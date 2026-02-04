Wall Street: Νέα καταιγίδα στην τεχνολογία με αιχμή το software
Wall Street: Νέα καταιγίδα στην τεχνολογία με αιχμή το software
Νέο κύμα ρευστοποιήσεων έπληξε τις τεχνολογικές μετοχές, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η AI ανατρέπει καθιερωμένα επιχειρηματικά μοντέλα - Κέρδη $24 δισ. έχουν αποκομίσει οι σορτάκηδες - Καταφύγιο οι φαρμακευτικές και οι μικρές περιφερειακές τράπεζες
H στροφή των επενδυτών μακριά από τους τεχνολογικούς κολοσσούς συνεχίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση στη Wall Street, ανατρέποντας τη γενική εικόνα που επικρατούσε μέχρι τώρα για τις Big Tech και τις εταιρείες ΑΙ, που χάρη στα ανθεκτικά τους κέρδη θεωρούνταν ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.
Πάντως, οι απώλειες στους δείκτες περιορίστηκαν κάπως μετά από δημοσίευμα του Axios που υποστήριξε ότι επανήλθαν τα σχέδια για τις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή, χάρη στις πιέσεις από άλλες αραβικές χώρες, ενώ νωρίτερα είχε αποκαλύψει ότι η κρίσιμη συνάντηση οδεύει προς ναυάγιο.
Έτσι, στο ταμπλό ο Dow Jones κατάφερε να κλείσει κερδισμένος σε ποσοστό 0,53% και τις 49.500 μονάδες, ξεπερνώντας τις πιέσεις που είχε δεχτεί νωρίτερα. Ωστόσο, ο S&P 500 υποχώρησε 0,51% στις 6.882 μονάδες και ο Nasdaq έκανε βουτιά 1,51% χάνοντας το όριο των 23.000 μονάδων στις 22.904.
Σημειωτέον ότι ενδοσυνεδριακά, ο S&P 500 είχε βρεθεί να χάνει πάνω από 1% και ο Nasdaq κοντά στο 2,5%.
Οι εταιρείες λογισμικού βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, όμως οι μεγαλύτερες κινήσεις καταγράφηκαν στους κατασκευαστές ημιαγωγών, με την Advanced Micro Devices να καταγράφει πτώση άνω του 17% μετά από απογοητευτικές προβλέψεις, που ήταν η μεγαλύτερη πτώση της από το 2017!
Η AMD ανακοίνωσε ισχυρές προβλέψεις για τις πωλήσεις του πρώτου τριμήνου και έσοδα τέταρτου τριμήνου υψηλότερα των εκτιμήσεων, ωστόσο, όπως σημείωσαν αναλυτές της Jefferies, «οι προσδοκίες είχαν ανεβεί υπερβολικά» πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Παράλληλα, έκτακτες πωλήσεις που συνδέονται με data centers προς την Κίνα φαίνεται ότι αντιπροσώπευαν μεγαλύτερο μερίδιο των εσόδων απ’ ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.
«Υπάρχει η οπτική του μισογεμάτου και του μισοάδειου ποτηριού σε αυτές τις κινήσεις», εξήγησε ο Κάιλ Ρόντα της Capital.com. «Από τη μία, οι τεχνολογικές μετοχές μπορεί να είναι υπερτιμημένες. Από την άλλη, η ισχύς της αγοράς διευρύνεται, κάτι που αποτελεί ένδειξη βελτίωσης των οικονομικών θεμελιωδών».
Η δυναμική αυτή αναμένεται να δοκιμαστεί τις επόμενες ημέρες, καθώς ακολουθούν νέα αποτελέσματα από τους τεχνολογικούς κολοσσούς. Η Alphabet, η κορυφαία σε απόδοση μεταξύ των «Magnificent Seven» πέρυσι, θα ανακοινώσει αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, ενώ αύριο, Πέμπτη, την σκυτάλη παίρνει η Amazon.
Οι επενδυτές εντείνουν τη μετατόπιση από την τεχνολογία προς μετοχές αξίας αλλά και εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης μετοχές, αναζητώντας κλάδους και επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από την οικονομική ανάπτυξη.
«Οι μετοχές λογισμικού αποδεκατίζονται, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλοιώσει τα επιχειρηματικά τους μοντέλα», υποστήριξε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro. «Ωστόσο, παρά την αβεβαιότητα για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, πολλές από αυτές τις εταιρείες συνεχίζουν να εμφανίζουν ισχυρή αύξηση κερδών και εσόδων, με τις προβλέψεις των αναλυτών να κινούνται υψηλότερα».
Οι μετοχές λογισμικού βρίσκονται υπό έντονη πίεση τους τελευταίους μήνες και δέχθηκαν νέο πλήγμα την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση από την Anthropic νέων εργαλείων marketing, νομικών και χρηματοοικονομικών λειτουργιών στο Claude Cowork. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε… πανικό στον κλάδο του software, που διαπίστωσε ότι στην περίπτωση αυτή η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανταγωνιστεί τα εργαλεία του μεταδίδοντας την ανησυχία αυτή και στους hyperscalers, δεδομένου ότι όλοι οι παίκτες του software είναι πελάτες τους.
«Η ιδέα ότι η AI θα “κανιβαλίσει” πρώτα τις πιο τεχνολογικά εξελιγμένες εταιρείες είναι ένα ενδιαφέρον νέο αφήγημα στην ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης», σχολίασε ο Μάικ Ζίγκμοντ της Visdom Investment Group. «Μέχρι η αγορά να απορρίψει αυτό το αφήγημα ή να περιορίσει τις “υπαρξιακές” του συνέπειες, θα είναι δύσκολο για την τεχνολογία να επιστρέψει σε καθαρά ανοδική πορεία», πρόσθεσε.
Πάντως, οι απώλειες στους δείκτες περιορίστηκαν κάπως μετά από δημοσίευμα του Axios που υποστήριξε ότι επανήλθαν τα σχέδια για τις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή, χάρη στις πιέσεις από άλλες αραβικές χώρες, ενώ νωρίτερα είχε αποκαλύψει ότι η κρίσιμη συνάντηση οδεύει προς ναυάγιο.
Έτσι, στο ταμπλό ο Dow Jones κατάφερε να κλείσει κερδισμένος σε ποσοστό 0,53% και τις 49.500 μονάδες, ξεπερνώντας τις πιέσεις που είχε δεχτεί νωρίτερα. Ωστόσο, ο S&P 500 υποχώρησε 0,51% στις 6.882 μονάδες και ο Nasdaq έκανε βουτιά 1,51% χάνοντας το όριο των 23.000 μονάδων στις 22.904.
Σημειωτέον ότι ενδοσυνεδριακά, ο S&P 500 είχε βρεθεί να χάνει πάνω από 1% και ο Nasdaq κοντά στο 2,5%.
Οι εταιρείες λογισμικού βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, όμως οι μεγαλύτερες κινήσεις καταγράφηκαν στους κατασκευαστές ημιαγωγών, με την Advanced Micro Devices να καταγράφει πτώση άνω του 17% μετά από απογοητευτικές προβλέψεις, που ήταν η μεγαλύτερη πτώση της από το 2017!
Η AMD ανακοίνωσε ισχυρές προβλέψεις για τις πωλήσεις του πρώτου τριμήνου και έσοδα τέταρτου τριμήνου υψηλότερα των εκτιμήσεων, ωστόσο, όπως σημείωσαν αναλυτές της Jefferies, «οι προσδοκίες είχαν ανεβεί υπερβολικά» πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Παράλληλα, έκτακτες πωλήσεις που συνδέονται με data centers προς την Κίνα φαίνεται ότι αντιπροσώπευαν μεγαλύτερο μερίδιο των εσόδων απ’ ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.
«Υπάρχει η οπτική του μισογεμάτου και του μισοάδειου ποτηριού σε αυτές τις κινήσεις», εξήγησε ο Κάιλ Ρόντα της Capital.com. «Από τη μία, οι τεχνολογικές μετοχές μπορεί να είναι υπερτιμημένες. Από την άλλη, η ισχύς της αγοράς διευρύνεται, κάτι που αποτελεί ένδειξη βελτίωσης των οικονομικών θεμελιωδών».
Η δυναμική αυτή αναμένεται να δοκιμαστεί τις επόμενες ημέρες, καθώς ακολουθούν νέα αποτελέσματα από τους τεχνολογικούς κολοσσούς. Η Alphabet, η κορυφαία σε απόδοση μεταξύ των «Magnificent Seven» πέρυσι, θα ανακοινώσει αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, ενώ αύριο, Πέμπτη, την σκυτάλη παίρνει η Amazon.
Οι επενδυτές εντείνουν τη μετατόπιση από την τεχνολογία προς μετοχές αξίας αλλά και εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης μετοχές, αναζητώντας κλάδους και επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από την οικονομική ανάπτυξη.
«Οι μετοχές λογισμικού αποδεκατίζονται, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλοιώσει τα επιχειρηματικά τους μοντέλα», υποστήριξε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro. «Ωστόσο, παρά την αβεβαιότητα για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, πολλές από αυτές τις εταιρείες συνεχίζουν να εμφανίζουν ισχυρή αύξηση κερδών και εσόδων, με τις προβλέψεις των αναλυτών να κινούνται υψηλότερα».
