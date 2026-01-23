Βαρύ πλήγμα 1 δισ. ευρώ ετησίως για την ακτοπλοΐα από το ευρωπαϊκό ETS – Eρχονται αυξήσεις στα εισιτήρια
Σημαντικές οικονομικές πιέσεις δέχεται ήδη η ελληνική ακτοπλοΐα από την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS), με τις επιβαρύνσεις να μετακυλίονται σταδιακά στα ναύλα και στις τιμές των εισιτηρίων, ιδίως σε γραμμές υψηλής ζήτησης όπως Πειραιάς–Κρήτη και οι συνδέσεις της Αδριατικής. Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν ανησυχία τόσο στις ακτοπλοϊκές εταιρείες όσο και στις νησιωτικές κοινωνίες, που εξαρτώνται άμεσα από τις θαλάσσιες μεταφορές.

Το ζήτημα αναδεικνύεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Interferry, τον διεθνή θεσμικό φορέα που εκπροσωπεί την ακτοπλοϊκή βιομηχανία. Με επιστολή της προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητά την άμεση αναστολή της περαιτέρω επέκτασης του EU ETS στην ακτοπλοΐα, κάνοντας λόγο για υπέρμετρες ρυθμιστικές επιβαρύνσεις και σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Interferry, το EU ETS επιβαρύνει τις ενδοενωσιακές ακτοπλοϊκές μεταφορές με περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως. Το κόστος αυτό περιορίζει την οικονομική δυνατότητα των εταιρειών να επενδύσουν σε καθαρότερες τεχνολογίες και, σε χώρες με έντονη νησιωτικότητα όπως η Ελλάδα, επιβαρύνει άμεσα το μεταφορικό κόστος επιβατών και εμπορευμάτων.

