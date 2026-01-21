Η ανησυχία του Κ.Μ, σάστισε (και μαζεύτηκε;) η πρόεδρος Μαρία, ο Νίκος ζορίζεται, ο Χάρης… αλγοριθμίζεται και ο Παύλος περιμένει
Η ανησυχία του Κ.Μ, σάστισε (και μαζεύτηκε;) η πρόεδρος Μαρία, ο Νίκος ζορίζεται, ο Χάρης… αλγοριθμίζεται και ο Παύλος περιμένει
Χαίρετε, θα ξεκινήσω σήμερα με ένα ρεπορτάζ που είδα χθες στην El Pais από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα της Ανδαλουσίας
Η έγκριτη εφημερίδα, αλλά και πλάνα από τηλεοπτικούς σταθμούς δείχνουν δυο τεράστιους γερανούς που επιχειρούν να σηκώσουν ένα βαγόνι προκειμένου να «αποκαλυφθεί» τι υπάρχει από κάτω. Γενικώς διαβάζοντας το τι συμβαίνει από προχθές στην Ισπανία για ένα δραματικό γεγονός όμοιο με εκείνο που ζήσαμε εμείς το 2023, δυστυχώς βρίσκεις τρομακτικές διαφορές στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Και από την αντιπολίτευση και από τα media, αλλά ακόμα κι από την ίδια την κοινωνία. Τουλάχιστον μέχρι να προχωρήσει η ανάκριση και να αρχίσει η δικαστική διερεύνηση. Δηλαδή η λέξη «μπάζωμα» -γιατί επιχειρούν οι Αρχές με γερανούς, μηχανήματα κ.λπ., προκειμένου να εξαντλήσουν έστω και μια περίπτωση επιζώντος- δεν έχει ακουστεί πουθενά.
Η ανησυχία Μητσοτάκη και το Νταβός
-Πραγματικά ανήσυχος για τις γεωπολιτικές εξελίξεις εμφανίστηκε χθες στην Προεδρία ο Κ.Μ ενημερώνοντας τον Τασούλα, λίγο πριν αναχωρήσει για το Νταβός σήμερα το μεσημέρι. Ο πρωθυπουργός εμφανίζεται στους συνομιλητές του ιδιαίτερα προβληματισμένος από την ένταση ΗΠΑ-Ευρώπης για το θέμα της Γροιλανδίας αλλά και απρόθυμος να συμμετάσχει η Ελλάδα στην περίφημη «σύσκεψη για την ειρήνη» του Τραμπ, όπως επίσης και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες. Ο Μητσοτάκης αναχωρεί το μεσημέρι για το ελβετικό θέρετρο, ενώ το σημερινό του πρόγραμμα θα περιλαμβάνει λογικά ένα δείπνο κεκλεισμένων των θυρών, ενώ το βασικό του πάνελ είναι κατά τις 11:30. Και βεβαίως θα κάνει όσες διμερείς συναντήσεις προλάβει, καθώς νωρίς το απόγευμα πρέπει να αναχωρήσει για Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες της ΕΕ θα συγκεντρωθούν για δείπνο με μενού τον Τραμπ, τη Γροιλανδία και την αντίδρασή τους.
Σάστισε η πρόεδρος Μαρία…
-Γυρνάω τώρα για λίγο στο αγαπημένο θέμα των ημερών, μου λένε όσοι έχουν κάποια επαφή με την πρόεδρο Μαρία ότι κεραυνοβολήθηκε και στενοχωρήθηκε πολύ από την εξέλιξη της προχθεσινής της συνέντευξης. Ως συνήθως και η Καρυστιανού δεν έψαξε τι λάθος είπε και τι λάθος έκανε, αλλά την έπεσε στα media και… κάτι έγινε τώρα, το πλέον σύνηθες είναι όταν κάτι δεν πάει καλά πάντοτε φταίνε οι δημοσιογράφοι ή τα media. Τέλος πάντων, η πρόεδρος μου λένε ότι για την ώρα θα κόψει τις «ελεύθερες εμφανίσεις», ήτοι δεν θα δίνει live συνεντεύξεις σε δημοσιογράφους που δεν σκοπεύουν να παριστάνουν την Αγάπη. Για τους παλαιότερους από εσάς αν θυμάστε η Αγάπη ήταν μία συμπαθής κυρία που έκανε ερωτήσεις ακομπανιαμέντο με τον αείμνηστο Βαγγέλη Γιαννόπουλο στο «Κανάλι 29» του επίσης αείμνηστου Γιώργου Κουρή. Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς η πρόεδρος μπορεί χθες να κατηγόρησε τους δημοσιογράφους, αλλά επί της ουσίας δεν πήρε πίσω την άποψή της για τις αμβλώσεις. «Ούτε που έχουν σκεφτεί τι αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι ή μία γυναίκα που αναγκάζεται να κάνει άμβλωση» είπε. Τώρα βέβαια μάλλον δεν λαμβάνει υπόψιν της ότι οι περισσότερες ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες συμβαίνουν από στιγμιαία λάθη (πού είσαι, Πασχάλη…) αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
Αγροτικό Επιμελητήριο
-Ξαναπάω στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Τασούλα, η οποία είχε αρκετά θέματα και βεβαίως τέθηκαν επί τάπητος και οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Μου λένε ότι ο Κ.Μ εξέφρασε στον Πρόεδρο συγκρατημένη αισιοδοξία σε ό,τι αφορά την αποχώρηση των αγροτών από τα μπλόκα και του είπε ότι η πολιτεία εξάντλησε όλες τις δυνατότητές της για τη στήριξη των αγροτών, αλλά δεν εξάντλησε τη διαρκή επιθυμία της να βρίσκεται σε διάλογο μαζί τους. Ο Τασούλας από την άλλη είπε στον Κ.Μ ότι το δίδαγμα των τελευταίων δύο μηνών με τα μπλόκα και όλες τις κινητοποιήσεις είναι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει ένα συλλογικό, ένα αντιπροσωπευτικό όργανο-ομπρέλα που να εκπροσωπεί τον αγροτικό κόσμο και να συνομιλεί με την εκάστοτε κυβέρνηση. Ένα είδος Αγροτικού Επιμελητηρίου, για το οποίο και ο Κ.Μ έχει ήδη μιλήσει μέσες άκρες.
Χατζηδάκης-Σκέρτσος
-Πέρα από το ότι έχουν πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τους για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Σκέρτσος ανέλαβαν χθες να παρουσιάσουν τις βασικές πρωτοβουλίες για το 2026 σε επίπεδο κυβερνητικών δράσεων. Το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει 10 μεγάλες νομοθετικές πρωτοβουλίες και 30 βασικές μεταρρυθμίσεις και έργα και προφανώς η κυβέρνηση πρέπει να πατήσει γκάζι, γιατί η φετινή χρονιά είναι η τελευταία που θα μπορεί να έχει μετρήσιμο έργο. Αυτό που βρήκα ενδιαφέρον στην παρουσίαση είναι μια σειρά δεικτών που αποδεικνύουν, κατά το κυβερνητικό ντουέτο, πώς προκύπτει η σύγκλιση με την Ευρώπη π.χ. στους δείκτες της ανεργίας, της δημόσιας δαπάνης για την Υγεία, για την Άμυνα, το κλείσιμο του κενού ΦΠΑ, αλλά ακόμα και ως προς τη σχέση εισαγωγής-εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Προσυνέδρια ΝΔ
-Λογικά στο τέλος του μήνα, άντε το πολύ αρχές Φεβρουαρίου, θα ξεκινήσουν τα προσυνέδρια της ΝΔ ανά την Ελλάδα. Θυμίζω ότι ήταν να ξεκινήσουν το περασμένο Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά οι επιτελείς του κόμματος αποφάσισαν να μην πατήσουν το κουμπί ενώ δεν είχε λυθεί το θέμα με τους αγρότες, καθώς όλοι θα ασχολούνταν με αυτό. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του Μητσοτάκη θα γίνουν 5-6 θεματικά προσυνέδρια σε Ιωάννινα, Πάτρα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και ίσως Ρόδο, ενώ στις 15 Μαΐου ξεκινά το συνέδριο της ΝΔ.
Ανδρουλάκης
Η ανησυχία Μητσοτάκη και το Νταβός
-Πραγματικά ανήσυχος για τις γεωπολιτικές εξελίξεις εμφανίστηκε χθες στην Προεδρία ο Κ.Μ ενημερώνοντας τον Τασούλα, λίγο πριν αναχωρήσει για το Νταβός σήμερα το μεσημέρι. Ο πρωθυπουργός εμφανίζεται στους συνομιλητές του ιδιαίτερα προβληματισμένος από την ένταση ΗΠΑ-Ευρώπης για το θέμα της Γροιλανδίας αλλά και απρόθυμος να συμμετάσχει η Ελλάδα στην περίφημη «σύσκεψη για την ειρήνη» του Τραμπ, όπως επίσης και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες. Ο Μητσοτάκης αναχωρεί το μεσημέρι για το ελβετικό θέρετρο, ενώ το σημερινό του πρόγραμμα θα περιλαμβάνει λογικά ένα δείπνο κεκλεισμένων των θυρών, ενώ το βασικό του πάνελ είναι κατά τις 11:30. Και βεβαίως θα κάνει όσες διμερείς συναντήσεις προλάβει, καθώς νωρίς το απόγευμα πρέπει να αναχωρήσει για Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες της ΕΕ θα συγκεντρωθούν για δείπνο με μενού τον Τραμπ, τη Γροιλανδία και την αντίδρασή τους.
Σάστισε η πρόεδρος Μαρία…
-Γυρνάω τώρα για λίγο στο αγαπημένο θέμα των ημερών, μου λένε όσοι έχουν κάποια επαφή με την πρόεδρο Μαρία ότι κεραυνοβολήθηκε και στενοχωρήθηκε πολύ από την εξέλιξη της προχθεσινής της συνέντευξης. Ως συνήθως και η Καρυστιανού δεν έψαξε τι λάθος είπε και τι λάθος έκανε, αλλά την έπεσε στα media και… κάτι έγινε τώρα, το πλέον σύνηθες είναι όταν κάτι δεν πάει καλά πάντοτε φταίνε οι δημοσιογράφοι ή τα media. Τέλος πάντων, η πρόεδρος μου λένε ότι για την ώρα θα κόψει τις «ελεύθερες εμφανίσεις», ήτοι δεν θα δίνει live συνεντεύξεις σε δημοσιογράφους που δεν σκοπεύουν να παριστάνουν την Αγάπη. Για τους παλαιότερους από εσάς αν θυμάστε η Αγάπη ήταν μία συμπαθής κυρία που έκανε ερωτήσεις ακομπανιαμέντο με τον αείμνηστο Βαγγέλη Γιαννόπουλο στο «Κανάλι 29» του επίσης αείμνηστου Γιώργου Κουρή. Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς η πρόεδρος μπορεί χθες να κατηγόρησε τους δημοσιογράφους, αλλά επί της ουσίας δεν πήρε πίσω την άποψή της για τις αμβλώσεις. «Ούτε που έχουν σκεφτεί τι αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι ή μία γυναίκα που αναγκάζεται να κάνει άμβλωση» είπε. Τώρα βέβαια μάλλον δεν λαμβάνει υπόψιν της ότι οι περισσότερες ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες συμβαίνουν από στιγμιαία λάθη (πού είσαι, Πασχάλη…) αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
Αγροτικό Επιμελητήριο
-Ξαναπάω στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Τασούλα, η οποία είχε αρκετά θέματα και βεβαίως τέθηκαν επί τάπητος και οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Μου λένε ότι ο Κ.Μ εξέφρασε στον Πρόεδρο συγκρατημένη αισιοδοξία σε ό,τι αφορά την αποχώρηση των αγροτών από τα μπλόκα και του είπε ότι η πολιτεία εξάντλησε όλες τις δυνατότητές της για τη στήριξη των αγροτών, αλλά δεν εξάντλησε τη διαρκή επιθυμία της να βρίσκεται σε διάλογο μαζί τους. Ο Τασούλας από την άλλη είπε στον Κ.Μ ότι το δίδαγμα των τελευταίων δύο μηνών με τα μπλόκα και όλες τις κινητοποιήσεις είναι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει ένα συλλογικό, ένα αντιπροσωπευτικό όργανο-ομπρέλα που να εκπροσωπεί τον αγροτικό κόσμο και να συνομιλεί με την εκάστοτε κυβέρνηση. Ένα είδος Αγροτικού Επιμελητηρίου, για το οποίο και ο Κ.Μ έχει ήδη μιλήσει μέσες άκρες.
Χατζηδάκης-Σκέρτσος
-Πέρα από το ότι έχουν πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τους για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Σκέρτσος ανέλαβαν χθες να παρουσιάσουν τις βασικές πρωτοβουλίες για το 2026 σε επίπεδο κυβερνητικών δράσεων. Το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει 10 μεγάλες νομοθετικές πρωτοβουλίες και 30 βασικές μεταρρυθμίσεις και έργα και προφανώς η κυβέρνηση πρέπει να πατήσει γκάζι, γιατί η φετινή χρονιά είναι η τελευταία που θα μπορεί να έχει μετρήσιμο έργο. Αυτό που βρήκα ενδιαφέρον στην παρουσίαση είναι μια σειρά δεικτών που αποδεικνύουν, κατά το κυβερνητικό ντουέτο, πώς προκύπτει η σύγκλιση με την Ευρώπη π.χ. στους δείκτες της ανεργίας, της δημόσιας δαπάνης για την Υγεία, για την Άμυνα, το κλείσιμο του κενού ΦΠΑ, αλλά ακόμα και ως προς τη σχέση εισαγωγής-εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Προσυνέδρια ΝΔ
-Λογικά στο τέλος του μήνα, άντε το πολύ αρχές Φεβρουαρίου, θα ξεκινήσουν τα προσυνέδρια της ΝΔ ανά την Ελλάδα. Θυμίζω ότι ήταν να ξεκινήσουν το περασμένο Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά οι επιτελείς του κόμματος αποφάσισαν να μην πατήσουν το κουμπί ενώ δεν είχε λυθεί το θέμα με τους αγρότες, καθώς όλοι θα ασχολούνταν με αυτό. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του Μητσοτάκη θα γίνουν 5-6 θεματικά προσυνέδρια σε Ιωάννινα, Πάτρα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και ίσως Ρόδο, ενώ στις 15 Μαΐου ξεκινά το συνέδριο της ΝΔ.
Ανδρουλάκης
-Τώρα πριν πάω στον χθεσινό «Νίκο… μάλλον δεν βρέχει» ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, θα κάνω μια μικρή παρατήρηση. Η τοποθέτηση του εκπροσώπου Μαρινάκη για τη θέση της κυβέρνησης για τη Γροιλανδία είναι ξεκάθαρη, είπε χθες «το διεθνές δίκαιο δεν συζητείται και δεν αμφισβητείται, η Ελλάδα είναι με τη Δανία και με την Ευρώπη, η Αμερική μπορεί να βρει κάποιες λύσεις, παραπάνω βάσεις, ραντάρ κ.λπ.». Τι την ήθελε τη δήλωση, ειδικά χθες με τον χαμό που γινόταν στο κόμμα του ο Ανδρουλάκης κανείς δεν κατάλαβε, αλλά δεν είναι και πρώτη φορά.
Ο πρόεδρος Νίκος, ο Χάρης και ο μαγικός αλγόριθμος
-Ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα λοιπόν χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ υπό τον πρόεδρό μας Νίκο. Έγινε της… βελόνας αλλά την αρχή την έκανε αυτή τη φορά ο Δούκας ο οποίος του την είπε κανονικά και πώς θα μπορούσε να μην το κάνει αφού είχε εδώ και μέρες ρίξει στον πρόεδρο κάτι καρφιά να, με το συμπάθιο. Ο Χάρης λοιπόν του είπε ορθά κοφτά ότι «η στρατηγική μας απέτυχε» (σώωωπααα) και κάτι ακόμα του στυλ «θα δούμε τον στόχο της πρωτιάς μόνο με κιάλια αν δεν αλλάξουμε ρότα», αν και φαντάζομαι ότι εννοούσε αν δεν πας εσύ στο σπίτι σου. Ο πρόεδρος Νίκος δεν αιφνιδιάστηκε βέβαια, το περίμενε και έριξε την μπάλα στην εξέδρα απαντώντας θυμωμένος «μα, τι είναι αυτά που λέτε».
Ο καυγάς για τον αλγόριθμο
-Εκεί που φαίνεται όμως ότι… σάλταρε ο πρόεδρός μας ήταν όταν άκουσε τον Δούκα να λέει πράγματα και θάματα για έναν «μαγικό αλγόριθμο» που ακούει ότι ετοιμάζουν για τη συμμετοχή στο Συνέδριο οι άνθρωποι του Ανδρουλάκη. Σύμφωνα με τον δήμαρχο λοιπόν, αλλά και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρουλάκης ετοιμάζει έναν αλγόριθμο που η Αθήνα θα συμμετέχει με σαφώς λιγότερους συνέδρους απ’ ό,τι ένας νομός της Κρήτης! Θα κάνει απόβαση η Κρήτη στο Συνέδριο; Ο Δούκας ζήτησε να αποσυρθεί ο «μαγικός αλγόριθμος» αλλά ο Νίκος φέρεται να του είπε: «Αυτό είναι και άμα σας αρέσει»! Η κόντρα του Δούκα με τον Ανδρουλάκη είχε χθες τον ατελείωτο. Όταν ο Δήμαρχος πρότεινε ξανά να γίνουν προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη υποψηφίων βουλευτών, ο πρόεδρος τον έκοψε σχεδόν την ώρα που μιλούσε. «Τι είναι αυτά που λες; Κάναμε πριν από πολλά χρόνια προκριματικές κι αυτό το σύστημα απέτυχε», λέγεται ότι υποστήριξε ο Ανδρουλάκης για να ακούσει τον Δούκα να του λέει με ένα ελαφρύ μειδίαμα: «Αφού απέτυχε, τότε γιατί το έβαλες στο καταστατικό και το ψηφίσαμε στο προηγούμενο Συνέδριο;».
Και ο Γερουλάνος…
-Και δεν του έφτανε ο Δούκας που τον ζόρισε και με τις μετεκλογικές συνεργασίες, είχε και τον Γερουλάνο να τον ψέλνει, με τη δικαιολογία της ακούνητης βελόνας. Ο Παύλος είχε βέβαια και το μάτι του συνέχεια στη… βελόνα του ρολογιού του, γιατί η ώρα πέρναγε και ο ίδιος είχε να κόψει την πίτα στο Κάραβελ, οι τοίχοι του οποίου από τις πολλές συνεδριάσεις που κάνει το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά εκεί, ακούνε… πρώτοι τα νέα, ειδικά όταν δεν είναι και τόσο καλά. Ο Γερουλάνος ζήτησε λέει «να κηρύξουν το κόμμα σε κατάσταση συναγερμού». Τρίχες δηλαδή, απλά ήθελε να του χώσει μια τελευταία. Το ερώτημα είναι αν χθες έγινε η αρχή για μια πιο συστηματική επίθεση στον Νίκο Α. που κάπου θα καταλήξει ή αν είναι μια ακόμη εσωκομματική ομοβροντία δίχως νόημα.
Κοίτα συμπτώσεις στον ΟΛΠ: Πληρώνει ακριβά την «Καλυψώ»
-Για 7ο διαδοχικό μήνα καταγράφεται μια σημαντική και αξιοπρόσεκτη μείωση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Για το σύνολο της χρονιάς που έφυγε η μείωση ξεπέρασε το -6% στα 3.967 TEU. Αυτό ίσως και να μη φανεί στην τελική γραμμή του ισολογισμού γιατί ο ΟΛΠ φρόντισε να αυξήσει τα τιμολόγια των υπηρεσιών του. Το πραγματικό πρόβλημα ωστόσο κρύβεται στην «Καλυψώ», τη μεγαλύτερη τελωνειακή απάτη που αποκαλύφθηκε στην ΕΕ. Τον Ιούνιο του 2025, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέσχεσε 2.435 κοντέινερ στον Πειραιά, μια κατάσχεση-ρεκόρ στην ιστορία της ΕΕ. Το κύκλωμα, με επικεφαλής Κινέζους και συνεργούς Έλληνες εκτελωνιστές μαζί με δύο τελωνειακούς υπαλλήλους, εισήγαγε επί χρόνια ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια από την Κίνα «βαφτισμένα» ως ανταλλακτικά ή άλλα υποτιμημένα προϊόντα. Οι διαφυγόντες δασμοί και ΦΠΑ εκτιμήθηκαν σε €700 εκατ. πανευρωπαϊκά, με 17 εικονικές εταιρείες από τη Βουλγαρία να χρησιμοποιούν ελληνικό ΑΦΜ. Η απάτη ανακαλύφθηκε, αλλά αμέσως μετά δημιουργήθηκε έμφραγμα στο Λιμάνι του Πειραιά. Χιλιάδες κοντέινερ παραμένουν στο λιμάνι περιμένοντας να περάσουν από ενδελεχή έλεγχο, φυσικά μπλοκάροντας τη χωρητικότητα. Η διαβόητη «Κέλλυ», η Κινέζα εγκέφαλος της απάτης στην οποία βρέθηκαν €4 εκατ. σε μετρητά, είχε στήσει μηχανισμό που πλημμύρισε την Ευρώπη με δόλια εμπορεύματα μέσω Πειραιά. Προκάλεσε έμφραγμα στο Λιμάνι του Πειραιά, με αποτέλεσμα η τιμή της μετοχής να έχει κατρακυλήσει περισσότερο από 15% τους τελευταίους 6 μήνες. Η αγορά καταλαβαίνει καλύτερα τις επιπτώσεις, παρά τις καθησυχαστικές επίσημες ανακοινώσεις.
Μύλος - ξανά - στη συνέλευση της ΕΧΑΕ
-Επεισοδιακή ήταν και η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση της ΕΧΑΕ που συγκλήθηκε εκ νέου για να αλλάξει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στο πλαίσιο της εξαγοράς από τη Euronext. Η προηγούμενη, στις 22 Δεκεμβρίου 2025, λογίστηκε ως «μη γενόμενη» έπειτα από τις ενστάσεις του μετόχου και δικηγόρου Κωνσταντίνου Δρούγκα, ο οποίος έθεσε ζήτημα νομιμότητας για τις ημερομηνίες σύγκλησης. Έτσι μετατέθηκε ξανά και χθες το απόγευμα είχαμε ένα νέο θρίλερ καθώς ο ίδιος μέτοχος γνωστοποίησε πως εκτός του ότι άσκησε αγωγή για την πραγματοποίηση της Γ.Σ., έχει καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα και δύο αιτήσεις ακύρωσης της εξαγοράς στο ΣτΕ. Όπως υποστήριξε, είναι μη σύννομη η απόφαση περί πρόωρης μη λήξης του ΔΣ καθώς δεν προβλέπεται από τον νόμο, ενώ από τη στιγμή που έχει ασκηθεί η αγωγή δεν είναι νόμιμη και η σύγκληση έκτακτης ΓΣ. Επίσης, μεταξύ άλλων πολλαπλών νομικών λόγων που επικαλέστηκε, υποστήριξε πως είναι μη σύννομη και η διαδικασία ψηφοφορίας μέσω επιστολικών ψήφων, άρα είναι μη σύννομη και η εξαγορά της ΕΧΑΕ από τη Euronext. Μύλος κανονικός, δηλαδή… Ο Γ. Χαντζηνικολάου ως προσωρινός πρόεδρος της ΓΣ δεν υιοθέτησε τα επιχειρήματα αυτά, είχαμε και κάποιες αντεγκλήσεις μεταξύ των δύο, και εν τέλει ανέφερε πως «διαφωνούμε ριζικά» και πως η διαδικασία θα συνεχιζόταν κανονικά, όπερ και εγένετο. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε, τα θέματα εγκρίθηκαν και μένει να φανεί αν θα υπάρξουν στο μέλλον δικαστικές επιπλοκές για το Euronext Athens, κάτι μάλλον απίθανο, αν και με τους δικηγόρους ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως αν το "ματσάκι" συνεχιστεί με απρόοπτα και νέες ακυρώσεις, βλέπω σύντομα τον Μπουζνά να πληρώνει για να απαλλαγεί από την ΕΧΑΕ.
Ο Ξενοκώστας μετά τα ναυπηγεία και τα καράβια βάζει… πλώρη και για τα τρένα
-Νέα εταιρεία συστάθηκε χθες Τρίτη 20 Ιανουαρίου από τον Πάνο Ξενοκώστα της ONEX. Φέρει την επωνυμία «ONEX Rolling Stock & Integrated Systems Α.Ε.» («ONEX RSIS») και με έδρα στην Ελευσίνα, έχει βασικό σκοπό τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών αμαξών (μηχανών) και τροχαίου υλικού σιδηροδρόμων. Από εκεί και πέρα προβλέπονται διάφορα όπως υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού, μελέτες μηχανολόγου μηχανικού, υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα, σχεδιασμός και ανάπτυξη τεχνολογιών της πληροφορίας, υπηρεσίες ανακατασκευής και εξοπλισμού μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων κ.ά. Με άλλα λόγια, η ONEX μετά τα ναυπηγεία και τα καράβια έχει βάλει… πλώρη και για τα τρένα. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 25.000 ευρώ και κατεβλήθη από τον Πάνο Ξενοκώστα κατά 2.500 ευρώ που αντιστοιχούν σε 250 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 10% στην εταιρεία) και από την ONEX Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών-Πληροφορικής-Αεροπορικών Εφαρμογών-Συστημάτων Ασφαλείας, που εκπροσωπείται από τον ίδιο κατά 22.500 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 2.250 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 90% στην εταιρεία). Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο Πάνος Ξενοκώστας ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος καθώς και οι Ιωάννης Σταματόπουλος και Κωνσταντίνος Κερατσάς ως μέλη.