Οι μετοχές λογισμικού βρίσκονται υπό έντονη πίεση τους τελευταίους μήνες και δέχθηκαν νέο πλήγμα την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση από την Anthropic νέων εργαλείων marketing, νομικών και χρηματοοικονομικών λειτουργιών στο Claude Cowork. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε… πανικό στον κλάδο του software, που διαπίστωσε ότι στην περίπτωση αυτή η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανταγωνιστεί τα εργαλεία του μεταδίδοντας την ανησυχία αυτή και στους hyperscalers, δεδομένου ότι όλοι οι παίκτες του software είναι πελάτες τους.
«Η ιδέα ότι η AI θα “κανιβαλίσει” πρώτα τις πιο τεχνολογικά εξελιγμένες εταιρείες είναι ένα ενδιαφέρον νέο αφήγημα στην ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης», σχολίασε ο Μάικ Ζίγκμοντ της Visdom Investment Group. «Μέχρι η αγορά να απορρίψει αυτό το αφήγημα ή να περιορίσει τις “υπαρξιακές” του συνέπειες, θα είναι δύσκολο για την τεχνολογία να επιστρέψει σε καθαρά ανοδική πορεία», πρόσθεσε.
«Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται ξεκάθαρη μετατόπιση από την ευφορία της AI προς μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ εταιρειών και αυξανόμενη ανησυχία για την ανατρεπτική της επίδραση στα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα», σχολίασε από την πλευρά του ο Τζιμ Ριντ, επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας της Deutsche Bank.
Έτσι, από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου, ο κλάδος λογισμικού του S&P 500 έχει υποχωρήσει πάνω από 25%! Όμως, η βίαιη αυτή διόρθωση έχει αφήσει κερδισμένους όσους επέλεξαν να ποντάρουν στην πτώση του κλάδου.
Σύμφωνα με στοιχεία της S3 Partners LLC για τους short sellers που έχουν στοιχηματίσει εναντίον του κλάδου από τις αρχές της χρονιάς, η διόρθωση μεταφράζεται σε λογιστικά κέρδη ύψους 24 δισ. δολαρίων.
«Πρόκειται για ένα φαινόμενο που αφορά αποκλειστικά το λογισμικό· η ευρύτερη ομάδα των Υπέροχων Επτά παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη», ανέφερε σε σημείωμά του προς τους πελάτες ο Λίον Γκρος, διευθυντής έρευνας της S3.
Εξάλλου, δεν είναι όλοι οι αναλυτές έτοιμοι να γυρίσουν την πλάτη στον κλάδο, καθώς δεν λείπουν οι φωνές που ισχυρίζονται ότι η τωρινή κρίση μπορεί να αποδειχτεί πρόσκαιρη, καθώς οι επενδυτές πανικοβάλλονται εύκολα από τα αδύναμα σημεία στο αφήγημα της ΑΙ.
Ενδεικτικά, η Brookfield Asset Management σχεδιάζει να αναζητήσει ευκαιρίες σε εταιρείες λογισμικού μετά τη μείωση των θέσεων των επενδυτών λόγω φόβων για την AI.
Σε επίπεδο μετοχών, η AMD ήταν στις μεγάλες χαμένες της ημέρας. Όμως, η πίεση εξαπλώθηκε και σε μετοχές που είχαν πρωταγωνιστήσει το 2025, όπως η Palantir, πάλαι ποτέ «αγαπημένο χαρτί» της AI, η SanDisk, η Broadcom, η Oracle αλλά και η «βασίλισσα» Nvidia.
Στις περίφημες Υπέροχες Επτά η εικόνα ήταν μεικτή με την Alphabet, την Meta και την Tesla να καταγράφουν σημαντικές απώλειες, αλλά την Microsoft να κρατά δυνάμεις και την Apple να κινείται ανοδικά, ξεπερνώντας μάλιστα και την Alphabet σε αποτίμηση και πυροδοτώντας έντονες συζητήσεις για την ανθεκτικότητα της και την ανθεκτικότητα του hardware στην θύελλα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες.
Πραγματικά, σε αντίθεση με εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του AI ανταγωνισμού και απαιτούν τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές, η Apple επωφελείται από το πιο αμυντικό προφίλ του hardware, τις ισχυρές ταμειακές της ροές, καθώς και τα πρόσφατα αποτελέσματα που έδειξαν ρεκόρ πωλήσεων και καλύτερο από το αναμενόμενο guidance.
Στις κερδισμένες της ημέρας ήταν και η Eli Lilly, μετά τα εξαιρετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε και το πολύ ισχυρό guidance, συμπαρασύροντας προς τα πάνω τον φαρμακευτικό κλάδο και προσφέροντας έτσι μια πολύτιμη ώθηση στον Dow.
Αξιοσημείωτο ήταν και το μίνι ράλι που κατέγραψαν οι μικρές περιφερειακές τράπεζες με τον δείκτη KBW να προσθέτει 1,5% και να ανεβάζει τα κέρδη του από τον Ιανουάριο πάνω από το 7%.
