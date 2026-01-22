Χρηματιστήριο Αθηνών: «Γκάζι» από τους αγοραστές – Επαναφορά στα πολυετή ρεκόρ
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Γκάζι» από τους αγοραστές – Επαναφορά στα πολυετή ρεκόρ
Ο ούριος άνεμος στις διεθνείς αγορές οδηγεί τον Γενικό Δείκτη στα επίπεδα Ιανουαρίου 2010 - Ράλι κάνουν οι τράπεζες, στα υψηλά 10ετίας - Ποιες μετοχές οδεύουν προς νέα πολυετή ή ιστορικά ρεκόρ
Ισχυρή άνοδο καταγράφει το ελληνικό χρηματιστήριο, με τους αγοραστές να έχουν τα ηνία για δεύτερη συναπτή μέρα, οδηγώντας την Αθήνα σε νέα υψηλά 16 ετών (Ιανουάριος 2010). Οι επενδυτές καλωσορίζουν την αποκλιμάκωση των εντάσεων σχετικά με τις απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, αλλά και το «βήμα πίσω» για τους δασμούς προς ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Ως εκ τούτου βελτιώνεται η διάθεση για ανάληψη ρίσκου σε όλες τις αγορές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (22/1), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +1,59% και διαπραγματεύεται στις 2.263,57 μονάδες. Σε περίπου 18 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.250,89 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.268,37 μονάδες. Με αυτό τον τρόπο, υπερβαίνει το φετινό ρεκόρ των 2.256,32 μονάδων (19/1). Επόμενος στόχος οι 2.315,31 μονάδες της 11ης Ιανουαρίου 2010.
Κέρδη άνω του +2% σημειώνουν οι τραπεζικές μετοχές, με τον κλαδικό δείκτη να «φλερτάρει» με νέο υψηλό 10ετίας (Νοέμβριος 2015). Νέο ράλι κάνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία οδεύει προς τα 32 ευρώ και σε νέο ρεκόρ 26 ετών (Νοέμβριος 1999). Πάνω από τα 19 ευρώ κινείται η ΔΕΗ, για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια (Αύγουστος 2008). Αξιόλογη άνοδο καταγράφει και η Motor Oil, «κοιτάζοντας» προς νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα.
