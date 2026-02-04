Wall Street: Νέα καταιγίδα στην τεχνολογία με αιχμή το software

«Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται ξεκάθαρη μετατόπιση από την ευφορία της AI προς μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ εταιρειών και αυξανόμενη ανησυχία για την ανατρεπτική της επίδραση στα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα», σχολίασε από την πλευρά του ο Τζιμ Ριντ, επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας της Deutsche Bank.Έτσι, από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου, ο κλάδος λογισμικού του S&P 500 έχει υποχωρήσει πάνω από 25%! Όμως, η βίαιη αυτή διόρθωση έχει αφήσει κερδισμένους όσους επέλεξαν να ποντάρουν στην πτώση του κλάδου.Σύμφωνα με στοιχεία της S3 Partners LLC για τους short sellers που έχουν στοιχηματίσει εναντίον του κλάδου από τις αρχές της χρονιάς, η διόρθωση μεταφράζεται σε λογιστικά κέρδη ύψους 24 δισ. δολαρίων.«Πρόκειται για ένα φαινόμενο που αφορά αποκλειστικά το λογισμικό· η ευρύτερη ομάδα των Υπέροχων Επτά παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη», ανέφερε σε σημείωμά του προς τους πελάτες ο Λίον Γκρος, διευθυντής έρευνας της S3.Εξάλλου, δεν είναι όλοι οι αναλυτές έτοιμοι να γυρίσουν την πλάτη στον κλάδο, καθώς δεν λείπουν οι φωνές που ισχυρίζονται ότι η τωρινή κρίση μπορεί να αποδειχτεί πρόσκαιρη, καθώς οι επενδυτές πανικοβάλλονται εύκολα από τα αδύναμα σημεία στο αφήγημα της ΑΙ.Ενδεικτικά, η Brookfield Asset Management σχεδιάζει να αναζητήσει ευκαιρίες σε εταιρείες λογισμικού μετά τη μείωση των θέσεων των επενδυτών λόγω φόβων για την AI.Σε επίπεδο μετοχών, η AMD ήταν στις μεγάλες χαμένες της ημέρας. Όμως, η πίεση εξαπλώθηκε και σε μετοχές που είχαν πρωταγωνιστήσει το 2025, όπως η Palantir, πάλαι ποτέ «αγαπημένο χαρτί» της AI, η SanDisk, η Broadcom, η Oracle αλλά και η «βασίλισσα» Nvidia.Στις περίφημες Υπέροχες Επτά η εικόνα ήταν μεικτή με την Alphabet, την Meta και την Tesla να καταγράφουν σημαντικές απώλειες, αλλά την Microsoft να κρατά δυνάμεις και την Apple να κινείται ανοδικά, ξεπερνώντας μάλιστα και την Alphabet σε αποτίμηση και πυροδοτώντας έντονες συζητήσεις για την ανθεκτικότητα της και την ανθεκτικότητα του hardware στην θύελλα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες.Πραγματικά, σε αντίθεση με εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του AI ανταγωνισμού και απαιτούν τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές, η Apple επωφελείται από το πιο αμυντικό προφίλ του hardware, τις ισχυρές ταμειακές της ροές, καθώς και τα πρόσφατα αποτελέσματα που έδειξαν ρεκόρ πωλήσεων και καλύτερο από το αναμενόμενο guidance.Στις κερδισμένες της ημέρας ήταν και η Eli Lilly, μετά τα εξαιρετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε και το πολύ ισχυρό guidance, συμπαρασύροντας προς τα πάνω τον φαρμακευτικό κλάδο και προσφέροντας έτσι μια πολύτιμη ώθηση στον Dow.Αξιοσημείωτο ήταν και τομε τον δείκτη KBW να προσθέτει 1,5% και να ανεβάζει τα κέρδη του από τον Ιανουάριο πάνω από το 7%.Τα προηγούμενα χρόνια, οι μετοχές των περιφερειακών τραπεζών είχαν μείνει πίσω σε σχέση με τους μεγάλους ομίλους, καθώς ο κλάδος δοκιμάστηκε από την τραπεζική κρίση του 2023. Οι ανησυχίες για την ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων είχαν πυροδοτήσει έντονες ρευστοποιήσεις την περασμένη χρονιά, όμως το τοπίο άλλαξε με τους επενδυτές να απομακρύνονται φέτος από τις μεγάλες συστημικές τράπεζες και να αναζητούν ευκαιρίες στους μικρότερους παίκτες.