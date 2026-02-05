Μήνυμα της Μελίνας Τραυλού για την οριακή πρωτοκαθεδρία της Κίνας στην παγκόσμια ναυτιλία

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΕΕ, η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών έθεσε με θεσμικό τρόπο στο τραπέζι τον ρόλο της Κίνας, τη στρατηγική διάσταση της ναυτιλίας και τις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα