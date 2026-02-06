Συνεδρίαση θρίλερ στο Χρηματιστήριο: Δεύτερη σερί πτώση, αλλά κράτησε τα εβδομαδιαία κέρδη
Συνεδρίαση θρίλερ στο Χρηματιστήριο: Δεύτερη σερί πτώση, αλλά κράτησε τα εβδομαδιαία κέρδη
Γλίτωσε τα χειρότερα η Αθήνα με «καύσιμα» από το εξωτερικό - Όγδοη σερί εβδομαδιαία άνοδος - Πιέσεις στη Metlen και τζίρος άνω των 100 εκατ. ευρώ - Στις δημοπρασίες ανέβασαν στροφές οι τράπεζες - Νέα ρεκόρ για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Coca-Cola HBC
Σε κλίμα έντονης μεταβλητότητας έλαβε χώρα η σημερινή συνεδρίαση του ελληνικού χρηματιστηρίου, το οποίο διατηρήθηκε σε καθοδική τροχιά για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Οι πωλητές είχαν το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, ενώ πάτησαν «γκάζι» μετά τις 12:30, όταν ανακοινώθηκε η επί τα χείρω αναθεώρηση του guidance της Metlen για τα αποτελέσματα χρήσης 2025. Η πρόβλεψη για μείωση του EBITDA κατά 25% έφερε τη διψήφια πτώση της μετοχής, επηρεάζοντας συνολικά το ΧΑ που βρέθηκε προσωρινά ακόμη και κάτω από τις 2.310 μονάδες.
Ωστόσο, από τις 14:30 και μετά οι πιέσεις στην εγχώρια αγορά άρχισαν να αποκλιμακώνονται με «όχημα» την αντίδραση που έβγαλαν τα μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια. Μάλιστα, η πτώση στην Αθήνα ελαχιστοποιήθηκε, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει κοντά στα υψηλά ημέρας. Σημειωτέον ότι οι ευρωαγορές κινούνται πλέον σε ανοδικό έδαφος παρά το ανοδικό ξεκίνημα, ενώ η Wall Street έχει ξεκινήσει δυναμικά με κέρδη άνω του +1%, ανακάμπτοντας από το τριήμερο τεχνολογικό sell off που προηγήθηκε.
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Παρασκευής (6/2) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 4,13 μονάδες ή -0,17% και έκλεισε στις 2.362,35 μονάδες. Χαρακτηριστικό της ακραίας μεταβλητότητας αποτελεί το γεγονός κινήθηκε σε εύρος 59 μονάδων, με χαμηλό ημέρας τις 2.309,74 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.368,75 μονάδες. Παρά τη σημερινή πτώση, ο ΓΔ συνεχίζει να καταγράφει αξιόλογα κέρδη φέτος, τα οποία διαμορφώνονται σε +11,39%. Ταυτόχρονα, πέτυχε την 8η συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο, καθώς ενισχύθηκε κατά +2,05% στο πενθήμερο.
Η Metlen «βυθίστηκε» πάνω από -13% και βρέθηκε σε επίπεδα υπό των 39 ευρώ, με τζίρο άνω των 100 εκατ. ευρώ, με τους πωλητές να σπεύδουν μαζικά μετά την επικαιροποίηση των προβλέψεων της διοίκησης για τα αποτελέσματα του 2025, με μείωση του EBITDA κατά 25%. Ωστόσο, οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της εταιρείας παραμένουν αμετάβλητες για το 2026, με EBITDA μεταξύ 1,9 και 2,08 δισ. ευρώ. Στον αντίποδα, ισχυρή άνοδο και νέα ρεκόρ κατέγραψαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Coca-Cola HBC, κλείνοντας για πρώτη φορά πάνω από τα 35 ευρώ και 49 ευρώ, αντίστοιχα. Στις δημοπρασίες ανέβασαν στροφές και οι τράπεζες, σημειώνοντας κέρδη άνω του +1%.
Πληθώρα εταιρικών εξελίξεων
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέγραψε συμφωνία SPA για τη μεταβίβαση μέρους της συμμετοχής της στην παραχώρηση και στις εταιρείες εκμετάλλευσης του BOAK, για το τμήμα Χανιά-Ηράκλειο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέας μετοχικής σύνθεσης με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο 40%, την Aktor στο 36% και τη Metlen στο 24%. Η κατασκευή θα αναληφθεί από τη νέα κοινοπραξία Terna-Aktor-Metka, με ποσοστό 40%-30%-30%.
Η Εθνική Τράπεζα βγήκε χθες στις αγορές με ομόλογο AT1 ύψους 500 εκατ. ευρώ, χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual) και δυνατότητα ανάκλησης (call option) μετά τα 5,5 έτη. Η ζήτηση αποδείχθηκε ισχυρή, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 4 δισ. ευρώ και το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται σε 5,8%. Η συναλλαγή έλαβε βαθμολογία Ba3 από τη Moody’s.
Η Lamda Development δέχθηκε δεσμευτική προσφορά για την πώληση δύο οικοπέδων έναντι 41,5 εκατ. ευρώ. Τα οικόπεδα θα αξιοποιηθούν από την κοινοπραξία Centric-TEN Brinke, με συνολική επένδυση που υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή οικιστικού συγκροτήματος στο Ελληνικό.
Τέλος, η κυβέρνηση έδωσε το «πράσινο φως» για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τους υφιστάμενους μετόχους, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο, την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και την State Grid, χωρίς την είσοδο νέου στρατηγικού επενδυτή. Τα κεφάλαια θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού πλάνου του ΑΔΜΗΕ, το οποίο ανέρχεται στα 6 δισ. ευρώ έως το 2030 και θα αυξηθεί στα 7,5 δισ. ευρώ το 2034.
Ανακάμπτουν οι διεθνείς αγορές
Κακή περίοδο διανύει η Wall Street, καθώς προέρχεται από ένα τριήμερο ισχυρών απωλειών, οι οποίες ήταν αρκετές ώστε να ρίξουν την αμερικανική αγορά στο «κόκκινο» για το 2026. Ταυτόχρονα, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε τη χειρότερη τριήμερη πτώση του από πέρυσι τον Απρίλιο, βλέποντας να «εξαϋλώνονται» πάνω από 1 τρισ. δολάρια. Ωστόσο, οι βασικοί δείκτες ανακάμπτουν σήμερα, με τον Dow Jones να ξεχωρίζει με κέρδη +1,5%. Ο S&P 500 ενισχύεται κατά +0,9% και ο Nasdaq κατά +0,7%.
Άνοδο καταγράφουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το σκηνικό να αλλάζει και τους αγοραστές να παίρνουν τα ηνία μετά το πτωτικό ξεκίνημα. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,6%, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη +0,8%, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται ανοδικά κατά +0,4% και ο γαλλικός CAC 40 κατά +0,3%.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ωστόσο, από τις 14:30 και μετά οι πιέσεις στην εγχώρια αγορά άρχισαν να αποκλιμακώνονται με «όχημα» την αντίδραση που έβγαλαν τα μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια. Μάλιστα, η πτώση στην Αθήνα ελαχιστοποιήθηκε, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει κοντά στα υψηλά ημέρας. Σημειωτέον ότι οι ευρωαγορές κινούνται πλέον σε ανοδικό έδαφος παρά το ανοδικό ξεκίνημα, ενώ η Wall Street έχει ξεκινήσει δυναμικά με κέρδη άνω του +1%, ανακάμπτοντας από το τριήμερο τεχνολογικό sell off που προηγήθηκε.
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Παρασκευής (6/2) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 4,13 μονάδες ή -0,17% και έκλεισε στις 2.362,35 μονάδες. Χαρακτηριστικό της ακραίας μεταβλητότητας αποτελεί το γεγονός κινήθηκε σε εύρος 59 μονάδων, με χαμηλό ημέρας τις 2.309,74 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.368,75 μονάδες. Παρά τη σημερινή πτώση, ο ΓΔ συνεχίζει να καταγράφει αξιόλογα κέρδη φέτος, τα οποία διαμορφώνονται σε +11,39%. Ταυτόχρονα, πέτυχε την 8η συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο, καθώς ενισχύθηκε κατά +2,05% στο πενθήμερο.
Η Metlen «βυθίστηκε» πάνω από -13% και βρέθηκε σε επίπεδα υπό των 39 ευρώ, με τζίρο άνω των 100 εκατ. ευρώ, με τους πωλητές να σπεύδουν μαζικά μετά την επικαιροποίηση των προβλέψεων της διοίκησης για τα αποτελέσματα του 2025, με μείωση του EBITDA κατά 25%. Ωστόσο, οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της εταιρείας παραμένουν αμετάβλητες για το 2026, με EBITDA μεταξύ 1,9 και 2,08 δισ. ευρώ. Στον αντίποδα, ισχυρή άνοδο και νέα ρεκόρ κατέγραψαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Coca-Cola HBC, κλείνοντας για πρώτη φορά πάνω από τα 35 ευρώ και 49 ευρώ, αντίστοιχα. Στις δημοπρασίες ανέβασαν στροφές και οι τράπεζες, σημειώνοντας κέρδη άνω του +1%.
Πληθώρα εταιρικών εξελίξεων
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέγραψε συμφωνία SPA για τη μεταβίβαση μέρους της συμμετοχής της στην παραχώρηση και στις εταιρείες εκμετάλλευσης του BOAK, για το τμήμα Χανιά-Ηράκλειο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέας μετοχικής σύνθεσης με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο 40%, την Aktor στο 36% και τη Metlen στο 24%. Η κατασκευή θα αναληφθεί από τη νέα κοινοπραξία Terna-Aktor-Metka, με ποσοστό 40%-30%-30%.
Η Εθνική Τράπεζα βγήκε χθες στις αγορές με ομόλογο AT1 ύψους 500 εκατ. ευρώ, χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual) και δυνατότητα ανάκλησης (call option) μετά τα 5,5 έτη. Η ζήτηση αποδείχθηκε ισχυρή, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 4 δισ. ευρώ και το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται σε 5,8%. Η συναλλαγή έλαβε βαθμολογία Ba3 από τη Moody’s.
Η Lamda Development δέχθηκε δεσμευτική προσφορά για την πώληση δύο οικοπέδων έναντι 41,5 εκατ. ευρώ. Τα οικόπεδα θα αξιοποιηθούν από την κοινοπραξία Centric-TEN Brinke, με συνολική επένδυση που υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή οικιστικού συγκροτήματος στο Ελληνικό.
Τέλος, η κυβέρνηση έδωσε το «πράσινο φως» για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τους υφιστάμενους μετόχους, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο, την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και την State Grid, χωρίς την είσοδο νέου στρατηγικού επενδυτή. Τα κεφάλαια θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού πλάνου του ΑΔΜΗΕ, το οποίο ανέρχεται στα 6 δισ. ευρώ έως το 2030 και θα αυξηθεί στα 7,5 δισ. ευρώ το 2034.
Ανακάμπτουν οι διεθνείς αγορές
Κακή περίοδο διανύει η Wall Street, καθώς προέρχεται από ένα τριήμερο ισχυρών απωλειών, οι οποίες ήταν αρκετές ώστε να ρίξουν την αμερικανική αγορά στο «κόκκινο» για το 2026. Ταυτόχρονα, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε τη χειρότερη τριήμερη πτώση του από πέρυσι τον Απρίλιο, βλέποντας να «εξαϋλώνονται» πάνω από 1 τρισ. δολάρια. Ωστόσο, οι βασικοί δείκτες ανακάμπτουν σήμερα, με τον Dow Jones να ξεχωρίζει με κέρδη +1,5%. Ο S&P 500 ενισχύεται κατά +0,9% και ο Nasdaq κατά +0,7%.
Άνοδο καταγράφουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το σκηνικό να αλλάζει και τους αγοραστές να παίρνουν τα ηνία μετά το πτωτικό ξεκίνημα. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,6%, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη +0,8%, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται ανοδικά κατά +0,4% και ο γαλλικός CAC 40 κατά +0,3%.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα