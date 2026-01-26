Φθηνά, viral και παντού – Το νέο κύμα κινεζικών brands εξαπλώνεται
Φθηνά, viral και παντού – Το νέο κύμα κινεζικών brands εξαπλώνεται
Με χαμηλές τιμές, έντονη ψηφιακή παρουσία και επιθετικό ρυθμό ανάπτυξης, τα κινεζικά brands δεν επιδιώκουν να αναδιαμορφώσουν τις δυτικές αγορές
Τα τελευταία τρία χρόνια η Δύση βιώνει ένα αξιοσημείωτο φαινόμενο που εξαπλώνεται στον παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη: μια νέα γενιά κινεζικών εταιρειών καταναλωτικών προϊόντων και λιανικής που επεκτείνεται με ρυθμούς που μοιάζουν να ξεπερνούν ακόμη και τις πιο φιλόδοξες εκτιμήσεις. Αντίθετα με την παραδοσιακή εικόνα των «κινεζικών πολυεθνικών» που πολλοί είχαν στο μυαλό τους -εταιρείες βαριάς βιομηχανίας ή υποδομών- αυτές οι νεότερες επιχειρήσεις είναι consumer-facing, ψηφιακά ευφυείς, στρατηγικά προσανατολισμένες στη νεολαία και χτίζουν διεθνή brands με βάση την κουλτούρα, την τεχνολογία και την τιμή.
Για δεκαετίες, οι κινεζικές επιχειρήσεις που έβγαιναν στο εξωτερικό ήταν κυρίως εταιρείες ενέργειας, κατασκευών ή τεχνολογίας υποδομών. Σκεφτείτε για παράδειγμα κολοσσούς που χτίζουν σιδηροδρομικές γραμμές, λιμάνια ή εργοστάσια σε Λατινική Αμερική, Αφρική και Νοτιοανατολική Ασία. Όμως το τελευταίο διάστημα έχει εμφανιστεί μια εντελώς διαφορετική τάση: να χτίζονται διεθνείς αλυσίδες που απευθύνονται απευθείας στον τελικό καταναλωτή, από καφέ και τσάι έως προϊόντα μόδας, lifestyle και καθημερινά αγαθά.
Η στρατηγική αυτών των εταιρειών απέχει πολύ από αυτή που ακολούθησαν οι παραδοσιακές κινεζικές πολυεθνικές. Παλαιότερα, ο στόχος ήταν κυρίως να κατασκευαστούν υποδομές ή να παράγονται προϊόντα σε χαμηλό κόστος για εξαγωγή στο εξωτερικό. Τώρα, η προσοχή επικεντρώνεται στην δημιουργία διεθνώς αναγνωρίσιμων brands, στην «ψηφιακή παρουσία» και στην προσέλκυση καταναλωτών -ιδιαίτερα των νέων- με ασυναγώνιστες τιμές και έξυπνο μάρκετινγκ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Για δεκαετίες, οι κινεζικές επιχειρήσεις που έβγαιναν στο εξωτερικό ήταν κυρίως εταιρείες ενέργειας, κατασκευών ή τεχνολογίας υποδομών. Σκεφτείτε για παράδειγμα κολοσσούς που χτίζουν σιδηροδρομικές γραμμές, λιμάνια ή εργοστάσια σε Λατινική Αμερική, Αφρική και Νοτιοανατολική Ασία. Όμως το τελευταίο διάστημα έχει εμφανιστεί μια εντελώς διαφορετική τάση: να χτίζονται διεθνείς αλυσίδες που απευθύνονται απευθείας στον τελικό καταναλωτή, από καφέ και τσάι έως προϊόντα μόδας, lifestyle και καθημερινά αγαθά.
Η στρατηγική αυτών των εταιρειών απέχει πολύ από αυτή που ακολούθησαν οι παραδοσιακές κινεζικές πολυεθνικές. Παλαιότερα, ο στόχος ήταν κυρίως να κατασκευαστούν υποδομές ή να παράγονται προϊόντα σε χαμηλό κόστος για εξαγωγή στο εξωτερικό. Τώρα, η προσοχή επικεντρώνεται στην δημιουργία διεθνώς αναγνωρίσιμων brands, στην «ψηφιακή παρουσία» και στην προσέλκυση καταναλωτών -ιδιαίτερα των νέων- με ασυναγώνιστες τιμές και έξυπνο μάρκετινγκ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα