Ταμείο Ανάκαμψης: Μάχη με τον χρόνο στην ΕΕ για την αξιοποίηση κονδυλίων 182 δισ. ευρώ
Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, 182 δισ. ευρώ από τα κατανεμημένα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί και ο χρόνος μετρά αντίστροφα, καθώς οι προσθεσμίες λήγουν μέσα στο 2026
Σε ελαιώνες και αμπελώνες σε ολόκληρη την Ισπανία, αισθητήρες και drones —αγορασμένα με πόρους από το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάκαμψης μετά το μεταπολεμικό Σχέδιο Μάρσαλ— συλλέγουν δεδομένα εδάφους, που τροφοδοτούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο να βοηθήσουν τους αγρότες να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις καλλιέργειές τους. Το συγκεκριμένο εγχείρημα —αποανθρακοποίηση και ψηφιοποίηση ενός κρίσιμου οικονομικού κλάδου— ενσαρκώνει ακριβώς τον σκοπό, για τον οποίο δημιουργήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, ύψους 955 δισ. δολαρίων, που συμφωνήθηκε πριν από έξι χρόνια και πλέον, οι τελικές προθεσμίες εκταμίευσης πλησιάζουν προς τη λήξη.
Ωστόσο, ελλείψεις δεξιοτήτων, βαριά γραφειοκρατία και αβεβαιότητα για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση σημαίνουν ότι το ιστορικό πακέτο στήριξης —που παρουσιάστηκε ως «ευκαιρία να βγει η Ευρώπη πιο δυνατή»— δυσκολεύεται να ξεπεράσει τα γνωστά εμπόδια, που επανειλημμένα έχουν φρενάρει τις προσπάθειες οικονομικού μετασχηματισμού της ηπείρου, σημειώνει το Reuters.
«Τα κονδύλια μάς άφησαν υποδομές δεδομένων, κοινή διακυβέρνηση και ομάδες ικανές να λειτουργούν AI σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε ο Χουάν Φρανθίσκο Ντελγκάδο, συντονιστής του αγροτικού έργου. «Αυτό που δεν μας άφησαν είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η ομάδα του επεξεργάζεται χρηματοδοτικό σχέδιο για την ανάπτυξη της πλατφόρμας δεδομένων, την αναβάθμιση του εξοπλισμού και την προσέλκυση ταλέντου όταν εξαντληθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
Η ανάγκη ορθής αξιοποίησης των πόρων έχει αποκτήσει νέα βαρύτητα, καθώς οι απειλές οικονομικού εξαναγκασμού από την Κίνα και οι ολοένα πιο εχθρικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εντείνουν την αίσθηση ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις άμυνές της.
Περισσότερα από 700 δισ. ευρώ διατέθηκαν ως επιχορηγήσεις και δάνεια το 2021, αν και το ποσό περιορίστηκε στα 577 δισ. ευρώ, καθώς ορισμένα κράτη επέλεξαν να μην αξιοποιήσουν το σύνολο των δανείων, που τους προσφέρθηκαν. Πέντε χρόνια αργότερα, 182 δισ. ευρώ από τα κατανεμημένα κονδύλια δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters βάσει στοιχείων της ΕΕ.
Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι το Ταμείο πέτυχε τόσο τους βραχυπρόθεσμους όσο και τους μακροπρόθεσμους στόχους του. Ωστόσο, αξιωματούχοι, επιχειρήσεις και άλλοι παράγοντες που μίλησαν στο Reuters εκτιμούν ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι πιο άνισο.
Υπάρχει ευρεία συμφωνία ότι το Ταμείο απορρόφησε μέρος του σοκ της πανδημίας και έσπασε ένα μακροχρόνιο ταμπού της κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης — πρακτική που πλέον έχει παγιωθεί στο οπλοστάσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών. Οι προϋποθέσεις για την πρόσβαση στους πόρους, από μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας σε Γαλλία και Ισπανία έως απλοποιημένες άδειες για ΑΠΕ σε Ιταλία, Ελλάδα και Πορτογαλία και ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας σε Σλοβακία και Ρουμανία, ενδέχεται να προσφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη σε παραγωγικότητα και ανάπτυξη.
Ωστόσο, η υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων και η απορρόφηση των κονδυλίων πήρε περισσότερο χρόνο από τον αναμενόμενο, περιορίζοντας την όποια ταχεία επιτάχυνση της ανάπτυξης, η οποία παραμένει υποτονική σε σύγκριση με τις ΗΠΑ ή την Κίνα.
Φιλόδοξοι στόχοι, μικτά αποτελέσματαΟι ηγέτες της ΕΕ, αντιμέτωποι το 2020 με μια πρωτοφανή κατάρρευση του ΑΕΠ λόγω της πανδημίας, εγκαινίασαν το Ταμείο Ανάκαμψης με έναν φιλόδοξο στόχο: τη διάσωση της οικονομίας της Ένωσης μέσω μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, που θα ενίσχυαν ταυτόχρονα την ψηφιοποίηση και τη βιωσιμότητα.
