίου καθεστώτος εκτοκισμού και σε άλλες κατηγορίες δανείων, π.χ. στον εξωδικαστικό μηχανισμό που είναι στο πτωχευτικό. Στην αγορά τουλάχιστον, επικρατεί σύγχυση και χρειάζεται να περιμένουμε να δουν οι ειδικοί την απόφαση για να έχουμε μια ασφαλή εκτίμηση για τις οικονομικές επιπτώσεις. Η KPMG υπολογίζει τη ζημία στο 1 δισ. στις τράπεζες, αλλά εξαρτάται από το πού θέτεις την ερώτηση, γιατί άλλοι λένε για 1,3 δισ., άλλοι για 1,1 δισ., άλλοι για 1 δισ., ενώ ορισμένοι servicers κατεβάζουν τον πήχη στα 400 εκατ. και άλλοι στα 300 εκατ. Κοινώς, έχει χαθεί η μπάλα. Οπότε Μ.Μ και ΥΠΟΙΚ θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Κατά τα λοιπά, εκτιμάται πως η απόφαση θα δημοσιευθεί στο τέλος της άλλης εβδομάδας, αν και ο χρόνος ακούγεται σύντομος για όσους γνωρίζουν τις δικαστικές διαδικασίες. Αργά ή γρήγορα τα κόστη θα γίνουν γνωστά και στην αγορά εκτιμούν πως τα νέα δεδομένα θα αποτελέσουν θρυαλλίδα εξελίξεων για τους servicers, καθώς ορισμένοι από αυτούς -οι μικρότεροι- δύσκολα θα αντέξουν το διαχειριστικό κόστος. Ετσι, συζητήσεις που είχαν ξεκινήσει στο πρόσφατο παρελθόν θα εξελιχθούν πιθανότατα με μεγαλύτερη ταχύτητα.
Ανατροπή από Εθνική: Γάμος με την Allianz
-Ερωτήματα προκάλεσε στην αγορά η απόφαση της διοίκησης της Εθνικής τράπεζας να προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου ΑΤ1, ενώ η τράπεζα διαθέτει τον υψηλότερο δείκτη CET 1. Οι υποψίες στράφηκαν σε υψηλές διανομές -που φαίνεται πως θα υπάρξουν- αλλά πιθανόν και σε κάποια εξαγορά. Οι πληροφορίες λοιπόν της στήλης -τσεκαρισμένες από δύο πλευρές- είναι ότι η Εθνική Τράπεζα άλλαξε ρότα στο ασφαλιστικό deal που ετοίμαζε και στο κάδρο δεν είναι πια η ΝΝ. Τα πράγματα άλλαξαν και η Εθνική προχωρεί με την Allianz, τον γερμανικό κολοσσό που θέλει να ενισχύσει την παρουσία του στην ελληνική αγορά και για αυτό είχε εξαγοράσει την Ευρωπαϊκή Πίστη. Η Allianz ήθελε πολύ μια συμφωνία με την Εθνική και μάλιστα ο CEO του γερμανικού ομίλου είχε έρθει στην Αθήνα και είχε γεύμα εργασίας με τον Π. Μυλωνά. Οι ανακοινώσεις τοποθετούνται σε μια με δυο εβδομάδες, και οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μετοχική συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας στο σχήμα, με ποσοστό της τάξης του 30%. Η Εθνική θα κάψει κεφάλαιο για τον γάμο της με την Αllianz, οπότε για αυτό και έβγαλε το ομόλογο ΑΤ1. Η ανατροπή που κάνει η Εθνική με την Allianz δημιουργεί το ερώτημα «τι θα γίνει όμως με την NN;». Η ολλανδική ασφαλιστική εταιρεία δεν διαθέτει δίκτυο στην Ελλάδα, αλλά έχει ένα μεγάλο πελατολόγιο και ασφαλώς εμπειρία από την ελληνική αγορά. Οπότε η ΝΝ αναζητά άλλη συνεργασία και στην αγορά φημολογείται πως βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με μη συστημική τράπεζα.
Διπλό ταξίδι Παπασταύρου στις ΗΠΑ για LNG, Κάθετο Διάδρομο και υδρογονάνθρακες
-Όχι ένα αλλά δύο ταξίδια μέσα σε λίγες εβδομάδες ετοιμάζει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια συγκυρία με έντονο ενεργειακό και γεωπολιτικό ενδιαφέρον, καθώς στο επίκεντρο των επαφών βρίσκεται η προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου και η μεταφορά αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη και την Ουκρανία μέσω της Ελλάδας. Πρώτος σταθμός θα είναι η Ουάσιγκτον στις 24 Φεβρουαρίου, όπου ο Έλληνας υπουργός αναμένεται να συμμετάσχει σε κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο για την πρόοδο του στρατηγικού αυτού εγχειρήματος. Η συνάντηση θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τις εμπλεκόμενες χώρες και τη δέσμευση μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου θα εξαρτηθεί το εύρος των νέων υποδομών LNG που θα αναπτυχθούν κατά μήκος της διαδρομής. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδας προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και έως την Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποκτά και ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη νέων πλωτών μονάδων αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU), οι οποίες θα υποστηρίξουν την αυξημένη ροή LNG προς την ευρωπαϊκή αγορά. Μεταξύ των έργων που βρίσκονται στο τραπέζι συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία ενός νέου FSRU που προωθεί η Atlantic SEE (κοινή εταιρεία Aktor -ΔΕΠΑ). Το δεύτερο ταξίδι του κ. Παπασταύρου θα πραγματοποιηθεί στο Χιούστον του Τέξας από 23 έως 27 Μαρτίου όπου θα συμμετάσχει ως ομιλητής στη CERAWeek 2026, το σημαντικότερο διεθνές φόρουμ για την ενέργεια. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ενώ στο περιθώριο της διοργάνωσης αναμένεται να πραγματοποιηθούν επαφές με κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς ενεργειακής βιομηχανίας, επενδυτές και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το ταξίδι στο Χιούστον, καθώς έως τα τέλη Μαρτίου εκτιμάται ότι θα έχουν κυρωθεί και οι τέσσερις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Αυτό θα επιτρέψει στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ να επικοινωνήσει, σε ανώτατο επίπεδο και απευθείας στα κορυφαία στελέχη της διεθνούς ενεργειακής βιομηχανίας, την πρόοδο της Ελλάδας και την ταχύτητα με την οποία προχωρούν τα προκαταρκτικά σχέδια για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων. Στη CERAWeek συμμετέχουν παραδοσιακά εκπρόσωποι της «αφρόκρεμας» των ορυκτών καυσίμων, μεταξύ των οποίων οι Chevron, ExxonMobil, She’ll, TotalEnergies, Conoco Philips, Vitol και πολλοί άλλοι, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ελληνική παρουσία, καθώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για απευθείας επαφές με εταιρείες που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις έρευνες και επενδύσεις υδρογονανθράκων διεθνώς. Κοινός παρονομαστής των δύο επισκέψεων είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου και η ενίσχυση του γεωστρατηγικού ρόλου της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό χάρτη, τόσο ως βασικής πύλης εισόδου LNG προς την Ευρώπη, όσο και ως αναδυόμενης περιοχής στρατηγικού ενδιαφέροντος για έρευνες και παραγωγή υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η ενοποίηση ΟΠΑΠ–Allwyn περνά στην τελική της φάση
-Σήμερα το βράδυ εκπνέει η προθεσμία για όσους μετόχους του ΟΠΑΠ επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου (exit right) στο πλαίσιο της συμφωνίας ενοποίησης με την Allwyn. Το δικαίωμα εξόδου αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της διαδικασίας συγχώνευσης με την Allwyn και συνδέεται άμεσα με τη διασυνοριακή μετατροπή της εταιρείας. Όσοι επιλέξουν να αποχωρήσουν μπορούν να πουλήσουν τις μετοχές τους στην (μικτή) τιμή των 19,04 ευρώ ανά μετοχή, η οποία έχει προσδιοριστεί ως δίκαιη αποζημίωση στο πλαίσιο της εταιρικής μεταβολής. Επειδή όμως αυτοί οι μέτοχοι αναμένεται να λάβουν το χρηματικό ποσό σε περίπου έναν μήνα από την ολοκλήρωση της διασυνοριακής μετατροπής και στο διάστημα που μεσολαβεί οι μετοχές για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα εξαγοράς δεν μπορούν να διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, ενώ δεν θα δικαιούνται και μέρισμα 0,80 ευρώ, η εκτίμηση είναι πως το ποσοστό όσων τελικά ασκήσουν το δικαίωμα θα είναι μειωμένο σε σχέση με όσους αρχικά καταψήφισαν το deal. Επιπλέον, και το προσφερόμενο χρηματικό αντάλλαγμα των 19,04 ευρώ/μετοχή είναι μικτό και θα αφαιρεθούν από αυτό τα δικαιώματα εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης και ο αναλογούν φόρος πώλησης. Πόσοι τελικά λοιπόν θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία; Θα μετρήσουν τα παραπάνω αλλά και το ότι η τρέχουσα τιμή στο ταμπλό τελικά δεν βρέθηκε κοντά στα 19,04 ευρώ, αλλά κάτω και από τα 18,24 ευρώ αν αφαιρεθούν τα 0,80 ευρώ του μερίσματος. Σε κάθε περίπτωση το πιθανότερο αύριο Τρίτη ή την Τετάρτη, όταν και θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Η ουσία, πάντως, είναι πως όσοι και να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου το deal θα προχωρήσει, αφού το όριο του 5% για όσους ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου καταργήθηκε, γεγονός που ουσιαστικά διασφαλίζει ότι η συγχώνευση θα προχωρήσει ανεξάρτητα από το πόσοι μέτοχοι θα επιλέξουν την έξοδο. Η διαδικασία της διασυνοριακής μετατροπής εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί περίπου τρεις μήνες μετά την έκτακτη ΓΣ της 7ης Ιανουαρίου 2026.
Οι αγορές και το ποσοστό της Allwyn
-Η Allwyn όλο αυτό το διάστημα πραγματοποίησε εκτεταμένες αγορές μετοχών του ΟΠΑΠ από το Χρηματιστήριο, απορροφώντας σε έναν βαθμό την προσφορά θεσμικών κεφαλαίων που για διαφορετικούς λόγους ήθελαν να μειώσουν τις θέσεις τους. Υπολογίζεται πως η Allwyn έχει δαπανήσει πάνω από 157 εκατ. ευρώ για να αγοράσει μετοχές από το ταμπλό, συμπεριλαμβανομένων και μετοχών στο πλαίσιο προθεσμιακού χαρακτήρα συναλλαγής με τη Citi και με καταληκτική ημερομηνία διακανονισμού στο τέλος του προσεχούς Μαρτίου για την αγορά μέχρι 5 εκατ. μετοχών. Όλες οι μετοχές που θα αποκτηθούν θα λογίζονται ως ίδιες μετοχές και μένει να φανεί πώς θα αξιοποιηθούν, ενώ όσες μετοχές αγοραστούν στο πλαίσιο του δικαιώματος εξόδου θα ακυρωθούν. Όλα αυτά θα προσμετρηθούν στη διαμόρφωση των τελικών ποσοστών που θα φτάσει η Allwyn, στην οποία ο Κάρελ Κόμαρεκ μέσω της KKGC κατέχει ποσοστό 95,73%. Εκτιμάται πως τελικώς το ποσοστό του βασικού μετόχου θα ξεπεράσει το 81%, που σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση δεν διακυβεύεται η μείωση του free float κάτω από το όριο του 15%, ενώ η ενιαία εταιρεία θα εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια ένταξης στους δείκτες αναδυόμενων αγορών MSCI και FTSE, με δεδομένο πως το ενοποιημένο σχήμα Allwyn-ΟΠΑΠ θα αποτυπώνει μια δυνητική αποτίμηση στα επίπεδα των 14,3 δισ. ευρώ.
Οι αυριανές (και οι επόμενες) ανακοινώσεις του MSCI
-Τα επίσημα στοιχεία του Χρηματιστηρίου δείχνουν ότι φέτος τον Ιανουάριο αντιστράφηκε μια 8μηνη τάση στη αγορά, αφού καταγράφηκαν καθαρές εισροές επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, της τάξης των 130 εκατ. ευρώ. Δεν υπάρχουν -ακόμη- στοιχεία για τον αριθμό νέων κωδικών που άνοιξαν στην αγορά μας. Πολλοί έχουν συνδέσει αυτή την εισροή επενδυτικών κεφαλαίων του Ιανουαρίου με την αυριανή μεταμεσονύκτια ανακοίνωση της τριμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI. Οι αλλαγές στους δείκτες που θα ανακοινωθούν όπως είπαμε αύριο και το όποιο rebalancing θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της συνεδρίασης της 27ης Φεβρουαρίου. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια τις αλλαγές στους δείκτες MSCI και συνεπώς η αυριανή ανακοίνωση μπορεί να μην περιλαμβάνει σημαντικές προσθήκες ή αφαιρέσεις μετοχών. Η πραγματική μάχη δίνεται αλλού, στις διαβουλεύσεις που εξελίσσονται με ορίζοντα τη 16η Μαρτίου για την αναβάθμιση της Ελλάδας στην κατηγορία των «Αναπτυγμένων Αγορών», με εφαρμογή τον Αύγουστο 2026.
Η δυναμική 4άδα και η ΕΛΧΑ που κράτησε αποστάσεις
-Αντίστροφα μετρά η Coca-Cola HBC για την ανακοίνωση των οικονομικών της επιδόσεων και μέχρι τότε αρνείται να πατήσει φρένο. Έχει σημειώσει κέρδη στις 7 από τις τελευταίες 8 συνεδριάσεις και κατακτά συνεχώς νέες κορυφές. Από τα 45 ευρώ στο τέλος του προηγούμενου μήνα, έχει φτάσει στις παρυφές των 50 ευρώ για πρώτη φορά στα χρονικά. Η χρηματιστηριακή της αξία έχει αυξηθεί στα 18,5 δισ. ευρώ. Η προσοχή είναι στραμμένη στα ετήσια αποτελέσματα που θα δημοσιεύσει αύριο, τα οποία θα αποτελέσουν τον σηματωρό για τις επόμενες κινήσεις της μετοχής. Σε διαρκή άνοδο παραμένει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχοντας κερδίσει 10 ευρώ από την έναρξη του 2026 (από τα 25,42 ευρώ της 31ής Δεκεμβρίου στα 35,42 ευρώ της 6ης Φεβρουαρίου). Αυτό μεταφράζεται σε ποσοστιαίο άνοδο σχεδόν 40%, με τον τίτλο να διευρύνει συνεχώς το ιστορικό υψηλό του. Σύμφωνα με τους αναλυτές, υπάρχει περιθώριο πρόσθετης ανόδου, με την Piraeus Securities να έχει ανεβάσει τον πήχη στα 40 ευρώ, την Axia στα 44,2 ευρώ και τη Mediobanca στα 45,7 ευρώ. Σε νέο ιστορικό υψηλό έκλεισε και η Motor Oil, η οποία έσπασε το φράγμα των 36 ευρώ, αλλά και εκείνο των 4 δισ. ευρώ στην αποτίμησή της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να φουντώνουν τα σενάρια για επιστροφή της στον MSCI Greece Standard, από τον οποίο είχε διαγραφεί το καλοκαίρι του 2024. Ιστορικό ρεκόρ και για την Τράπεζα Κύπρου που βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάκτηση των 10 ευρώ. Έχει εκμεταλλευθεί στο έπακρο τον ούριο άνεμο που πνέει στον κλάδο σε χρηματιστηριακό επίπεδο, με την αξία της να έχει υπερδιπλασιαστεί από την είσοδό της στο ΧΑ τον Σεπτέμβριο του 2024. Αποστάσεις από τη διόρθωση της Viohalco και της Cenergy κράτησε η έτερη μετοχή του ομίλου, ElvalHalcor, κλείνοντας σε νέο πολυετές ρεκόρ. Με άλμα 3,7% έφτασε μία ανάσα από τα 5 ευρώ, μία τιμή που έχει να δει εδώ και περίπου 19 χρόνια και συγκεκριμένα από τον Ιούλιο του 2007.
Γραβάτα και μαντήλι με το ελληνικό αλφάβητο στο Παρίσι
-Στο Παρίσι βρίσκεται η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας της UNESCO. Και όπως λένε όσοι ξέρουν, δεν πήγε με άδεια χέρια ο πρόεδρος της Ένωσης Χαράλαμπος Σημαντώνης. Μαθαίνω ότι όλοι οι διπλωμάτες θα φύγουν με ένα ιδιαίτερο δώρο από την ελληνική αποστολή. Γραβάτα και μαντήλι με το ελληνικό αλφάβητο. Όχι απλώς ένα σουβενίρ, αλλά ένα «μήνυμα» με πολιτιστικό και ας μην κρυβόμαστε, πολιτικό βάθος. Το ίδιο σετ, μαθαίνω ότι έχει σταλεί και σε Μαξίμου, Προεδρικό Μέγαρο και Βουλή. Για να θυμούνται όλοι ότι η ελληνική γλώσσα, όπως και η ναυτιλία, δεν χρειάζεται μετάφραση. Απόψε το βράδυ ο Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας θα παραθέσει στο σπίτι του δεξίωση για όλους τους επίσημους προσκεκλημένους.
Τα μηνύματα της Μελίνας με πολλαπλούς αποδέκτες
-Στο Ευγενίδειο, την περασμένη Τέταρτη, δεν ειπώθηκαν πολλά. Ειπώθηκαν, όμως, τα σωστά. Και ειπώθηκαν με τρόπο που δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνείας. Τα απόνερα της ομιλίας της Μελίνας Τραυλού, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΕ, μελετώνται σε διάφορα γραφεία λήψης αποφάσεων, αφού φρόντισε να στείλει καθαρά μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις, εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς. Πρώτο μήνυμα: σε έναν κόσμο ρήξεων, η ελληνική ναυτιλία είναι δύναμη σταθερότητας. Όχι στα λόγια, αλλά στα στοιχεία. Παρά γεωπολιτικές πιέσεις, πολεμικές εστίες και προστατευτισμό, το παγκόσμιο εμπόριο κινείται και ο ελληνόκτητος στόλος παραμένει κυρίαρχος. Ανθεκτικότητα, στρατηγική και επενδύσεις, χωρίς πανικό. Δεύτερο μήνυμα, με αποδέκτη τις Βρυξέλλες: βιωσιμότητα χωρίς ανταγωνιστικότητα δεν υπάρχει. Τα ευρωπαϊκά μέτρα πράσινης μετάβασης τύπου EU ETS και FuelEU επιβαρύνουν τη ναυτιλία, χωρίς ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα. Η αντίφαση είναι πλέον φανερή και η Ένωση δεν σκοπεύει να τη στρογγυλέψει. Τρίτο μήνυμα, απολύτως πολιτικό: η ναυτιλία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο γεωπολιτικών πιέσεων. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι παγκόσμιο αγαθό και οι ναυτικοί δεν είναι μαχητές. Από την Ερυθρά έως τη Μαύρη Θάλασσα, η ελληνική ναυτιλία ζητά πρόληψη κρίσεων και όχι εκ των υστέρων διαχείριση. Τέταρτο μήνυμα, με διεθνή ορίζοντα: ο ανταγωνισμός είναι πια γεωπολιτικός. Η άνοδος της Κίνας δεν προσφέρεται για ευχολόγια, αλλά για ψυχρή ανάγνωση. Σταθερή πολιτική, ολιστικός σχεδιασμός και διάρκεια φέρνουν αποτέλεσμα. Και το τελικό μήνυμα, εσωτερικό αλλά καθοριστικό. Ενότητα. Κοινή φωνή, κοινή στρατηγική, καθαρή εκπροσώπηση. Γιατί, όπως ειπώθηκε χωρίς περιστροφές, η ναυτιλία των Ελλήνων είναι εθνικό και ευρωπαϊκό πλεονέκτημα.
Το διαρκές «rebalancing» του ελληνόκτητου στόλου
-Ναυπηγικά συμβόλαια, secondhand deals και προσεκτικά ζυγισμένες πωλήσεις είναι το αποτύπωμα των Greeks τις τελευταίες ημέρες. Στο newbuilding, tankers και gas πρωταγωνιστούν. Ο Ευάγγελος Πιστιόλης πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα δυναμική κίνηση στην αγορά των product tankers, σπάζοντας το μέχρι σήμερα καθιερωμένο του μοτίβο παραγγελιών νεότευκτων πλοίων στη Νότια Κορέα. Η private εταιρεία του Έλληνα εφοπλιστή, Central Group, κατέληξε σε συμφωνία με το κινεζικό ναυπηγείο Guangzhou International Shipyard για την κατασκευή 10 product tankers. Τα νεότευκτα πλοία χωρητικότητας 50.000 dwt, τα οποία είναι όλα firm παραγγελίες, αντιστοιχούν σε επένδυση που προσεγγίζει τα 500 εκατ. δολάρια. Η Laskaridis Shipping «κλείδωσε» δύο δεξαμενόπλοια 158.000 dwt στη Hyundai Samho Heavy Industries, με παράδοση το 2029 και τίμημα που αγγίζει τα 87 εκατ. δολάρια ανά πλοίο, ενώ ταυτόχρονα εξασφάλισε τέσσερα product tankers 50.000 dwt στη Hyundai Mipo για το 2028. Στο LNG, η TMS Cardiff Marine ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη, επεκτείνοντας το πρόγραμμά της στα Hudong Zhonghua της Κίνας με τέσσερα συν δύο optional LNG carriers χωρητικότητας 174.000 cbm. Στο secondhand, οι Έλληνες παίζουν σε δύο ταμπλό. Από τη μία πλευρά, στο dry bulk, αγορές με μέτρο και συγκεκριμένο cash flow, όπως το Kamsarmax RIZE με attached time charter πάνω από τον Baltic Index και το Ultramax MITSOS, πλοία που εξυπηρετούν άμεσα τις ανάγκες της αγοράς. Από την άλλη, ένα ξεκάθαρο ξεκαθάρισμα παλαιότερου τονάζ, με πωλήσεις από Capesize μέχρι Supramax, χωρίς συναισθηματισμούς. Στα tankers, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε «καθαρό» crude τονάζ με scrubbers και έτοιμες ναυλώσεις. Η απόκτηση του VLCC CSSC LIAO NING με ναύλωση άνω των 41.000 δολαρίων την ημέρα μέχρι το 2026 δείχνει ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αξία του πλοίου, αλλά και η ορατότητα των εσόδων. Παράλληλα, οι πωλήσεις δεξαμενόπλοιων product, όπως των ATHIRI και LYSIAS– επιβεβαιώνουν ότι ο εξορθολογισμός του στόλου συνεχίζεται. Οι αριθμοί των τελευταίων 12 μηνών, χαρακτηριστικοί: 140 νέες παραγγελίες, 192 αγορές secondhand και 304 πωλήσεις πλοίων. Ένα διαρκές «rebalancing» του ελληνόκτητου στόλου, με γνώμονα το timing και όχι τον εντυπωσιασμό.
Η Coca Cola θα τηρήσει την παράδοση…
-Πέρυσι, στις 13 Φεβρουαρίου, η Coca Cola 3E ανακοίνωσε τα ετήσια αποτελέσματα του 2024 και ταυτόχρονα ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος 1,03 Ευρώ/μτχ το οποίο ήταν αυξημένο (+11%), σε σχέση με της προηγούμενης χρονιάς. Αύριο το πρωί, 10 Φεβρουαρίου στις 07:00 GMT, η Coca-Cola 3Ε ανοίγει με κάθε επισημότητα την αυλαία των ετήσιων αποτελεσμάτων για το ΧΑ, με μια ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει δύο διαφορετικά αφηγήματα. Το πρώτο αφορά τα οικονομικά μεγέθη του 2025. Το δεύτερο θα είναι μια υπόσχεση για το μέλλον το οποίο περνάει από την Αφρική. Οι πληροφορίες της αγοράς, θέλουν την 3Ε να ανακοινώνει και φέτος μέρισμα μεγαλύτερο του περυσινού. Η αγωνία της αγοράς αφορά το μέλλον. Τα emerging markets της εταιρείας, με τη Νιγηρία και την Αίγυπτο να οδηγούν, σημείωσαν οργανική ανάπτυξη +13,8%. Αντιθέτως οι πιο «ώριμες αγορές» της 3Ε στην Ευρώπη, εμφανίζονται να χάνουν έδαφος. Προφανώς ένα μεγάλο μέρος της αυριανής ανακοίνωσης θα αφορά την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), που λειτουργεί σε 14 αφρικανικές αγορές συμπεριλαμβανομένων της Νότιας Αφρικής, Κένυας, Αιθιοπίας. Η συναλλαγή που είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του συστήματος Coca-Cola, θα διπλασιάσει την αφρικανική παρουσία της HBC, καλύπτοντας πάνω από τον μισό πληθυσμό της ηπείρου. Επομένως, αύριο, το μέρισμα θα είναι το μήνυμα. Η HBC θα δείξει ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη επέκτασή της ιστορίας της, χωρίς να θυσιάσει τις μερισματικές της δεσμεύσεις.
