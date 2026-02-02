Ταμείο Ανάκαμψης: Μάχη με τον χρόνο στην ΕΕ για την αξιοποίηση κονδυλίων 182 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, 182 δισ. ευρώ από τα κατανεμημένα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί και ο χρόνος μετρά αντίστροφα, καθώς οι προσθεσμίες λήγουν μέσα στο 2026