Τα προηγούμενα χρόνια, οι μετοχές των περιφερειακών τραπεζών είχαν μείνει πίσω σε σχέση με τους μεγάλους ομίλους, καθώς ο κλάδος δοκιμάστηκε από την τραπεζική κρίση του 2023. Οι ανησυχίες για την ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων είχαν πυροδοτήσει έντονες ρευστοποιήσεις την περασμένη χρονιά, όμως το τοπίο άλλαξε με τους επενδυτές να απομακρύνονται φέτος από τις μεγάλες συστημικές τράπεζες και να αναζητούν ευκαιρίες στους μικρότερους παίκτες.
newmoney.gr
Έτσι, από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου, ο κλάδος λογισμικού του S&P 500 έχει υποχωρήσει πάνω από 25%! Όμως, η βίαιη αυτή διόρθωση έχει αφήσει κερδισμένους όσους επέλεξαν να ποντάρουν στην πτώση του κλάδου.
Σύμφωνα με στοιχεία της S3 Partners LLC για τους short sellers που έχουν στοιχηματίσει εναντίον του κλάδου από τις αρχές της χρονιάς, η διόρθωση μεταφράζεται σε λογιστικά κέρδη ύψους 24 δισ. δολαρίων.
«Πρόκειται για ένα φαινόμενο που αφορά αποκλειστικά το λογισμικό· η ευρύτερη ομάδα των Υπέροχων Επτά παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη», ανέφερε σε σημείωμά του προς τους πελάτες ο Λίον Γκρος, διευθυντής έρευνας της S3.
Εξάλλου, δεν είναι όλοι οι αναλυτές έτοιμοι να γυρίσουν την πλάτη στον κλάδο, καθώς δεν λείπουν οι φωνές που ισχυρίζονται ότι η τωρινή κρίση μπορεί να αποδειχτεί πρόσκαιρη, καθώς οι επενδυτές πανικοβάλλονται εύκολα από τα αδύναμα σημεία στο αφήγημα της ΑΙ.
Ενδεικτικά, η Brookfield Asset Management σχεδιάζει να αναζητήσει ευκαιρίες σε εταιρείες λογισμικού μετά τη μείωση των θέσεων των επενδυτών λόγω φόβων για την AI.
Σε επίπεδο μετοχών, η AMD ήταν στις μεγάλες χαμένες της ημέρας. Όμως, η πίεση εξαπλώθηκε και σε μετοχές που είχαν πρωταγωνιστήσει το 2025, όπως η Palantir, πάλαι ποτέ «αγαπημένο χαρτί» της AI, η SanDisk, η Broadcom, η Oracle αλλά και η «βασίλισσα» Nvidia.
Στις περίφημες Υπέροχες Επτά η εικόνα ήταν μεικτή με την Alphabet, την Meta και την Tesla να καταγράφουν σημαντικές απώλειες, αλλά την Microsoft να κρατά δυνάμεις και την Apple να κινείται ανοδικά, ξεπερνώντας μάλιστα και την Alphabet σε αποτίμηση και πυροδοτώντας έντονες συζητήσεις για την ανθεκτικότητα της και την ανθεκτικότητα του hardware στην θύελλα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες.
Πραγματικά, σε αντίθεση με εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του AI ανταγωνισμού και απαιτούν τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές, η Apple επωφελείται από το πιο αμυντικό προφίλ του hardware, τις ισχυρές ταμειακές της ροές, καθώς και τα πρόσφατα αποτελέσματα που έδειξαν ρεκόρ πωλήσεων και καλύτερο από το αναμενόμενο guidance.
Στις κερδισμένες της ημέρας ήταν και η Eli Lilly, μετά τα εξαιρετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε και το πολύ ισχυρό guidance, συμπαρασύροντας προς τα πάνω τον φαρμακευτικό κλάδο και προσφέροντας έτσι μια πολύτιμη ώθηση στον Dow.
Αξιοσημείωτο ήταν και το μίνι ράλι που κατέγραψαν οι μικρές περιφερειακές τράπεζες με τον δείκτη KBW να προσθέτει 1,5% και να ανεβάζει τα κέρδη του από τον Ιανουάριο πάνω από το 7%.
Τα προηγούμενα χρόνια, οι μετοχές των περιφερειακών τραπεζών είχαν μείνει πίσω σε σχέση με τους μεγάλους ομίλους, καθώς ο κλάδος δοκιμάστηκε από την τραπεζική κρίση του 2023. Οι ανησυχίες για την ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων είχαν πυροδοτήσει έντονες ρευστοποιήσεις την περασμένη χρονιά, όμως το τοπίο άλλαξε με τους επενδυτές να απομακρύνονται φέτος από τις μεγάλες συστημικές τράπεζες και να αναζητούν ευκαιρίες στους μικρότερους παίκτες.
newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα