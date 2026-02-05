Μήνυμα της Μελίνας Τραυλού για την οριακή πρωτοκαθεδρία της Κίνας στην παγκόσμια ναυτιλία
Μήνυμα της Μελίνας Τραυλού για την οριακή πρωτοκαθεδρία της Κίνας στην παγκόσμια ναυτιλία
Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΕΕ, η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών έθεσε με θεσμικό τρόπο στο τραπέζι τον ρόλο της Κίνας, τη στρατηγική διάσταση της ναυτιλίας και τις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
Η στρατηγική διάσταση της ναυτιλίας και ο ρόλος της Κίνας στη διαμόρφωση των διεθνών ισορροπιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας της Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνας Τραυλού, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΕΕ, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
Μιλώντας ενώπιον των μελών της Ένωσης, η κ. Τραυλού περιέγραψε ένα διεθνές περιβάλλον αυξανόμενης αστάθειας, γεωπολιτικών ρήξεων και εντεινόμενου προστατευτισμού, υπογραμμίζοντας ότι η ναυτιλία παραμένει «δύναμη σταθερότητας» και βασικός θεματοφύλακας του διεθνούς εμπορίου και της παγκόσμιας ευημερίας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η αναφορά της στην Κίνα, η οποία, όπως σημείωσε, βρίσκεται πλέον οριακά στην πρώτη θέση της παγκόσμιας ναυτιλιακής κατάταξης. Η Πρόεδρος της ΕΕΕ επεσήμανε ότι το 44% του υφιστάμενου κινεζικού στόλου και το 64% των νέων παραγγελιών ανήκουν σε εταιρείες κρατικών συμφερόντων, στοιχείο που, όπως ανέφερε, αποτυπώνει έναν σταθερό πολιτικό προσανατολισμό και έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό με μετρήσιμα αποτελέσματα.