Χωρίς λύση για το βιομηχανικό ρεύμα
-Στον ΣΕΒ βράζουν για τη λύση στο βιομηχανικό ρεύμα γιατί φως δεν φαίνεται ούτε στο βάθος του τούνελ. Την προηγούμενη εβδομάδα στη συνάντηση που είχε στο υπουργείο Ενέργειας με τους δημοσιογράφους, ο υφυπουργός -επιφορτισμένος από τον πρωθυπουργό να βρει μια λύση για το κόστος του βιομηχανικού ρεύματος- Νικ. Τσάφος, ενημέρωσε τους συντάκτες ότι λύση δεν έχει. Τι κι αν του έφεραν στο τραπέζι έτοιμη τη λύση από τον ΣΕΒ, με το περίφημο ιταλικό μοντέλο, εκείνος είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει τη λύση, γιατί δεν θα του επιτρέψει η Κομισιόν να δώσει επιδότηση. Ξέχασε όμως να πει ότι δεν είναι επιδότηση, αλλά δάνειο, το οποίο η βιομηχανία θα επιστρέψει με τόκο. Γι' αυτό άλλωστε και δεν χρειάζεται να το κοινοποιήσει στην Επιτροπή. Η δεύτερη δικαιολογία που είπε είναι ότι πρώτα εγκρίθηκε το ιταλικό μοντέλο και μετά έγινε το CISAF και γι' αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει. Ωστόσο, δημόσια έγγραφα αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή ότι πρώτα έγινε το CISAF και μετά το ιταλικό μοντέλο. Στον ΣΕΒ ανησυχούν ιδιαιτέρως γιατί μοιάζει σαν ο υφυπουργός να πυρπολεί κάθε λύση, επικαλούμενος διάφορες δικαιολογίες, ενώ δεν καταλαβαίνουν πως την ίδια στιγμή Βουλγαρία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, καταφέρνουν να κάνουν τα πάντα για να στηρίξουν την παραγωγή τους.
Στις 12 το μεσημέρι σίγησαν οι μηχανές στον Όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ
-Η αρχική απόφαση της οικογένειας Στασινόπουλου ήταν να κρατηθεί πολύ κλειστός ο κύκλος των ανθρώπων που θα συνόδευαν τον «πατριάρχη της Βιοχάλκο», Νίκο Στασινόπουλο, στην τελευταία του κατοικία. Άλλωστε ήταν γνωστή η σταθερή απόσταση του εκλιπόντος από τη δημοσιότητα (κυκλοφορεί ένας μύθος ότι πλήρωνε φωτογράφους για να… μην τον φωτογραφίζουν στις δημόσιες εμφανίσεις του). Τελικά όμως εκατοντάδες σημαντικά πρόσωπα της οικονομικής, πολιτικής, καλλιτεχνικής και ακαδημαϊκής σκηνής εκδήλωσαν την επιθυμία τους να παραστούν στην κηδεία του Νίκου Στασινόπουλου και αργά προχθές το απόγευμα η αρχική απόφαση άλλαξε. Στις 12 χθες το μεσημέρι, όλα τα εργοστάσια του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, σταμάτησαν τη λειτουργία τους για μία ώρα. Οι εργαζόμενοι απέτισαν φόρο τιμής στον άνθρωπο, τον επιχειρηματία, τον οραματιστή της ελληνικής βιομηχανίας. Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών συγκεντρώθηκαν πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι. Δεν εκφωνήθηκε επικήδειος με απόφαση της οικογένειας που σεβάστηκε τη ειλικρινή σεμνότητα του Νίκου Στασινόπουλου. Τα λόγια του Μητροπολίτη Θηβών, Λειβαδιάς και Αυλίδας Γεώργιου, ήταν αρκετά για να περιγράψουν τη διαδρομή και τον ρόλο του μεγάλου επιχειρηματία.
Ο Κινέζος πρέσβης άρχισε τις δημόσιες σχέσεις
-Διαβάσατε την περασμένη Δευτέρα στη στήλη για το γεγονός ότι η κινεζική πρεσβεία στην Ελλάδα διοργάνωσε για πρώτη φορά εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας. Επανέρχομαι στη συγκεκριμένη εκδήλωση γιατί η πιο εντυπωσιακή στιγμή ήταν όταν ο πρέσβης Fang Qiu πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε Διονύση Σαββόπουλο και μάλιστα απόσπασμα από το άσμα “Ας κρατήσουν οι χοροί”, δίνοντας βαρύτητα στον στίχο «ιστορία φτιάχνουν οι παρέες». Εκτός από τις προσπάθειες στο τραγούδι, στις 28 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί κλειστή συνάντηση στην Πρεσβεία, με συμμετοχή εκπροσώπων των ελληνικών ΜΜΕ και στελεχών της διπλωματικής αποστολής. Η συνάντηση, που χαρακτηρίζεται ανεπίσημη, εντάσσεται στο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων και ενίσχυσης της επικοινωνίας με δημοσιογράφους. Κεντρικό πρόσωπο της συζήτησης θα είναι ο Πρέσβης, ο οποίος αναμένεται να μιλήσει για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία νεότερων διπλωματών της πρεσβείας, που θα μεταφέρουν εμπειρίες και παρατηρήσεις από το έργο τους στην Ελλάδα. Κατά τις πληροφορίες, η συζήτηση θα έχει ανοιχτό χαρακτήρα, με δυνατότητα ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες, αλλά έχει ζητηθεί εκ των προτέρων να κατατεθούν θέματα προς συζήτηση, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία.
Το παρασκήνιο της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου
-Στα «πηγαδάκια» του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η ακτοπλοϊκή σύνδεση Πάτρα–Αίγυπτος συζητιέται πια με τρόπο που δείχνει ότι το θέμα έχει ξεφύγει από τις διπλωματικές φιλοφρονήσεις. Η συνάντηση με την αιγυπτιακή αποστολή και την Pan Marine μόνο τυχαία δεν ήταν, λένε όσοι βρέθηκαν κοντά. Το ερώτημα δεν είναι «αν» αλλά «πότε» και -κυρίως- με ποιους όρους θα στηθεί η γραμμή, ώστε να είναι βιώσιμη. Στο παρασκήνιο, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην εμπλοκή του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, καθώς η επικείμενη υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με την Pan Marine θεωρείται το πρώτο απτό βήμα. Πίσω από τις κλειστές πόρτες γίνεται ξεκάθαρο ότι η Αθήνα βλέπει τη συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή σύνδεση ως κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής σύσφιγξης με την κυβέρνηση Σίσι. Η Pan Marine Group είναι μια μεγάλη, ανεξάρτητη αιγυπτιακή εταιρεία στον τομέα της ναυτιλίας, των μεταφορών και της εφοδιαστικής με παρουσία στην αγορά, εδώ και πάνω από 45 χρόνια. Απασχολεί πάνω από 950 εργαζομένους με παρουσία σε 20+ τοποθεσίες σε όλη την Αίγυπτο όπως Αλεξάνδρεια, Damietta, Port Said, Suez, κ.ά., ενώ διαχειρίζεται υπηρεσίες σε όλους τους κύριους λιμένες της χώρας. Προσπάθειες ακτοπλοϊκής σύνδεσης έγιναν και στο παρελθόν με επίκεντρο την Αλεξάνδρεια, αλλά έμειναν στα χαρτιά. Οψόμεθα.
Το στοίχημα της Dynacom Tankers στα VLCC
-O Γιώργος Προκοπίου έκλεισε πρόσφατα συμφωνία για τέσσερα νέα VLCC στα κινεζικά ναυπηγεία Hengli Heavy Industries, η οποία ανακοινώθηκε από τη μητρική Songfa Ceramics στο χρηματιστήριο της Σανγκάης. Η συμφωνία δείχνει ότι ο πλοιοκτήτης αναδιαμορφώνει κεφάλαια και επενδυτική στρατηγική. Οι χρηματιστηριακοί αναλυτές στα deals αυτά "διαβάζουν" ότι η Dynacom Tankers μετατρέπει ένα μέρος του ναυπηγικού ρίσκου σε μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο, δεσμεύοντας σημαντική παραγωγική ικανότητα σε κινεζικά ναυπηγεία που, με τη σειρά τους, είναι πλέον στη γραμμή των κορυφαίων builders VLCC στον κόσμο. Τα VLCC με χωρητικότητα 306.000 dwt παραμένουν πολύτιμα για την παγκόσμια μεταφορά αργού, με σταθερή ζήτηση και υψηλά περιθώρια εσόδων σε περιόδους ισχυρής ναυτιλιακής δραστηριότητας. Επενδυτικά, οι παραγγελίες VLCC είναι μια επένδυση που διαμορφώνει balance sheet και μελλοντικές ταμειακές ροές, ενώ ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Dynacom.
