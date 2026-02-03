ONEX: Δημιουργεί hub αναβάθμισης και συντήρησης τροχαίου υλικού στα ναυπηγεία Ελευσίνας
ONEX: Δημιουργεί hub αναβάθμισης και συντήρησης τροχαίου υλικού στα ναυπηγεία Ελευσίνας
Στόχος η σταδιακή μετάβαση σε βιομηχανική παραγωγή σε συνεργασία με την Κορεάτικη SSRST - Επένδυση 20 εκατ. ευρώ στα ναυπηγεία
Με στόχο να εντάξει την Ελλάδα στον χάρτη της σιδηροδρομικής βιομηχανίας, η ONEX RSIS εγκαινιάζει από τη Ελευσίνα ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα συμπαραγωγής, συντήρησης και αναβάθμισης τροχαίου υλικού, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές των Ναυπηγείων εντός του βιομηχανικού συγκροτήματος της περιοχής.
Η νέα θυγατρική του Ομίλου ONEX RSIS, φιλοδοξεί να καλύψει ένα κρίσιμο κενό της ελληνικής οικονομίας, δημιουργώντας τις βάσεις για την επαναβιομηχάνιση του σιδηροδρόμου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αποτελώντας μια εναλλακτική επιλογή για τον τομέα των μεταφορών μετά τις εγκαταστάσεις της Helleniq Train (μέσω της παλιάς ΕEΣΣΤΥ).
Τη νέα στρατηγική παρουσίασε χθες 2 Φεβρουαρίου από τα ναυπηγεία Ελευσίνας ο διευθύνων σύμβουλος της ONEX κ. Πάνος Ξενοκώστας, παρουσία της Αμερικανίδας Πρέσβειρας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και εκπροσώπων της Κορεάτικης εταιρείας SSRST με την οποία έχει συνάψει συνεργασία ο βιομηχανικός όμιλος αντλώντας τεχνογνωσία στην διεύρυνση των δραστηριοτήτων του, στο τροχαίο υλικό. «Η ONEX επενδύει σε ένα τομέα που είχε ουσιαστικά εγκαταλειφθεί για πάνω από τρεις δεκαετίες: τη βιομηχανική υποστήριξη του σιδηροδρόμου. Στα επόμενα χρόνια προβλέπεται επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 20 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων συντήρησης μηχανών, βαγονιών και πλατφορμών».
