Συνεδρίαση θρίλερ στο Χρηματιστήριο: Δεύτερη σερί πτώση, αλλά κράτησε τα εβδομαδιαία κέρδη

Γλίτωσε τα χειρότερα η Αθήνα με «καύσιμα» από το εξωτερικό - Όγδοη σερί εβδομαδιαία άνοδος - Πιέσεις στη Metlen και τζίρος άνω των 100 εκατ. ευρώ - Στις δημοπρασίες ανέβασαν στροφές οι τράπεζες - Νέα ρεκόρ για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Coca-Cola HBC