Ράλι «επωνύμων» στο real estate
-Ακάθεκτο συνεχίζεται το… ράλι των τοποθετήσεων στα ακίνητα αφού οι επενδυτικές προοπτικές εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα θετικές. Έτσι, μεταξύ των πολλών νέων εταιρειών που συστάθηκαν μόνο την περασμένη Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου και «ποντάρουν» στο real estate ξεχώρισα δύο περιπτώσεις όπου το «παρών» δίνουν γνωστά ονόματα του επιχειρείν. Η εταιρεία “Two Brain Capital Ι.Κ.Ε.” με έδρα στην οδό Παράσχου στην Αθήνα, έχει βασική δραστηριότητα την αγοραπωλησία ακινήτων, τις υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων κ.ά. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 200.000 ευρώ που διαιρείται σε 200.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ το καθένα. Οι τέσσερις μέτοχοι που έβαλαν από 50.000 ευρώ έκαστος, αποκτώντας από 25% ο καθένας είναι ο Ιάσων Ευμορφίδης (γιος του Μιχάλη Ευμορφίδη και υπεύθυνος επενδύσεων της Coco-Mat), ο Γεώργιος Μουνδρέας (του Παύλου), ο Ιωάννης Τραχάνης και ο Δημήτριος Ζορμπάς. Τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας ανέλαβε ο Ιάσων Ευμορφίδης. Η δεύτερη «επώνυμη», κατά κάποιον τρόπο, εταιρεία είναι η “Pistachio & Vanilla Property Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.”, με έδρα στην οδό Υψηλάντου στην Αθήνα και έχει σκοπό την αγοραπωλησία ακινήτων, τις κατασκευαστικές εργασίες σε κτήρια οικιστικά ή μη, τα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα κ.ά. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 100.000 ευρώ και το έχει καταβάλει η “Vel Investment Fund AifLnpVcic Limited” που εδρεύει στην Κύπρο. Πρόκειται, βεβαίως, για μια ακόμη εταιρεία συμφερόντων του δραστήριου επενδυτή Κώστα Βελάνη (της οικογένειας που έφερε στο παρελθόν τις ραπτομηχανές Singer). Τη διοίκηση της εταιρείας ανέλαβε ο συνεργάτης του Ιωάννης Τσικρικώνης.
Το ράλι των μετοχών στην Ευρώπη και η αλήθεια για την οικονομία
-Στην Ευρώπη συμπληρώθηκαν 7 συνεχόμενοι ανοδικοί μήνες για τον δείκτη Stoxx 600. Οι πανηγυρισμοί στην Ευρώπη ίσως και να μην είναι βάσιμοι. Αυτό που βλέπουμε, δεν είναι μια θεαματική ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας που αντανακλάται στα χρηματιστήρια, αλλά μια στρατηγική αναδιάταξη κεφαλαίων που αναζητούν καταφύγιο από τις αμερικανικές αβεβαιότητες. Ο Δείκτης Stoxx Basic Resources στα ύψη με άνοδο +65,6% δεν απεικονίζει την ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση. Περισσότερο προεξοφλεί το γερμανικό πακέτο αμυντικών δαπανών των €500 δισ. και το περιβόητο «ReArm Europe» που θα απαιτήσει τεράστιες ποσότητες βασικών μετάλλων. Οι μετοχές εξόρυξης μετάλλων τιμολογούνται από τις αγορές όχι με βάση την σημερινή ζήτηση, αλλά για τα μεγάλα συμβόλαια που θα κλείσουν το 2026-2028. Οι Ευρωπαϊκές Τραπεζικές μετοχές (+39,9%) επωφελούνται από τα υψηλότερα επιτοκιακά περιθώρια που συντηρεί η ΕΚΤ σε σχέση με τη Fed, αλλά κυρίως από την αναμενόμενη αύξηση δανεισμού για αμυντικές επενδύσεις. Η οικονομική πραγματικότητα παραμένει αμείλικτη. Ούτε η γερμανική βιομηχανία αναζωογονήθηκε, ούτε η γαλλική κατανάλωση επανήλθε, ούτε η ελληνική παραγωγή έκανε το άλμα. Οι αγορές τιμολογούν σήμερα τα μεγάλα πακέτα δαπανών που σχεδιάζουν οι κυβερνήσεις.
Οι πανηγυρισμοί Τραμπ για τις 50.000 του Dow Jones και το στοίχημα των 100.000 μονάδων
-Δεν μπορούσε να αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη ο PotUS και γιόρτασε το ρεκόρ των 50.000 μονάδων του Dow Jones με μια υπόσχεση για τις... 100.000 μονάδες μέχρι τη λήξη της θητείας του. Πίσω από τον εορταστικό θόρυβο κρύβεται μια άβολη αλήθεια. Η επιτάχυνση των συμβολικών ορόσημων δεν αντανακλά επιτάχυνση της ανάπτυξης, αλλά μια απλή μαθηματική λογική. Από το μακρινό 1896 μέχρι την ημέρα που ο Dow Jones έφτασε στις 10.000 μονάδες χρειάστηκαν 28.000 συνεδριάσεις. Ούτε λίγο ούτε πολύ 82 χρόνια. Για τις επόμενες 10.000, χρειάστηκαν μόλις 4.500 χρηματιστηριακές συνεδριάσεις. Το άλμα από τις 40.000 μονάδες σε 50.000, αντιστοιχεί σε 25% κέρδος. Το ίδιο ακριβώς ποσοστό χρειάζεται ο Dow για να φτάσει στις 60.000 μονάδες. Αλλά για να πετύχει τον «στόχο» των 100.000 μονάδων απαιτείται διπλασιασμός από τα σημερινά επίπεδα. Ένα ανοδικό ράλι +100% σε 4 χρόνια, θα ήταν μια ιστορική όχι όμως απίθανη επίδοση, με τη προϋπόθεση ότι η FED υπακούει πρόθυμα τις προεδρικές εντολές για τα επιτόκια και οι δασμοί θα τροφοδοτούν την αμερικανική βιομηχανία όπως ονειρεύεται ο Τραμπ. Για να επιστρέψουμε στη σημερινή πραγματικότητα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μόλις 3 επιχειρηματικοί όμιλοι συνεισέφεραν στον Dow, συνολικά 11.000 μονάδες από το 2017. Η Goldman Sachs, Caterpillar και Apple. Χρηματοοικονομικά, βιομηχανία, τεχνολογία, αυτή είναι η τριάδα που ο Τραμπ πιστεύει ότι θα ενισχυθεί από τους δασμούς του. Το στοίχημα είναι απλό: αν η προστατευτική πολιτική δουλέψει, η Wall Street θα τον ανταμείψει. Αν όχι, οι 100.000 θα μείνουν υπόσχεση, όπως τόσα άλλα.
Πηγή: www.newmoney.gr
Η Ουάσιγκτον και η Ινδία
-Έφτασε ξανά στην Αθήνα, όπως και στη Λευκωσία, η πρόσκληση των Αμερικανών για την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου αναφορικά με τη συμμετοχή στο Board of Peace του Τραμπ, με θέμα τη Γάζα. Θυμίζω ότι ο Κ.Μ είχε προτείνει να υπάρξει μια ειδική δικλείδα για συμμετοχή των Ευρωπαίων αποκλειστικά και μόνο για το θέμα της επόμενης μέρας στη Γάζα, αλλά οι Αμερικανοί ξεκινούν από ένα θέμα και φτάνουν σε πολλά άλλα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια επιφύλαξη, αλλά ο Κ.Μ πρέπει ούτως ή άλλως να διαβουλευτεί με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, που επίσης έχουν πάρει πρόσκληση. Επίσης, υπάρχει και προγραμματικό κώλυμα εκείνες τις μέρες, καθώς ο Κ.Μ έχει προγραμματίσει ταξίδι στην Ινδία, παίρνοντας και αυτός την απευθείας πτήση Αθήνα-Νέο Δελχί που εγκαινιάστηκε πριν από λίγες εβδομάδες.
Στο Μ.Μ για την απόφαση του Αρείου Πάγου
-Περνώ τώρα στα νέα της αγοράς με τη σύσκεψη που θα έχουμε στο Μ.Μ με αντικείμενο την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον εκτοκισμό των δανείων του Νόμου Κατσέλη. Το θέμα το εξέτασαν στο ΥΠΟΙΚ και ανεβαίνουν τώρα σε ανώτερο επίπεδο να εξετάσουν τις πτυχές της συγκεκριμένης απόφασης προκειμένου να αποφύγουν το ενδεχόμενο επέκτασης του ιδίου καθεστώτος εκτοκισμού και σε άλλες κατηγορίες δανείων, π.χ. στον εξωδικαστικό μηχανισμό που είναι στο πτωχευτικό. Στην αγορά τουλάχιστον, επικρατεί σύγχυση και χρειάζεται να περιμένουμε να δουν οι ειδικοί την απόφαση για να έχουμε μια ασφαλή εκτίμηση για τις οικονομικές επιπτώσεις. Η KPMG υπολογίζει τη ζημία στο 1 δισ. στις τράπεζες, αλλά εξαρτάται από το πού θέτεις την ερώτηση, γιατί άλλοι λένε για 1,3 δισ., άλλοι για 1,1 δισ., άλλοι για 1 δισ., ενώ ορισμένοι servicers κατεβάζουν τον πήχη στα 400 εκατ. και άλλοι στα 300 εκατ. Κοινώς, έχει χαθεί η μπάλα. Οπότε Μ.Μ και ΥΠΟΙΚ θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Κατά τα λοιπά, εκτιμάται πως η απόφαση θα δημοσιευθεί στο τέλος της άλλης εβδομάδας, αν και ο χρόνος ακούγεται σύντομος για όσους γνωρίζουν τις δικαστικές διαδικασίες. Αργά ή γρήγορα τα κόστη θα γίνουν γνωστά και στην αγορά εκτιμούν πως τα νέα δεδομένα θα αποτελέσουν θρυαλλίδα εξελίξεων για τους servicers, καθώς ορισμένοι από αυτούς -οι μικρότεροι- δύσκολα θα αντέξουν το διαχειριστικό κόστος. Ετσι, συζητήσεις που είχαν ξεκινήσει στο πρόσφατο παρελθόν θα εξελιχθούν πιθανότατα με μεγαλύτερη ταχύτητα.
Ανατροπή από Εθνική: Γάμος με την Allianz
-Ερωτήματα προκάλεσε στην αγορά η απόφαση της διοίκησης της Εθνικής τράπεζας να προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου ΑΤ1, ενώ η τράπεζα διαθέτει τον υψηλότερο δείκτη CET 1. Οι υποψίες στράφηκαν σε υψηλές διανομές -που φαίνεται πως θα υπάρξουν- αλλά πιθανόν και σε κάποια εξαγορά. Οι πληροφορίες λοιπόν της στήλης -τσεκαρισμένες από δύο πλευρές- είναι ότι η Εθνική Τράπεζα άλλαξε ρότα στο ασφαλιστικό deal που ετοίμαζε και στο κάδρο δεν είναι πια η ΝΝ. Τα πράγματα άλλαξαν και η Εθνική προχωρεί με την Allianz, τον γερμανικό κολοσσό που θέλει να ενισχύσει την παρουσία του στην ελληνική αγορά και για αυτό είχε εξαγοράσει την Ευρωπαϊκή Πίστη. Η Allianz ήθελε πολύ μια συμφωνία με την Εθνική και μάλιστα ο CEO του γερμανικού ομίλου είχε έρθει στην Αθήνα και είχε γεύμα εργασίας με τον Π. Μυλωνά. Οι ανακοινώσεις τοποθετούνται σε μια με δυο εβδομάδες, και οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μετοχική συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας στο σχήμα, με ποσοστό της τάξης του 30%. Η Εθνική θα κάψει κεφάλαιο για τον γάμο της με την Αllianz, οπότε για αυτό και έβγαλε το ομόλογο ΑΤ1. Η ανατροπή που κάνει η Εθνική με την Allianz δημιουργεί το ερώτημα «τι θα γίνει όμως με την NN;». Η ολλανδική ασφαλιστική εταιρεία δεν διαθέτει δίκτυο στην Ελλάδα, αλλά έχει ένα μεγάλο πελατολόγιο και ασφαλώς εμπειρία από την ελληνική αγορά. Οπότε η ΝΝ αναζητά άλλη συνεργασία και στην αγορά φημολογείται πως βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με μη συστημική τράπεζα.
Διπλό ταξίδι Παπασταύρου στις ΗΠΑ για LNG, Κάθετο Διάδρομο και υδρογονάνθρακες
-Όχι ένα αλλά δύο ταξίδια μέσα σε λίγες εβδομάδες ετοιμάζει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια συγκυρία με έντονο ενεργειακό και γεωπολιτικό ενδιαφέρον, καθώς στο επίκεντρο των επαφών βρίσκεται η προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου και η μεταφορά αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη και την Ουκρανία μέσω της Ελλάδας. Πρώτος σταθμός θα είναι η Ουάσιγκτον στις 24 Φεβρουαρίου, όπου ο Έλληνας υπουργός αναμένεται να συμμετάσχει σε κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο για την πρόοδο του στρατηγικού αυτού εγχειρήματος. Η συνάντηση θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τις εμπλεκόμενες χώρες και τη δέσμευση μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου θα εξαρτηθεί το εύρος των νέων υποδομών LNG που θα αναπτυχθούν κατά μήκος της διαδρομής. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδας προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και έως την Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποκτά και ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη νέων πλωτών μονάδων αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU), οι οποίες θα υποστηρίξουν την αυξημένη ροή LNG προς την ευρωπαϊκή αγορά. Μεταξύ των έργων που βρίσκονται στο τραπέζι συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία ενός νέου FSRU που προωθεί η Atlantic SEE (κοινή εταιρεία Aktor -ΔΕΠΑ). Το δεύτερο ταξίδι του κ. Παπασταύρου θα πραγματοποιηθεί στο Χιούστον του Τέξας από 23 έως 27 Μαρτίου όπου θα συμμετάσχει ως ομιλητής στη CERAWeek 2026, το σημαντικότερο διεθνές φόρουμ για την ενέργεια. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ενώ στο περιθώριο της διοργάνωσης αναμένεται να πραγματοποιηθούν επαφές με κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς ενεργειακής βιομηχανίας, επενδυτές και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το ταξίδι στο Χιούστον, καθώς έως τα τέλη Μαρτίου εκτιμάται ότι θα έχουν κυρωθεί και οι τέσσερις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Αυτό θα επιτρέψει στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ να επικοινωνήσει, σε ανώτατο επίπεδο και απευθείας στα κορυφαία στελέχη της διεθνούς ενεργειακής βιομηχανίας, την πρόοδο της Ελλάδας και την ταχύτητα με την οποία προχωρούν τα προκαταρκτικά σχέδια για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων. Στη CERAWeek συμμετέχουν παραδοσιακά εκπρόσωποι της «αφρόκρεμας» των ορυκτών καυσίμων, μεταξύ των οποίων οι Chevron, ExxonMobil, She’ll, TotalEnergies, Conoco Philips, Vitol και πολλοί άλλοι, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ελληνική παρουσία, καθώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για απευθείας επαφές με εταιρείες που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις έρευνες και επενδύσεις υδρογονανθράκων διεθνώς. Κοινός παρονομαστής των δύο επισκέψεων είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου και η ενίσχυση του γεωστρατηγικού ρόλου της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό χάρτη, τόσο ως βασικής πύλης εισόδου LNG προς την Ευρώπη, όσο και ως αναδυόμενης περιοχής στρατηγικού ενδιαφέροντος για έρευνες και παραγωγή υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η ενοποίηση ΟΠΑΠ–Allwyn περνά στην τελική της φάση
-Σήμερα το βράδυ εκπνέει η προθεσμία για όσους μετόχους του ΟΠΑΠ επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου (exit right) στο πλαίσιο της συμφωνίας ενοποίησης με την Allwyn. Το δικαίωμα εξόδου αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της διαδικασίας συγχώνευσης με την Allwyn και συνδέεται άμεσα με τη διασυνοριακή μετατροπή της εταιρείας. Όσοι επιλέξουν να αποχωρήσουν μπορούν να πουλήσουν τις μετοχές τους στην (μικτή) τιμή των 19,04 ευρώ ανά μετοχή, η οποία έχει προσδιοριστεί ως δίκαιη αποζημίωση στο πλαίσιο της εταιρικής μεταβολής. Επειδή όμως αυτοί οι μέτοχοι αναμένεται να λάβουν το χρηματικό ποσό σε περίπου έναν μήνα από την ολοκλήρωση της διασυνοριακής μετατροπής και στο διάστημα που μεσολαβεί οι μετοχές για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα εξαγοράς δεν μπορούν να διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, ενώ δεν θα δικαιούνται και μέρισμα 0,80 ευρώ, η εκτίμηση είναι πως το ποσοστό όσων τελικά ασκήσουν το δικαίωμα θα είναι μειωμένο σε σχέση με όσους αρχικά καταψήφισαν το deal. Επιπλέον, και το προσφερόμενο χρηματικό αντάλλαγμα των 19,04 ευρώ/μετοχή είναι μικτό και θα αφαιρεθούν από αυτό τα δικαιώματα εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης και ο αναλογούν φόρος πώλησης. Πόσοι τελικά λοιπόν θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία; Θα μετρήσουν τα παραπάνω αλλά και το ότι η τρέχουσα τιμή στο ταμπλό τελικά δεν βρέθηκε κοντά στα 19,04 ευρώ, αλλά κάτω και από τα 18,24 ευρώ αν αφαιρεθούν τα 0,80 ευρώ του μερίσματος. Σε κάθε περίπτωση το πιθανότερο αύριο Τρίτη ή την Τετάρτη, όταν και θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Η ουσία, πάντως, είναι πως όσοι και να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου το deal θα προχωρήσει, αφού το όριο του 5% για όσους ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου καταργήθηκε, γεγονός που ουσιαστικά διασφαλίζει ότι η συγχώνευση θα προχωρήσει ανεξάρτητα από το πόσοι μέτοχοι θα επιλέξουν την έξοδο. Η διαδικασία της διασυνοριακής μετατροπής εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί περίπου τρεις μήνες μετά την έκτακτη ΓΣ της 7ης Ιανουαρίου 2026.
Οι αγορές και το ποσοστό της Allwyn
-Η Allwyn όλο αυτό το διάστημα πραγματοποίησε εκτεταμένες αγορές μετοχών του ΟΠΑΠ από το Χρηματιστήριο, απορροφώντας σε έναν βαθμό την προσφορά θεσμικών κεφαλαίων που για διαφορετικούς λόγους ήθελαν να μειώσουν τις θέσεις τους. Υπολογίζεται πως η Allwyn έχει δαπανήσει πάνω από 157 εκατ. ευρώ για να αγοράσει μετοχές από το ταμπλό, συμπεριλαμβανομένων και μετοχών στο πλαίσιο προθεσμιακού χαρακτήρα συναλλαγής με τη Citi και με καταληκτική ημερομηνία διακανονισμού στο τέλος του προσεχούς Μαρτίου για την αγορά μέχρι 5 εκατ. μετοχών. Όλες οι μετοχές που θα αποκτηθούν θα λογίζονται ως ίδιες μετοχές και μένει να φανεί πώς θα αξιοποιηθούν, ενώ όσες μετοχές αγοραστούν στο πλαίσιο του δικαιώματος εξόδου θα ακυρωθούν. Όλα αυτά θα προσμετρηθούν στη διαμόρφωση των τελικών ποσοστών που θα φτάσει η Allwyn, στην οποία ο Κάρελ Κόμαρεκ μέσω της KKGC κατέχει ποσοστό 95,73%. Εκτιμάται πως τελικώς το ποσοστό του βασικού μετόχου θα ξεπεράσει το 81%, που σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση δεν διακυβεύεται η μείωση του free float κάτω από το όριο του 15%, ενώ η ενιαία εταιρεία θα εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια ένταξης στους δείκτες αναδυόμενων αγορών MSCI και FTSE, με δεδομένο πως το ενοποιημένο σχήμα Allwyn-ΟΠΑΠ θα αποτυπώνει μια δυνητική αποτίμηση στα επίπεδα των 14,3 δισ. ευρώ.
Οι αυριανές (και οι επόμενες) ανακοινώσεις του MSCI
-Τα επίσημα στοιχεία του Χρηματιστηρίου δείχνουν ότι φέτος τον Ιανουάριο αντιστράφηκε μια 8μηνη τάση στη αγορά, αφού καταγράφηκαν καθαρές εισροές επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, της τάξης των 130 εκατ. ευρώ. Δεν υπάρχουν -ακόμη- στοιχεία για τον αριθμό νέων κωδικών που άνοιξαν στην αγορά μας. Πολλοί έχουν συνδέσει αυτή την εισροή επενδυτικών κεφαλαίων του Ιανουαρίου με την αυριανή μεταμεσονύκτια ανακοίνωση της τριμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI. Οι αλλαγές στους δείκτες που θα ανακοινωθούν όπως είπαμε αύριο και το όποιο rebalancing θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της συνεδρίασης της 27ης Φεβρουαρίου. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια τις αλλαγές στους δείκτες MSCI και συνεπώς η αυριανή ανακοίνωση μπορεί να μην περιλαμβάνει σημαντικές προσθήκες ή αφαιρέσεις μετοχών. Η πραγματική μάχη δίνεται αλλού, στις διαβουλεύσεις που εξελίσσονται με ορίζοντα τη 16η Μαρτίου για την αναβάθμιση της Ελλάδας στην κατηγορία των «Αναπτυγμένων Αγορών», με εφαρμογή τον Αύγουστο 2026.
Η δυναμική 4άδα και η ΕΛΧΑ που κράτησε αποστάσεις
-Αντίστροφα μετρά η Coca-Cola HBC για την ανακοίνωση των οικονομικών της επιδόσεων και μέχρι τότε αρνείται να πατήσει φρένο. Έχει σημειώσει κέρδη στις 7 από τις τελευταίες 8 συνεδριάσεις και κατακτά συνεχώς νέες κορυφές. Από τα 45 ευρώ στο τέλος του προηγούμενου μήνα, έχει φτάσει στις παρυφές των 50 ευρώ για πρώτη φορά στα χρονικά. Η χρηματιστηριακή της αξία έχει αυξηθεί στα 18,5 δισ. ευρώ. Η προσοχή είναι στραμμένη στα ετήσια αποτελέσματα που θα δημοσιεύσει αύριο, τα οποία θα αποτελέσουν τον σηματωρό για τις επόμενες κινήσεις της μετοχής. Σε διαρκή άνοδο παραμένει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχοντας κερδίσει 10 ευρώ από την έναρξη του 2026 (από τα 25,42 ευρώ της 31ής Δεκεμβρίου στα 35,42 ευρώ της 6ης Φεβρουαρίου). Αυτό μεταφράζεται σε ποσοστιαίο άνοδο σχεδόν 40%, με τον τίτλο να διευρύνει συνεχώς το ιστορικό υψηλό του. Σύμφωνα με τους αναλυτές, υπάρχει περιθώριο πρόσθετης ανόδου, με την Piraeus Securities να έχει ανεβάσει τον πήχη στα 40 ευρώ, την Axia στα 44,2 ευρώ και τη Mediobanca στα 45,7 ευρώ. Σε νέο ιστορικό υψηλό έκλεισε και η Motor Oil, η οποία έσπασε το φράγμα των 36 ευρώ, αλλά και εκείνο των 4 δισ. ευρώ στην αποτίμησή της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να φουντώνουν τα σενάρια για επιστροφή της στον MSCI Greece Standard, από τον οποίο είχε διαγραφεί το καλοκαίρι του 2024. Ιστορικό ρεκόρ και για την Τράπεζα Κύπρου που βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάκτηση των 10 ευρώ. Έχει εκμεταλλευθεί στο έπακρο τον ούριο άνεμο που πνέει στον κλάδο σε χρηματιστηριακό επίπεδο, με την αξία της να έχει υπερδιπλασιαστεί από την είσοδό της στο ΧΑ τον Σεπτέμβριο του 2024. Αποστάσεις από τη διόρθωση της Viohalco και της Cenergy κράτησε η έτερη μετοχή του ομίλου, ElvalHalcor, κλείνοντας σε νέο πολυετές ρεκόρ. Με άλμα 3,7% έφτασε μία ανάσα από τα 5 ευρώ, μία τιμή που έχει να δει εδώ και περίπου 19 χρόνια και συγκεκριμένα από τον Ιούλιο του 2007.
Γραβάτα και μαντήλι με το ελληνικό αλφάβητο στο Παρίσι
-Στο Παρίσι βρίσκεται η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας της UNESCO. Και όπως λένε όσοι ξέρουν, δεν πήγε με άδεια χέρια ο πρόεδρος της Ένωσης Χαράλαμπος Σημαντώνης. Μαθαίνω ότι όλοι οι διπλωμάτες θα φύγουν με ένα ιδιαίτερο δώρο από την ελληνική αποστολή. Γραβάτα και μαντήλι με το ελληνικό αλφάβητο. Όχι απλώς ένα σουβενίρ, αλλά ένα «μήνυμα» με πολιτιστικό και ας μην κρυβόμαστε, πολιτικό βάθος. Το ίδιο σετ, μαθαίνω ότι έχει σταλεί και σε Μαξίμου, Προεδρικό Μέγαρο και Βουλή. Για να θυμούνται όλοι ότι η ελληνική γλώσσα, όπως και η ναυτιλία, δεν χρειάζεται μετάφραση. Απόψε το βράδυ ο Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας θα παραθέσει στο σπίτι του δεξίωση για όλους τους επίσημους προσκεκλημένους.
Τα μηνύματα της Μελίνας με πολλαπλούς αποδέκτες
-Στο Ευγενίδειο, την περασμένη Τέταρτη, δεν ειπώθηκαν πολλά. Ειπώθηκαν, όμως, τα σωστά. Και ειπώθηκαν με τρόπο που δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνείας. Τα απόνερα της ομιλίας της Μελίνας Τραυλού, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΕ, μελετώνται σε διάφορα γραφεία λήψης αποφάσεων, αφού φρόντισε να στείλει καθαρά μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις, εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς. Πρώτο μήνυμα: σε έναν κόσμο ρήξεων, η ελληνική ναυτιλία είναι δύναμη σταθερότητας. Όχι στα λόγια, αλλά στα στοιχεία. Παρά γεωπολιτικές πιέσεις, πολεμικές εστίες και προστατευτισμό, το παγκόσμιο εμπόριο κινείται και ο ελληνόκτητος στόλος παραμένει κυρίαρχος. Ανθεκτικότητα, στρατηγική και επενδύσεις, χωρίς πανικό. Δεύτερο μήνυμα, με αποδέκτη τις Βρυξέλλες: βιωσιμότητα χωρίς ανταγωνιστικότητα δεν υπάρχει. Τα ευρωπαϊκά μέτρα πράσινης μετάβασης τύπου EU ETS και FuelEU επιβαρύνουν τη ναυτιλία, χωρίς ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα. Η αντίφαση είναι πλέον φανερή και η Ένωση δεν σκοπεύει να τη στρογγυλέψει. Τρίτο μήνυμα, απολύτως πολιτικό: η ναυτιλία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο γεωπολιτικών πιέσεων. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι παγκόσμιο αγαθό και οι ναυτικοί δεν είναι μαχητές. Από την Ερυθρά έως τη Μαύρη Θάλασσα, η ελληνική ναυτιλία ζητά πρόληψη κρίσεων και όχι εκ των υστέρων διαχείριση. Τέταρτο μήνυμα, με διεθνή ορίζοντα: ο ανταγωνισμός είναι πια γεωπολιτικός. Η άνοδος της Κίνας δεν προσφέρεται για ευχολόγια, αλλά για ψυχρή ανάγνωση. Σταθερή πολιτική, ολιστικός σχεδιασμός και διάρκεια φέρνουν αποτέλεσμα. Και το τελικό μήνυμα, εσωτερικό αλλά καθοριστικό. Ενότητα. Κοινή φωνή, κοινή στρατηγική, καθαρή εκπροσώπηση. Γιατί, όπως ειπώθηκε χωρίς περιστροφές, η ναυτιλία των Ελλήνων είναι εθνικό και ευρωπαϊκό πλεονέκτημα.
Το διαρκές «rebalancing» του ελληνόκτητου στόλου
-Ναυπηγικά συμβόλαια, secondhand deals και προσεκτικά ζυγισμένες πωλήσεις είναι το αποτύπωμα των Greeks τις τελευταίες ημέρες. Στο newbuilding, tankers και gas πρωταγωνιστούν. Ο Ευάγγελος Πιστιόλης πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα δυναμική κίνηση στην αγορά των product tankers, σπάζοντας το μέχρι σήμερα καθιερωμένο του μοτίβο παραγγελιών νεότευκτων πλοίων στη Νότια Κορέα. Η private εταιρεία του Έλληνα εφοπλιστή, Central Group, κατέληξε σε συμφωνία με το κινεζικό ναυπηγείο Guangzhou International Shipyard για την κατασκευή 10 product tankers. Τα νεότευκτα πλοία χωρητικότητας 50.000 dwt, τα οποία είναι όλα firm παραγγελίες, αντιστοιχούν σε επένδυση που προσεγγίζει τα 500 εκατ. δολάρια. Η Laskaridis Shipping «κλείδωσε» δύο δεξαμενόπλοια 158.000 dwt στη Hyundai Samho Heavy Industries, με παράδοση το 2029 και τίμημα που αγγίζει τα 87 εκατ. δολάρια ανά πλοίο, ενώ ταυτόχρονα εξασφάλισε τέσσερα product tankers 50.000 dwt στη Hyundai Mipo για το 2028. Στο LNG, η TMS Cardiff Marine ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη, επεκτείνοντας το πρόγραμμά της στα Hudong Zhonghua της Κίνας με τέσσερα συν δύο optional LNG carriers χωρητικότητας 174.000 cbm. Στο secondhand, οι Έλληνες παίζουν σε δύο ταμπλό. Από τη μία πλευρά, στο dry bulk, αγορές με μέτρο και συγκεκριμένο cash flow, όπως το Kamsarmax RIZE με attached time charter πάνω από τον Baltic Index και το Ultramax MITSOS, πλοία που εξυπηρετούν άμεσα τις ανάγκες της αγοράς. Από την άλλη, ένα ξεκάθαρο ξεκαθάρισμα παλαιότερου τονάζ, με πωλήσεις από Capesize μέχρι Supramax, χωρίς συναισθηματισμούς. Στα tankers, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε «καθαρό» crude τονάζ με scrubbers και έτοιμες ναυλώσεις. Η απόκτηση του VLCC CSSC LIAO NING με ναύλωση άνω των 41.000 δολαρίων την ημέρα μέχρι το 2026 δείχνει ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αξία του πλοίου, αλλά και η ορατότητα των εσόδων. Παράλληλα, οι πωλήσεις δεξαμενόπλοιων product, όπως των ATHIRI και LYSIAS– επιβεβαιώνουν ότι ο εξορθολογισμός του στόλου συνεχίζεται. Οι αριθμοί των τελευταίων 12 μηνών, χαρακτηριστικοί: 140 νέες παραγγελίες, 192 αγορές secondhand και 304 πωλήσεις πλοίων. Ένα διαρκές «rebalancing» του ελληνόκτητου στόλου, με γνώμονα το timing και όχι τον εντυπωσιασμό.
Η Coca Cola θα τηρήσει την παράδοση…
-Πέρυσι, στις 13 Φεβρουαρίου, η Coca Cola 3E ανακοίνωσε τα ετήσια αποτελέσματα του 2024 και ταυτόχρονα ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος 1,03 Ευρώ/μτχ το οποίο ήταν αυξημένο (+11%), σε σχέση με της προηγούμενης χρονιάς. Αύριο το πρωί, 10 Φεβρουαρίου στις 07:00 GMT, η Coca-Cola 3Ε ανοίγει με κάθε επισημότητα την αυλαία των ετήσιων αποτελεσμάτων για το ΧΑ, με μια ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει δύο διαφορετικά αφηγήματα. Το πρώτο αφορά τα οικονομικά μεγέθη του 2025. Το δεύτερο θα είναι μια υπόσχεση για το μέλλον το οποίο περνάει από την Αφρική. Οι πληροφορίες της αγοράς, θέλουν την 3Ε να ανακοινώνει και φέτος μέρισμα μεγαλύτερο του περυσινού. Η αγωνία της αγοράς αφορά το μέλλον. Τα emerging markets της εταιρείας, με τη Νιγηρία και την Αίγυπτο να οδηγούν, σημείωσαν οργανική ανάπτυξη +13,8%. Αντιθέτως οι πιο «ώριμες αγορές» της 3Ε στην Ευρώπη, εμφανίζονται να χάνουν έδαφος. Προφανώς ένα μεγάλο μέρος της αυριανής ανακοίνωσης θα αφορά την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), που λειτουργεί σε 14 αφρικανικές αγορές συμπεριλαμβανομένων της Νότιας Αφρικής, Κένυας, Αιθιοπίας. Η συναλλαγή που είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του συστήματος Coca-Cola, θα διπλασιάσει την αφρικανική παρουσία της HBC, καλύπτοντας πάνω από τον μισό πληθυσμό της ηπείρου. Επομένως, αύριο, το μέρισμα θα είναι το μήνυμα. Η HBC θα δείξει ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη επέκτασή της ιστορίας της, χωρίς να θυσιάσει τις μερισματικές της δεσμεύσεις.
Ράλι «επωνύμων» στο real estate
-Ακάθεκτο συνεχίζεται το… ράλι των τοποθετήσεων στα ακίνητα αφού οι επενδυτικές προοπτικές εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα θετικές. Έτσι, μεταξύ των πολλών νέων εταιρειών που συστάθηκαν μόνο την περασμένη Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου και «ποντάρουν» στο real estate ξεχώρισα δύο περιπτώσεις όπου το «παρών» δίνουν γνωστά ονόματα του επιχειρείν. Η εταιρεία “Two Brain Capital Ι.Κ.Ε.” με έδρα στην οδό Παράσχου στην Αθήνα, έχει βασική δραστηριότητα την αγοραπωλησία ακινήτων, τις υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων κ.ά. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 200.000 ευρώ που διαιρείται σε 200.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ το καθένα. Οι τέσσερις μέτοχοι που έβαλαν από 50.000 ευρώ έκαστος, αποκτώντας από 25% ο καθένας είναι ο Ιάσων Ευμορφίδης (γιος του Μιχάλη Ευμορφίδη και υπεύθυνος επενδύσεων της Coco-Mat), ο Γεώργιος Μουνδρέας (του Παύλου), ο Ιωάννης Τραχάνης και ο Δημήτριος Ζορμπάς. Τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας ανέλαβε ο Ιάσων Ευμορφίδης. Η δεύτερη «επώνυμη», κατά κάποιον τρόπο, εταιρεία είναι η “Pistachio & Vanilla Property Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.”, με έδρα στην οδό Υψηλάντου στην Αθήνα και έχει σκοπό την αγοραπωλησία ακινήτων, τις κατασκευαστικές εργασίες σε κτήρια οικιστικά ή μη, τα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα κ.ά. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 100.000 ευρώ και το έχει καταβάλει η “Vel Investment Fund AifLnpVcic Limited” που εδρεύει στην Κύπρο. Πρόκειται, βεβαίως, για μια ακόμη εταιρεία συμφερόντων του δραστήριου επενδυτή Κώστα Βελάνη (της οικογένειας που έφερε στο παρελθόν τις ραπτομηχανές Singer). Τη διοίκηση της εταιρείας ανέλαβε ο συνεργάτης του Ιωάννης Τσικρικώνης.
Το ράλι των μετοχών στην Ευρώπη και η αλήθεια για την οικονομία
-Στην Ευρώπη συμπληρώθηκαν 7 συνεχόμενοι ανοδικοί μήνες για τον δείκτη Stoxx 600. Οι πανηγυρισμοί στην Ευρώπη ίσως και να μην είναι βάσιμοι. Αυτό που βλέπουμε, δεν είναι μια θεαματική ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας που αντανακλάται στα χρηματιστήρια, αλλά μια στρατηγική αναδιάταξη κεφαλαίων που αναζητούν καταφύγιο από τις αμερικανικές αβεβαιότητες. Ο Δείκτης Stoxx Basic Resources στα ύψη με άνοδο +65,6% δεν απεικονίζει την ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση. Περισσότερο προεξοφλεί το γερμανικό πακέτο αμυντικών δαπανών των €500 δισ. και το περιβόητο «ReArm Europe» που θα απαιτήσει τεράστιες ποσότητες βασικών μετάλλων. Οι μετοχές εξόρυξης μετάλλων τιμολογούνται από τις αγορές όχι με βάση την σημερινή ζήτηση, αλλά για τα μεγάλα συμβόλαια που θα κλείσουν το 2026-2028. Οι Ευρωπαϊκές Τραπεζικές μετοχές (+39,9%) επωφελούνται από τα υψηλότερα επιτοκιακά περιθώρια που συντηρεί η ΕΚΤ σε σχέση με τη Fed, αλλά κυρίως από την αναμενόμενη αύξηση δανεισμού για αμυντικές επενδύσεις. Η οικονομική πραγματικότητα παραμένει αμείλικτη. Ούτε η γερμανική βιομηχανία αναζωογονήθηκε, ούτε η γαλλική κατανάλωση επανήλθε, ούτε η ελληνική παραγωγή έκανε το άλμα. Οι αγορές τιμολογούν σήμερα τα μεγάλα πακέτα δαπανών που σχεδιάζουν οι κυβερνήσεις.
Οι πανηγυρισμοί Τραμπ για τις 50.000 του Dow Jones και το στοίχημα των 100.000 μονάδων
-Δεν μπορούσε να αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη ο PotUS και γιόρτασε το ρεκόρ των 50.000 μονάδων του Dow Jones με μια υπόσχεση για τις... 100.000 μονάδες μέχρι τη λήξη της θητείας του. Πίσω από τον εορταστικό θόρυβο κρύβεται μια άβολη αλήθεια. Η επιτάχυνση των συμβολικών ορόσημων δεν αντανακλά επιτάχυνση της ανάπτυξης, αλλά μια απλή μαθηματική λογική. Από το μακρινό 1896 μέχρι την ημέρα που ο Dow Jones έφτασε στις 10.000 μονάδες χρειάστηκαν 28.000 συνεδριάσεις. Ούτε λίγο ούτε πολύ 82 χρόνια. Για τις επόμενες 10.000, χρειάστηκαν μόλις 4.500 χρηματιστηριακές συνεδριάσεις. Το άλμα από τις 40.000 μονάδες σε 50.000, αντιστοιχεί σε 25% κέρδος. Το ίδιο ακριβώς ποσοστό χρειάζεται ο Dow για να φτάσει στις 60.000 μονάδες. Αλλά για να πετύχει τον «στόχο» των 100.000 μονάδων απαιτείται διπλασιασμός από τα σημερινά επίπεδα. Ένα ανοδικό ράλι +100% σε 4 χρόνια, θα ήταν μια ιστορική όχι όμως απίθανη επίδοση, με τη προϋπόθεση ότι η FED υπακούει πρόθυμα τις προεδρικές εντολές για τα επιτόκια και οι δασμοί θα τροφοδοτούν την αμερικανική βιομηχανία όπως ονειρεύεται ο Τραμπ. Για να επιστρέψουμε στη σημερινή πραγματικότητα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μόλις 3 επιχειρηματικοί όμιλοι συνεισέφεραν στον Dow, συνολικά 11.000 μονάδες από το 2017. Η Goldman Sachs, Caterpillar και Apple. Χρηματοοικονομικά, βιομηχανία, τεχνολογία, αυτή είναι η τριάδα που ο Τραμπ πιστεύει ότι θα ενισχυθεί από τους δασμούς του. Το στοίχημα είναι απλό: αν η προστατευτική πολιτική δουλέψει, η Wall Street θα τον ανταμείψει. Αν όχι, οι 100.000 θα μείνουν υπόσχεση, όπως τόσα άλλα.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα