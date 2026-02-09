Η συνωμοσία της Μαλεσίνας, το εαρινό κόμμα Αλέξη και τα μπερδέματα Καραχάλιου-Κασσελάκη, η Εθνική Τράπεζα πάει για την Allianz, όταν ο ΕΦΕΤ κοιμάται

Κλείσιμο

Και αφού μιλάμε για Απόκριες και Τριώδιο, να σας πω ότι με το νέο κόμμα του Κασσελ. μυρίζομαι ντράβαλα και πανηγύρια. Γιατί χθες κιόλας, μια ημέρα μετά τη μετονομασία του σε «Δημοκράτες» από τον Στέφανο, βγήκε ο θρύλος της επικοινωνίας Νίκος Καραχάλιος και του την έπεσε απειλώντας τον με αγωγές ότι του έφαγε το όνομα του κόμματος το οποίο το έχει κατοχυρώσει (ο Καραχάλιος) και το είχε ευγενώς παραχωρήσει στον Ανδρέα Λοβέρδο για όσο διάστημα είχε αυτός κόμμα. Πόσα ονόματα να βρει και πόσες γυριστές να κάνει ο δόλιος για να επιβιώσει ο φουκαράς ο Στέφανος πια, αφήστε τον ήσυχο. Μου κάνει εντύπωση τέτοια κακία γύρω του, βρε παιδάκι μου, εκείνος ο Μωραΐτης, που τον αποθέωνε προ μηνών, τι χολή βγάζει, τι ειρωνεία, αλλά οφείλω να πω ότι ο μπαγάσας (που λέει και ο Δανίκας) έχει πένα καυτερή και χιούμορ, άκου το… σούσι βρωμάει απ’ το κεφάλι. Τέλος, επειδή ο Στέφανος χρησιμοποιεί ως χρώμα του «νέου» κόμματος το πορτοκαλί, σε απόχρωση copypaste του Πρώτου Θέματος, δηλώνω κατηγορηματικά ότι εμάς δεν μας νοιάζει και δεν μας πειράζει καθόλου, καλή επιτυχία και καλή μας διασκέδαση. Για το μόνο που στενοχωριέμαι είναι ότι κάποιος μου είπε ότι το πορτοκαλί θα ήταν το χρώμα που θα έβαζε ο αγαπημένος μας ηγέτης Αλέξης στο κόμμα του, κάτι που μας συγκινεί και δείχνει τον ψυχικό δεσμό που μας ενώνει.Κόμμα αλλά... όχι ακριβώς Πάσχα-Μιας και θυμήθηκα τον Αλέξη τώρα, ρώτησα την πηγή μου για πότε το βλέπει αυτή η ψυχή και μου είπε ότι μάλλον anytime μετά το Πάσχα, αναλόγως το timing, ούτε βιάζεται αλλά δεν θέλει και να περάσει το καλοκαίρι. Ρώτησα επίσης αν επιμένει στις αρχικές σκέψεις να μην είναι ακριβώς η οργάνωσή του ως κόμμα αλλά κάτι μεταξύ λίστας υποψηφίων και αυτοοργάνωσης, μη με ρωτάτε λεπτομέρειες που δεν πολυκαταλαβαίνω κιόλας, αφού το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Θα κατέβει στις εκλογές ο Τσίπρας και απ’ ό,τι κόβω δεν βλέπω να κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως εξελίσσεται, τώρα αν δεν θα κάνει γραφεία κόμματος και τοπικές οργανώσεις μικρή διαφορά έχει.Κι όμως η Στρατινάκη είχε παραιτηθεί…-Έμαθα χθες μια λεπτομέρεια για τη Στρατινάκη που παραιτήθηκε την Παρασκευή από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς -έναν νέο θεσμό που ξεκίνησε πέρυσι- λόγω της εμπλοκής του συντρόφου της στο σκάνδαλο ΓΣΕΕ-Παναγόπουλου που κατηγορούνται από την Αρχή του Ξεπλύματος. Η Στρατινάκη είχε τσακωθεί αγρίως με τη διοικητή Δεσφίνα Τσαγκάρη και είχε παραιτηθεί δυο ημέρες νωρίτερα, κατά την πηγή μου μάλιστα δεν πρόλαβε ο διορισμός της Στρατινάκη αρχικώς να δημοσιευθεί ούτε σε ΦΕΚ. Τώρα, λεπτομέρειες για τη δική της εμπλοκή αν υπήρχε στην υπόθεση που ήταν αναμεμειγμένος ο σύντροφός της δεν έμαθα. Απλώς να σημειώσω ότι εκεί στη ΝΔ όταν πρόκειται για πρόσωπο που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, όπως η περί ου ο λόγος, δεν προλαβαίνουν να καρφώνουν και μετά να ρίχνουν και ένα διπλό ανάθεμα του τύπου… εμείς σας τα λέγαμε, τι τους θέλετε τους Πασόκους κ.λπ. Ε, όπως και να το κάνουμε, εφτά χρόνια εξουσία να είσαι στην απέξω ενώ κυβερνάει το κόμμα σου είναι βαρύ. Και ένα άσχετο αλλά επίκαιρο: έμαθα ότι στενό συγγενικό πρόσωπο του κατασκόπου σμηναγού είναι φουλ προβεβλημένο άτομο, αλλά φυσικά δεν είναι σχεδόν ποτέ οικογενειακή η ευθύνη.ΕΦΕΤ-Επικίνδυνα πράγματα…-Θα σας πω μια υπόθεση με αφορμή της οποίας μάθαμε ότι ο ΕΦΕΤ δεν διαθέτει εξοπλισμό ανάλυσης τροφών και ουσιών που περιέχονται σε αυτές, ώστε να διαπιστωθεί αν είναι επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία. Μια συνεταιριστική εταιρεία χυμών διαφημίζει παντού στα προϊόντα της ότι είναι «φυσικά και χωρίς προσθήκη ζάχαρης», με αποτέλεσμα να παίρνει μεγάλο μερίδιο αγοράς από τους ανταγωνιστές της, άρα κάποια εκατομμύρια ετησίως. Επειδή λοιπόν τα λεφτά είναι πολλά στη συγκεκριμένη μπίζνες, οι ανταγωνιστές της εταιρείας με τους μαϊμού φυσικούς χυμούς προσέφυγαν στον ΕΦΕΤ εδώ και μήνες, αλλά ο αρμόδιος οργανισμός απάντησε ότι δεν έχουμε εξοπλισμό, άρα δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Οι ανταγωνιστές έστειλαν τα δείγματα στο εξωτερικό σε εξειδικευμένους οργανισμούς και φυσικά απεδείχθη η απάτη, αλλά δεν έχει κουνηθεί φύλλο. Την υπόθεση γνωρίζουν οι αρμόδιοι έως του βαθμού του αντιπροέδρου Χατζηδάκη, αναρωτιέμαι αν σκάσει μια χοντρή υπόθεση δημόσιας υγείας με τρόφιμα, τότε τι θα κάνουμε;Η συνωμοσία της Μαλεσίνας-Μια πρόσκληση για κρασί και... παϊδάκια αρκεί για να γεννήσει πολιτικά σενάρια και εκτιμήσεις "της τάβλας". Αναφέρομαι στο gathering που οργανώνει το πολύ παλιό στέλεχος της ΝΔ Γιάννης Πατσόγιαννης σε ένα καλύβι που έχει στη Μαλεσίνα. Ο Πατσόγιαννης ήταν από τη δεκαετία του '60 στέλεχος της ΕΡΕΝ, ενώ μετά ανήκε στον ευρύτερο κύκλο του Μιλτιάδη Έβερτ – παλαιοκαραμανλικός, κατά το κοινώς λεγόμενο. Είχε οργανώσει το κάλεσμα πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά λόγω μπλόκων δεν κατέστη εφικτό. Έχει καλέσει τον Κώστα Καραμανλή (Ραφήνα), ο οποίος έχει ξαναπάει στην καλύβα, αλλά και τον Αντώνη Σαμαρά, οπότε αυτό τροφοδότησε κι άλλα σενάρια. Επίσης έχει καλέσει τον Αβραμόπουλο, με τον οποίον είναι χρόνια φίλοι, καθώς χρημάτισε διοικητής στο Λαϊκό Νοσοκομείο επί υπουργίας του στο Υγείας. Όμως η πρόσκληση έχει πάει και σε εν ενεργεία βουλευτές και στελέχη της ΝΔ, π.χ. στον βουλευτή Φθιώτιδας Γιάννη Οικονόμου. Τώρα, προφανώς σε ένα κάλεσμα ταβέρνας γίνεται… κουβέντα καφενείου και έτσι πρέπει, γιατί η ζωή θέλει και λίγο καλοπέραση όταν δεν έχεις δουλειά να κάνεις. Κυβέρνηση και Μητσοτάκη πάντως δεν ρίχνεις με κρασί, παϊδάκι και… πικρή καρδιά.Καιρίδης-Πλεύρης-Μπορεί η χθεσινή Κυριακή να ήταν ηλιόλουστη και κατάλληλη για βόλτες, μια πρωινή συνέντευξη του Καιρίδη σε ένα ραδιόφωνο όμως έβαλε "στα καρφιά" τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη. Ο Καιρίδης βγήκε στο ραδιόφωνο του Alpha και είπε ότι πρόκειται για αποτυχία της χώρας και της πολιτικής της, όταν έχουμε νεκρούς και ότι αυτό παράγει αρνητικά πρωτοσέλιδα στον διεθνή Τύπο. Το άκουσε μετά από λίγο ο Πλεύρης, που το εξέλαβε ως προσωπική επίθεση, με δεδομένη και την κριτική που έχει ασκήσει πρόσφατα ο Καιρίδης σε πτυχές της μεταναστευτικής πολιτικής, και πήρε εκνευρισμένος τηλέφωνο στο Μαξίμου, το οποίο επίσης πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγη, κυρίως από το αναίτιο της έντασης.Γεραπετρίτης-Φιντάν "κλειδώνουν" το ΑΣΣ