Αυτό είναι… δώρο
-Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο με φύλλα βρώσιμου χρυσού 24 καρατίων θα προσφέρει ως εθιμοτυπικό δώρο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στους Σαουδάραβες αξιωματούχους που επισκέπτονται αύριο το ελληνικό ΥΠΕΝ. Συγκεκριμένα, με βάση τα σχετικά έγγραφα, εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 136,40 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Τακτικού Προϋπολογισμού του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας («Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας») από το λογαριασμό για «Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων», οικ. έτους 2026, «για την προμήθεια εθιμοτυπικών δώρων, EPTAECHOS ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΒΡΩΣΙΜΟΥ 24K ΧΡΥΣΟΥ 500ml, που θα δοθεί από τον υπουργό ΠΕΝ στις 22.1.2026 κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τον υπουργό Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων κ. Bandar bin Ibrahim Alkhorayef και τον κ. Khalid AlMudaifer, υφυπουργό Μεταλλευτικών Υποθέσεων της Σαουδικής Αραβίας». Όπως προβάλλεται, «το αγουρέλαιο EPTAECHOS (Επτάηχος, ελληνιστί) προέρχεται από τη σπάνια τοπική ποικιλία Νεμουτιάνα της οποίας τα ελαιόδεντρα δεσπόζουν στις ορεινές περιοχές γύρω από τον ιερό τόπο της Αρχαίας Ολυμπίας και η συγκομιδή των καρπών του γίνεται με τα χέρια. Είναι ιδανικό για ωμή κατανάλωση, έχει μοναδική πλούσια γεύση, έντονο φρουτώδες άρωμα και ξεχωριστή επίγευση που θυμίζει φρεσκοκομμένη ελιά και άγρια φύση». Προφανώς, οι πετρελαιάδες εκεί στη Σ. Αραβία τον χρυσό δεν τον φοράνε μόνο, αλλά τον τρώνε κιόλας…
Μια… φωτεινή εταιρεία
-Έχοντας συγκεντρώσει πολλές διακρίσεις για τη δουλειά της που αφορά projects υψηλής αισθητικής φωτισμού για δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους (κατοικίες, μουσεία, μνημεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικά κέντρα, πλατείες, όψεις δημοσίων κτιρίων κ.ά.), η Ελευθερία Ντεκώ αποφάσισε να κάνει ένα ακόμη επιχειρηματικό βήμα, με επίκεντρο, αυτή τη φορά, την αγορά ακινήτων. Έτσι, χθες προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας “Living Design Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.”, με έδρα στην Αργυρούπολη -όπου βρίσκεται χρόνια τώρα η επιχείρηση της Eleftheria Deko Lighting Design- και με σκοπό την αγοραπωλησία και διαχείριση ακινήτων, καταλύματα διακοπών, κατασκευή οικιστικών κτιρίων κ.ά. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 200.000 ευρώ που διαιρείται σε 2.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 100 ευρώ το καθένα και το έχει καταβάλει η ίδια, αναλαμβάνοντας και τη διοίκηση-εκπροσώπηση της νέας εταιρείας. Να θυμίσω εδώ ότι η Ελευθερία Ντεκώ σπούδασε φιλολογία και μπαλέτο στην Ελλάδα, στη συνέχεια έλαβε υποτροφία για το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης όπου ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της πρόγραμμα στις παραστατικές τέχνες και μετά δίδαξε στο ίδιο Πανεπιστήμιο για δύο χρόνια σκηνικό φωτισμό. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1992 και ξεκίνησε μια σπουδαία πορεία, με πολλούς και σημαντικούς σταθμούς, όπως ο φωτισμός των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ο φωτισμός, πρόσφατα, της Ακρόπολης και του αρχαιολογικού χώρου στο Σούνιο, καθώς και περισσότερων από 600 παραστάσεων θεάτρου, όπερας και μουσικής. Ακόμη, το 2005 έγινε επίκουρη καθηγήτρια σκηνικού φωτισμού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών.
Οι Δανοί μετά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τώρα μποϊκοτάρουν και τα ομόλογα ΗΠΑ
-Το Akademiker Pension είναι ένα Ταμείο Συνταξιοδότησης στη Δανία, με ενεργητικό $25 δισ. Διαχειρίζεται αποταμιεύσεις δασκάλων και ακαδημαϊκών. Διατηρούσε μια θέση $100 εκατ. σε αμερικανικά ομόλογα (Treasuries). Ανακοίνωσε επισήμως ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα ρευστοποιήσει πλήρως αυτή τη θέση του. Ο CIO Anders Schelde το διατύπωσε χωρίς περιστροφές: «Οι ΗΠΑ δεν αποτελούν καλό πιστωτικό ρίσκο και μακροπρόθεσμα τα δημόσια οικονομικά δεν είναι βιώσιμα». Οι απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία, τα δημοσιονομικά ελλείμματα που εκτινάσσονται μαζί με τη ρητορική για χαμηλότερα επιτόκια και αδύναμο δολάριο, συνθέτουν την εικόνα πιστωτικού κινδύνου που για πρώτη φορά μεγάλος Ευρωπαίος θεσμικός επενδυτής διατυπώνει δημόσια. Η Δανία, στενός σύμμαχος του ΝΑΤΟ που έστειλε στρατεύματα στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, νιώθει προδομένη. Την ίδια μέρα, στους δρόμους της Κοπεγχάγης, 10.000 Δανοί φορούσαν κόκκινα καπέλα με το σύνθημα "Make America Go Away". Η ομάδα στο Facebook «Boykot Varer Fra USA» ξεπέρασε τα 95.000 μέλη, συντονίζοντας μποϊκοτάζ σε Tesla, Netflix, Coca-Cola, ακόμη και Gmail. Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Salling Group σημάδεψε με αστερίσκους τις ευρωπαϊκές ετικέτες σε 1.700 καταστήματα. Το μποϊκοτάζ στις αμερικανικές αξίες επεκτείνεται. Στον Καναδά καταγράφεται μείωση κρατήσεων -70% για πτήσεις προς ΗΠΑ. Παρόμοιες ομάδες δημιουργούνται σε Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία. Το φαινόμενο είναι μοναδικό. Η αμερικανική αγορά ομολόγων αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου κατάσταση. Την άρνηση ενός δυτικού συμμάχου να χρηματοδοτεί την αμερικανική υπερδύναμη όχι για οικονομικούς λόγους, αλλά αξιακούς.
Όλα τα μάτια στον Πάουελ ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου σήμερα
-Ο Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης ανακοίνωσε ότι θα παραστεί προσωπικά στην ακροαματική διαδικασία του Ανώτατου Δικαστηρίου για την υπόθεση της Λίζα Κουκ, σε μια κίνηση που σίγουρα αποκαλύπτει το βάθος της κρίσης στις σχέσεις Λευκού Οίκου-ομοσπονδιακής τράπεζας. Η υπόθεση αφορά την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να απολύσει τη Λίζα Κουκ από τη FED, τον Αύγουστο 2025, επικαλούμενος καταγγελίες για απάτη στεγαστικών δανείων που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά. Eίναι η πρώτη φορά στα 111 χρόνια λειτουργίας της FED που απολύεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας. Οι πρωτόδικες αποφάσεις δικαιώνουν την Κουκ, αλλά η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θα καθορίσει τα όρια της προεδρικής εξουσίας απέναντι στους ανεξάρτητους θεσμούς. Αν δικαιωθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, τότε αποκτά πλειοψηφία στο επταμελές συμβούλιο της FED. Tις απόψεις του Στίβεν Μιράν τις ακούσαμε όλοι την περασμένη εβδομάδα στην Εθνική Πινακοθήκη. Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου ορκίστηκε σχετικά ως «governor» στη FED για να επισημοποιήσει την πολιτική επιρροή στην Κεντρική Τράπεζα. Ο Αμερικανός Κεντρικός Τραπεζίτης αυτή την εποχή αντιμετωπίζει διπλή πίεση. Από τη μια πλευρά τις δημόσιες απαιτήσεις του PotUS για επιθετική μείωση των επιτοκίων του δολαρίου στο 1% και από την άλλη ποινικές κλητεύσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την ανακαίνιση κτιρίων της Fed. Η σημερινή δίκη για την υπόθεση Κουκ ξεπερνά τα πρόσωπα και τις ιδιότητές τους. Αφορά τον νόμο του 1913 που παρέδιδε την κυβερνητική εξουσία στην Ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα. Αυτή είναι η διακύβευση.
Πηγή: newmoney.gr
Ο πρόεδρος Νίκος, ο Χάρης και ο μαγικός αλγόριθμος
-Ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα λοιπόν χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ υπό τον πρόεδρό μας Νίκο. Έγινε της… βελόνας αλλά την αρχή την έκανε αυτή τη φορά ο Δούκας ο οποίος του την είπε κανονικά και πώς θα μπορούσε να μην το κάνει αφού είχε εδώ και μέρες ρίξει στον πρόεδρο κάτι καρφιά να, με το συμπάθιο. Ο Χάρης λοιπόν του είπε ορθά κοφτά ότι «η στρατηγική μας απέτυχε» (σώωωπααα) και κάτι ακόμα του στυλ «θα δούμε τον στόχο της πρωτιάς μόνο με κιάλια αν δεν αλλάξουμε ρότα», αν και φαντάζομαι ότι εννοούσε αν δεν πας εσύ στο σπίτι σου. Ο πρόεδρος Νίκος δεν αιφνιδιάστηκε βέβαια, το περίμενε και έριξε την μπάλα στην εξέδρα απαντώντας θυμωμένος «μα, τι είναι αυτά που λέτε».
Ο καυγάς για τον αλγόριθμο
-Εκεί που φαίνεται όμως ότι… σάλταρε ο πρόεδρός μας ήταν όταν άκουσε τον Δούκα να λέει πράγματα και θάματα για έναν «μαγικό αλγόριθμο» που ακούει ότι ετοιμάζουν για τη συμμετοχή στο Συνέδριο οι άνθρωποι του Ανδρουλάκη. Σύμφωνα με τον δήμαρχο λοιπόν, αλλά και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρουλάκης ετοιμάζει έναν αλγόριθμο που η Αθήνα θα συμμετέχει με σαφώς λιγότερους συνέδρους απ’ ό,τι ένας νομός της Κρήτης! Θα κάνει απόβαση η Κρήτη στο Συνέδριο; Ο Δούκας ζήτησε να αποσυρθεί ο «μαγικός αλγόριθμος» αλλά ο Νίκος φέρεται να του είπε: «Αυτό είναι και άμα σας αρέσει»! Η κόντρα του Δούκα με τον Ανδρουλάκη είχε χθες τον ατελείωτο. Όταν ο Δήμαρχος πρότεινε ξανά να γίνουν προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη υποψηφίων βουλευτών, ο πρόεδρος τον έκοψε σχεδόν την ώρα που μιλούσε. «Τι είναι αυτά που λες; Κάναμε πριν από πολλά χρόνια προκριματικές κι αυτό το σύστημα απέτυχε», λέγεται ότι υποστήριξε ο Ανδρουλάκης για να ακούσει τον Δούκα να του λέει με ένα ελαφρύ μειδίαμα: «Αφού απέτυχε, τότε γιατί το έβαλες στο καταστατικό και το ψηφίσαμε στο προηγούμενο Συνέδριο;».
Και ο Γερουλάνος…
-Και δεν του έφτανε ο Δούκας που τον ζόρισε και με τις μετεκλογικές συνεργασίες, είχε και τον Γερουλάνο να τον ψέλνει, με τη δικαιολογία της ακούνητης βελόνας. Ο Παύλος είχε βέβαια και το μάτι του συνέχεια στη… βελόνα του ρολογιού του, γιατί η ώρα πέρναγε και ο ίδιος είχε να κόψει την πίτα στο Κάραβελ, οι τοίχοι του οποίου από τις πολλές συνεδριάσεις που κάνει το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά εκεί, ακούνε… πρώτοι τα νέα, ειδικά όταν δεν είναι και τόσο καλά. Ο Γερουλάνος ζήτησε λέει «να κηρύξουν το κόμμα σε κατάσταση συναγερμού». Τρίχες δηλαδή, απλά ήθελε να του χώσει μια τελευταία. Το ερώτημα είναι αν χθες έγινε η αρχή για μια πιο συστηματική επίθεση στον Νίκο Α. που κάπου θα καταλήξει ή αν είναι μια ακόμη εσωκομματική ομοβροντία δίχως νόημα.
Κοίτα συμπτώσεις στον ΟΛΠ: Πληρώνει ακριβά την «Καλυψώ»
-Για 7ο διαδοχικό μήνα καταγράφεται μια σημαντική και αξιοπρόσεκτη μείωση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Για το σύνολο της χρονιάς που έφυγε η μείωση ξεπέρασε το -6% στα 3.967 TEU. Αυτό ίσως και να μη φανεί στην τελική γραμμή του ισολογισμού γιατί ο ΟΛΠ φρόντισε να αυξήσει τα τιμολόγια των υπηρεσιών του. Το πραγματικό πρόβλημα ωστόσο κρύβεται στην «Καλυψώ», τη μεγαλύτερη τελωνειακή απάτη που αποκαλύφθηκε στην ΕΕ. Τον Ιούνιο του 2025, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέσχεσε 2.435 κοντέινερ στον Πειραιά, μια κατάσχεση-ρεκόρ στην ιστορία της ΕΕ. Το κύκλωμα, με επικεφαλής Κινέζους και συνεργούς Έλληνες εκτελωνιστές μαζί με δύο τελωνειακούς υπαλλήλους, εισήγαγε επί χρόνια ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια από την Κίνα «βαφτισμένα» ως ανταλλακτικά ή άλλα υποτιμημένα προϊόντα. Οι διαφυγόντες δασμοί και ΦΠΑ εκτιμήθηκαν σε €700 εκατ. πανευρωπαϊκά, με 17 εικονικές εταιρείες από τη Βουλγαρία να χρησιμοποιούν ελληνικό ΑΦΜ. Η απάτη ανακαλύφθηκε, αλλά αμέσως μετά δημιουργήθηκε έμφραγμα στο Λιμάνι του Πειραιά. Χιλιάδες κοντέινερ παραμένουν στο λιμάνι περιμένοντας να περάσουν από ενδελεχή έλεγχο, φυσικά μπλοκάροντας τη χωρητικότητα. Η διαβόητη «Κέλλυ», η Κινέζα εγκέφαλος της απάτης στην οποία βρέθηκαν €4 εκατ. σε μετρητά, είχε στήσει μηχανισμό που πλημμύρισε την Ευρώπη με δόλια εμπορεύματα μέσω Πειραιά. Προκάλεσε έμφραγμα στο Λιμάνι του Πειραιά, με αποτέλεσμα η τιμή της μετοχής να έχει κατρακυλήσει περισσότερο από 15% τους τελευταίους 6 μήνες. Η αγορά καταλαβαίνει καλύτερα τις επιπτώσεις, παρά τις καθησυχαστικές επίσημες ανακοινώσεις.
Μύλος - ξανά - στη συνέλευση της ΕΧΑΕ
-Επεισοδιακή ήταν και η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση της ΕΧΑΕ που συγκλήθηκε εκ νέου για να αλλάξει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στο πλαίσιο της εξαγοράς από τη Euronext. Η προηγούμενη, στις 22 Δεκεμβρίου 2025, λογίστηκε ως «μη γενόμενη» έπειτα από τις ενστάσεις του μετόχου και δικηγόρου Κωνσταντίνου Δρούγκα, ο οποίος έθεσε ζήτημα νομιμότητας για τις ημερομηνίες σύγκλησης. Έτσι μετατέθηκε ξανά και χθες το απόγευμα είχαμε ένα νέο θρίλερ καθώς ο ίδιος μέτοχος γνωστοποίησε πως εκτός του ότι άσκησε αγωγή για την πραγματοποίηση της Γ.Σ., έχει καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα και δύο αιτήσεις ακύρωσης της εξαγοράς στο ΣτΕ. Όπως υποστήριξε, είναι μη σύννομη η απόφαση περί πρόωρης μη λήξης του ΔΣ καθώς δεν προβλέπεται από τον νόμο, ενώ από τη στιγμή που έχει ασκηθεί η αγωγή δεν είναι νόμιμη και η σύγκληση έκτακτης ΓΣ. Επίσης, μεταξύ άλλων πολλαπλών νομικών λόγων που επικαλέστηκε, υποστήριξε πως είναι μη σύννομη και η διαδικασία ψηφοφορίας μέσω επιστολικών ψήφων, άρα είναι μη σύννομη και η εξαγορά της ΕΧΑΕ από τη Euronext. Μύλος κανονικός, δηλαδή… Ο Γ. Χαντζηνικολάου ως προσωρινός πρόεδρος της ΓΣ δεν υιοθέτησε τα επιχειρήματα αυτά, είχαμε και κάποιες αντεγκλήσεις μεταξύ των δύο, και εν τέλει ανέφερε πως «διαφωνούμε ριζικά» και πως η διαδικασία θα συνεχιζόταν κανονικά, όπερ και εγένετο. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε, τα θέματα εγκρίθηκαν και μένει να φανεί αν θα υπάρξουν στο μέλλον δικαστικές επιπλοκές για το Euronext Athens, κάτι μάλλον απίθανο, αν και με τους δικηγόρους ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως αν το "ματσάκι" συνεχιστεί με απρόοπτα και νέες ακυρώσεις, βλέπω σύντομα τον Μπουζνά να πληρώνει για να απαλλαγεί από την ΕΧΑΕ.
Ο Ξενοκώστας μετά τα ναυπηγεία και τα καράβια βάζει… πλώρη και για τα τρένα
-Νέα εταιρεία συστάθηκε χθες Τρίτη 20 Ιανουαρίου από τον Πάνο Ξενοκώστα της ONEX. Φέρει την επωνυμία «ONEX Rolling Stock & Integrated Systems Α.Ε.» («ONEX RSIS») και με έδρα στην Ελευσίνα, έχει βασικό σκοπό τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών αμαξών (μηχανών) και τροχαίου υλικού σιδηροδρόμων. Από εκεί και πέρα προβλέπονται διάφορα όπως υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού, μελέτες μηχανολόγου μηχανικού, υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα, σχεδιασμός και ανάπτυξη τεχνολογιών της πληροφορίας, υπηρεσίες ανακατασκευής και εξοπλισμού μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων κ.ά. Με άλλα λόγια, η ONEX μετά τα ναυπηγεία και τα καράβια έχει βάλει… πλώρη και για τα τρένα. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 25.000 ευρώ και κατεβλήθη από τον Πάνο Ξενοκώστα κατά 2.500 ευρώ που αντιστοιχούν σε 250 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 10% στην εταιρεία) και από την ONEX Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών-Πληροφορικής-Αεροπορικών Εφαρμογών-Συστημάτων Ασφαλείας, που εκπροσωπείται από τον ίδιο κατά 22.500 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 2.250 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 90% στην εταιρεία). Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο Πάνος Ξενοκώστας ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος καθώς και οι Ιωάννης Σταματόπουλος και Κωνσταντίνος Κερατσάς ως μέλη.
Χωρίς λύση για το βιομηχανικό ρεύμα
-Στον ΣΕΒ βράζουν για τη λύση στο βιομηχανικό ρεύμα γιατί φως δεν φαίνεται ούτε στο βάθος του τούνελ. Την προηγούμενη εβδομάδα στη συνάντηση που είχε στο υπουργείο Ενέργειας με τους δημοσιογράφους, ο υφυπουργός -επιφορτισμένος από τον πρωθυπουργό να βρει μια λύση για το κόστος του βιομηχανικού ρεύματος- Νικ. Τσάφος, ενημέρωσε τους συντάκτες ότι λύση δεν έχει. Τι κι αν του έφεραν στο τραπέζι έτοιμη τη λύση από τον ΣΕΒ, με το περίφημο ιταλικό μοντέλο, εκείνος είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει τη λύση, γιατί δεν θα του επιτρέψει η Κομισιόν να δώσει επιδότηση. Ξέχασε όμως να πει ότι δεν είναι επιδότηση, αλλά δάνειο, το οποίο η βιομηχανία θα επιστρέψει με τόκο. Γι' αυτό άλλωστε και δεν χρειάζεται να το κοινοποιήσει στην Επιτροπή. Η δεύτερη δικαιολογία που είπε είναι ότι πρώτα εγκρίθηκε το ιταλικό μοντέλο και μετά έγινε το CISAF και γι' αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει. Ωστόσο, δημόσια έγγραφα αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή ότι πρώτα έγινε το CISAF και μετά το ιταλικό μοντέλο. Στον ΣΕΒ ανησυχούν ιδιαιτέρως γιατί μοιάζει σαν ο υφυπουργός να πυρπολεί κάθε λύση, επικαλούμενος διάφορες δικαιολογίες, ενώ δεν καταλαβαίνουν πως την ίδια στιγμή Βουλγαρία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, καταφέρνουν να κάνουν τα πάντα για να στηρίξουν την παραγωγή τους.
Στις 12 το μεσημέρι σίγησαν οι μηχανές στον Όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ
-Η αρχική απόφαση της οικογένειας Στασινόπουλου ήταν να κρατηθεί πολύ κλειστός ο κύκλος των ανθρώπων που θα συνόδευαν τον «πατριάρχη της Βιοχάλκο», Νίκο Στασινόπουλο, στην τελευταία του κατοικία. Άλλωστε ήταν γνωστή η σταθερή απόσταση του εκλιπόντος από τη δημοσιότητα (κυκλοφορεί ένας μύθος ότι πλήρωνε φωτογράφους για να… μην τον φωτογραφίζουν στις δημόσιες εμφανίσεις του). Τελικά όμως εκατοντάδες σημαντικά πρόσωπα της οικονομικής, πολιτικής, καλλιτεχνικής και ακαδημαϊκής σκηνής εκδήλωσαν την επιθυμία τους να παραστούν στην κηδεία του Νίκου Στασινόπουλου και αργά προχθές το απόγευμα η αρχική απόφαση άλλαξε. Στις 12 χθες το μεσημέρι, όλα τα εργοστάσια του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, σταμάτησαν τη λειτουργία τους για μία ώρα. Οι εργαζόμενοι απέτισαν φόρο τιμής στον άνθρωπο, τον επιχειρηματία, τον οραματιστή της ελληνικής βιομηχανίας. Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών συγκεντρώθηκαν πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι. Δεν εκφωνήθηκε επικήδειος με απόφαση της οικογένειας που σεβάστηκε τη ειλικρινή σεμνότητα του Νίκου Στασινόπουλου. Τα λόγια του Μητροπολίτη Θηβών, Λειβαδιάς και Αυλίδας Γεώργιου, ήταν αρκετά για να περιγράψουν τη διαδρομή και τον ρόλο του μεγάλου επιχειρηματία.
Ο Κινέζος πρέσβης άρχισε τις δημόσιες σχέσεις
-Διαβάσατε την περασμένη Δευτέρα στη στήλη για το γεγονός ότι η κινεζική πρεσβεία στην Ελλάδα διοργάνωσε για πρώτη φορά εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας. Επανέρχομαι στη συγκεκριμένη εκδήλωση γιατί η πιο εντυπωσιακή στιγμή ήταν όταν ο πρέσβης Fang Qiu πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε Διονύση Σαββόπουλο και μάλιστα απόσπασμα από το άσμα “Ας κρατήσουν οι χοροί”, δίνοντας βαρύτητα στον στίχο «ιστορία φτιάχνουν οι παρέες». Εκτός από τις προσπάθειες στο τραγούδι, στις 28 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί κλειστή συνάντηση στην Πρεσβεία, με συμμετοχή εκπροσώπων των ελληνικών ΜΜΕ και στελεχών της διπλωματικής αποστολής. Η συνάντηση, που χαρακτηρίζεται ανεπίσημη, εντάσσεται στο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων και ενίσχυσης της επικοινωνίας με δημοσιογράφους. Κεντρικό πρόσωπο της συζήτησης θα είναι ο Πρέσβης, ο οποίος αναμένεται να μιλήσει για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία νεότερων διπλωματών της πρεσβείας, που θα μεταφέρουν εμπειρίες και παρατηρήσεις από το έργο τους στην Ελλάδα. Κατά τις πληροφορίες, η συζήτηση θα έχει ανοιχτό χαρακτήρα, με δυνατότητα ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες, αλλά έχει ζητηθεί εκ των προτέρων να κατατεθούν θέματα προς συζήτηση, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία.
Το παρασκήνιο της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου
-Στα «πηγαδάκια» του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η ακτοπλοϊκή σύνδεση Πάτρα–Αίγυπτος συζητιέται πια με τρόπο που δείχνει ότι το θέμα έχει ξεφύγει από τις διπλωματικές φιλοφρονήσεις. Η συνάντηση με την αιγυπτιακή αποστολή και την Pan Marine μόνο τυχαία δεν ήταν, λένε όσοι βρέθηκαν κοντά. Το ερώτημα δεν είναι «αν» αλλά «πότε» και -κυρίως- με ποιους όρους θα στηθεί η γραμμή, ώστε να είναι βιώσιμη. Στο παρασκήνιο, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην εμπλοκή του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, καθώς η επικείμενη υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με την Pan Marine θεωρείται το πρώτο απτό βήμα. Πίσω από τις κλειστές πόρτες γίνεται ξεκάθαρο ότι η Αθήνα βλέπει τη συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή σύνδεση ως κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής σύσφιγξης με την κυβέρνηση Σίσι. Η Pan Marine Group είναι μια μεγάλη, ανεξάρτητη αιγυπτιακή εταιρεία στον τομέα της ναυτιλίας, των μεταφορών και της εφοδιαστικής με παρουσία στην αγορά, εδώ και πάνω από 45 χρόνια. Απασχολεί πάνω από 950 εργαζομένους με παρουσία σε 20+ τοποθεσίες σε όλη την Αίγυπτο όπως Αλεξάνδρεια, Damietta, Port Said, Suez, κ.ά., ενώ διαχειρίζεται υπηρεσίες σε όλους τους κύριους λιμένες της χώρας. Προσπάθειες ακτοπλοϊκής σύνδεσης έγιναν και στο παρελθόν με επίκεντρο την Αλεξάνδρεια, αλλά έμειναν στα χαρτιά. Οψόμεθα.
Το στοίχημα της Dynacom Tankers στα VLCC
-O Γιώργος Προκοπίου έκλεισε πρόσφατα συμφωνία για τέσσερα νέα VLCC στα κινεζικά ναυπηγεία Hengli Heavy Industries, η οποία ανακοινώθηκε από τη μητρική Songfa Ceramics στο χρηματιστήριο της Σανγκάης. Η συμφωνία δείχνει ότι ο πλοιοκτήτης αναδιαμορφώνει κεφάλαια και επενδυτική στρατηγική. Οι χρηματιστηριακοί αναλυτές στα deals αυτά "διαβάζουν" ότι η Dynacom Tankers μετατρέπει ένα μέρος του ναυπηγικού ρίσκου σε μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο, δεσμεύοντας σημαντική παραγωγική ικανότητα σε κινεζικά ναυπηγεία που, με τη σειρά τους, είναι πλέον στη γραμμή των κορυφαίων builders VLCC στον κόσμο. Τα VLCC με χωρητικότητα 306.000 dwt παραμένουν πολύτιμα για την παγκόσμια μεταφορά αργού, με σταθερή ζήτηση και υψηλά περιθώρια εσόδων σε περιόδους ισχυρής ναυτιλιακής δραστηριότητας. Επενδυτικά, οι παραγγελίες VLCC είναι μια επένδυση που διαμορφώνει balance sheet και μελλοντικές ταμειακές ροές, ενώ ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Dynacom.
Αυτό είναι… δώρο
-Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο με φύλλα βρώσιμου χρυσού 24 καρατίων θα προσφέρει ως εθιμοτυπικό δώρο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στους Σαουδάραβες αξιωματούχους που επισκέπτονται αύριο το ελληνικό ΥΠΕΝ. Συγκεκριμένα, με βάση τα σχετικά έγγραφα, εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 136,40 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Τακτικού Προϋπολογισμού του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας («Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας») από το λογαριασμό για «Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων», οικ. έτους 2026, «για την προμήθεια εθιμοτυπικών δώρων, EPTAECHOS ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΒΡΩΣΙΜΟΥ 24K ΧΡΥΣΟΥ 500ml, που θα δοθεί από τον υπουργό ΠΕΝ στις 22.1.2026 κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τον υπουργό Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων κ. Bandar bin Ibrahim Alkhorayef και τον κ. Khalid AlMudaifer, υφυπουργό Μεταλλευτικών Υποθέσεων της Σαουδικής Αραβίας». Όπως προβάλλεται, «το αγουρέλαιο EPTAECHOS (Επτάηχος, ελληνιστί) προέρχεται από τη σπάνια τοπική ποικιλία Νεμουτιάνα της οποίας τα ελαιόδεντρα δεσπόζουν στις ορεινές περιοχές γύρω από τον ιερό τόπο της Αρχαίας Ολυμπίας και η συγκομιδή των καρπών του γίνεται με τα χέρια. Είναι ιδανικό για ωμή κατανάλωση, έχει μοναδική πλούσια γεύση, έντονο φρουτώδες άρωμα και ξεχωριστή επίγευση που θυμίζει φρεσκοκομμένη ελιά και άγρια φύση». Προφανώς, οι πετρελαιάδες εκεί στη Σ. Αραβία τον χρυσό δεν τον φοράνε μόνο, αλλά τον τρώνε κιόλας…
Μια… φωτεινή εταιρεία
-Έχοντας συγκεντρώσει πολλές διακρίσεις για τη δουλειά της που αφορά projects υψηλής αισθητικής φωτισμού για δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους (κατοικίες, μουσεία, μνημεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικά κέντρα, πλατείες, όψεις δημοσίων κτιρίων κ.ά.), η Ελευθερία Ντεκώ αποφάσισε να κάνει ένα ακόμη επιχειρηματικό βήμα, με επίκεντρο, αυτή τη φορά, την αγορά ακινήτων. Έτσι, χθες προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας “Living Design Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.”, με έδρα στην Αργυρούπολη -όπου βρίσκεται χρόνια τώρα η επιχείρηση της Eleftheria Deko Lighting Design- και με σκοπό την αγοραπωλησία και διαχείριση ακινήτων, καταλύματα διακοπών, κατασκευή οικιστικών κτιρίων κ.ά. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 200.000 ευρώ που διαιρείται σε 2.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 100 ευρώ το καθένα και το έχει καταβάλει η ίδια, αναλαμβάνοντας και τη διοίκηση-εκπροσώπηση της νέας εταιρείας. Να θυμίσω εδώ ότι η Ελευθερία Ντεκώ σπούδασε φιλολογία και μπαλέτο στην Ελλάδα, στη συνέχεια έλαβε υποτροφία για το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης όπου ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της πρόγραμμα στις παραστατικές τέχνες και μετά δίδαξε στο ίδιο Πανεπιστήμιο για δύο χρόνια σκηνικό φωτισμό. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1992 και ξεκίνησε μια σπουδαία πορεία, με πολλούς και σημαντικούς σταθμούς, όπως ο φωτισμός των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ο φωτισμός, πρόσφατα, της Ακρόπολης και του αρχαιολογικού χώρου στο Σούνιο, καθώς και περισσότερων από 600 παραστάσεων θεάτρου, όπερας και μουσικής. Ακόμη, το 2005 έγινε επίκουρη καθηγήτρια σκηνικού φωτισμού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών.
Οι Δανοί μετά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τώρα μποϊκοτάρουν και τα ομόλογα ΗΠΑ
-Το Akademiker Pension είναι ένα Ταμείο Συνταξιοδότησης στη Δανία, με ενεργητικό $25 δισ. Διαχειρίζεται αποταμιεύσεις δασκάλων και ακαδημαϊκών. Διατηρούσε μια θέση $100 εκατ. σε αμερικανικά ομόλογα (Treasuries). Ανακοίνωσε επισήμως ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα ρευστοποιήσει πλήρως αυτή τη θέση του. Ο CIO Anders Schelde το διατύπωσε χωρίς περιστροφές: «Οι ΗΠΑ δεν αποτελούν καλό πιστωτικό ρίσκο και μακροπρόθεσμα τα δημόσια οικονομικά δεν είναι βιώσιμα». Οι απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία, τα δημοσιονομικά ελλείμματα που εκτινάσσονται μαζί με τη ρητορική για χαμηλότερα επιτόκια και αδύναμο δολάριο, συνθέτουν την εικόνα πιστωτικού κινδύνου που για πρώτη φορά μεγάλος Ευρωπαίος θεσμικός επενδυτής διατυπώνει δημόσια. Η Δανία, στενός σύμμαχος του ΝΑΤΟ που έστειλε στρατεύματα στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, νιώθει προδομένη. Την ίδια μέρα, στους δρόμους της Κοπεγχάγης, 10.000 Δανοί φορούσαν κόκκινα καπέλα με το σύνθημα "Make America Go Away". Η ομάδα στο Facebook «Boykot Varer Fra USA» ξεπέρασε τα 95.000 μέλη, συντονίζοντας μποϊκοτάζ σε Tesla, Netflix, Coca-Cola, ακόμη και Gmail. Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Salling Group σημάδεψε με αστερίσκους τις ευρωπαϊκές ετικέτες σε 1.700 καταστήματα. Το μποϊκοτάζ στις αμερικανικές αξίες επεκτείνεται. Στον Καναδά καταγράφεται μείωση κρατήσεων -70% για πτήσεις προς ΗΠΑ. Παρόμοιες ομάδες δημιουργούνται σε Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία. Το φαινόμενο είναι μοναδικό. Η αμερικανική αγορά ομολόγων αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου κατάσταση. Την άρνηση ενός δυτικού συμμάχου να χρηματοδοτεί την αμερικανική υπερδύναμη όχι για οικονομικούς λόγους, αλλά αξιακούς.
Όλα τα μάτια στον Πάουελ ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου σήμερα
-Ο Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης ανακοίνωσε ότι θα παραστεί προσωπικά στην ακροαματική διαδικασία του Ανώτατου Δικαστηρίου για την υπόθεση της Λίζα Κουκ, σε μια κίνηση που σίγουρα αποκαλύπτει το βάθος της κρίσης στις σχέσεις Λευκού Οίκου-ομοσπονδιακής τράπεζας. Η υπόθεση αφορά την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να απολύσει τη Λίζα Κουκ από τη FED, τον Αύγουστο 2025, επικαλούμενος καταγγελίες για απάτη στεγαστικών δανείων που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά. Eίναι η πρώτη φορά στα 111 χρόνια λειτουργίας της FED που απολύεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας. Οι πρωτόδικες αποφάσεις δικαιώνουν την Κουκ, αλλά η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θα καθορίσει τα όρια της προεδρικής εξουσίας απέναντι στους ανεξάρτητους θεσμούς. Αν δικαιωθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, τότε αποκτά πλειοψηφία στο επταμελές συμβούλιο της FED. Tις απόψεις του Στίβεν Μιράν τις ακούσαμε όλοι την περασμένη εβδομάδα στην Εθνική Πινακοθήκη. Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου ορκίστηκε σχετικά ως «governor» στη FED για να επισημοποιήσει την πολιτική επιρροή στην Κεντρική Τράπεζα. Ο Αμερικανός Κεντρικός Τραπεζίτης αυτή την εποχή αντιμετωπίζει διπλή πίεση. Από τη μια πλευρά τις δημόσιες απαιτήσεις του PotUS για επιθετική μείωση των επιτοκίων του δολαρίου στο 1% και από την άλλη ποινικές κλητεύσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την ανακαίνιση κτιρίων της Fed. Η σημερινή δίκη για την υπόθεση Κουκ ξεπερνά τα πρόσωπα και τις ιδιότητές τους. Αφορά τον νόμο του 1913 που παρέδιδε την κυβερνητική εξουσία στην Ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα. Αυτή είναι η διακύβευση.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα