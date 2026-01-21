Η ανησυχία του Κ.Μ, σάστισε (και μαζεύτηκε;) η πρόεδρος Μαρία, ο Νίκος ζορίζεται, ο Χάρης… αλγοριθμίζεται και ο Παύλος περιμένει

Κλείσιμο

Η έγκριτη εφημερίδα, αλλά και πλάνα από τηλεοπτικούς σταθμούς δείχνουν δυο τεράστιους γερανούς που επιχειρούν να σηκώσουν ένα βαγόνι προκειμένου να «αποκαλυφθεί» τι υπάρχει από κάτω. Γενικώς διαβάζοντας το τι συμβαίνει από προχθές στην Ισπανία για ένα δραματικό γεγονός όμοιο με εκείνο που ζήσαμε εμείς το 2023, δυστυχώς βρίσκεις τρομακτικές διαφορές στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Και από την αντιπολίτευση και από τα media, αλλά ακόμα κι από την ίδια την κοινωνία. Τουλάχιστον μέχρι να προχωρήσει η ανάκριση και να αρχίσει η δικαστική διερεύνηση. Δηλαδή η λέξη «μπάζωμα» -γιατί επιχειρούν οι Αρχές με γερανούς, μηχανήματα κ.λπ., προκειμένου να εξαντλήσουν έστω και μια περίπτωση επιζώντος- δεν έχει ακουστεί πουθενά.Η ανησυχία Μητσοτάκη και το Νταβός-Πραγματικά ανήσυχος για τις γεωπολιτικές εξελίξεις εμφανίστηκε χθες στην Προεδρία ο Κ.Μ ενημερώνοντας τον Τασούλα, λίγο πριν αναχωρήσει για το Νταβός σήμερα το μεσημέρι. Ο πρωθυπουργός εμφανίζεται στους συνομιλητές του ιδιαίτερα προβληματισμένος από την ένταση ΗΠΑ-Ευρώπης για το θέμα της Γροιλανδίας αλλά και απρόθυμος να συμμετάσχει η Ελλάδα στην περίφημη «σύσκεψη για την ειρήνη» του Τραμπ, όπως επίσης και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες. Ο Μητσοτάκης αναχωρεί το μεσημέρι για το ελβετικό θέρετρο, ενώ το σημερινό του πρόγραμμα θα περιλαμβάνει λογικά ένα δείπνο κεκλεισμένων των θυρών, ενώ το βασικό του πάνελ είναι κατά τις 11:30. Και βεβαίως θα κάνει όσες διμερείς συναντήσεις προλάβει, καθώς νωρίς το απόγευμα πρέπει να αναχωρήσει για Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες της ΕΕ θα συγκεντρωθούν για δείπνο με μενού τον Τραμπ, τη Γροιλανδία και την αντίδρασή τους.Σάστισε η πρόεδρος Μαρία…-Γυρνάω τώρα για λίγο στο αγαπημένο θέμα των ημερών, μου λένε όσοι έχουν κάποια επαφή με την πρόεδρο Μαρία ότι κεραυνοβολήθηκε και στενοχωρήθηκε πολύ από την εξέλιξη της προχθεσινής της συνέντευξης. Ως συνήθως και η Καρυστιανού δεν έψαξε τι λάθος είπε και τι λάθος έκανε, αλλά την έπεσε στα media και… κάτι έγινε τώρα, το πλέον σύνηθες είναι όταν κάτι δεν πάει καλά πάντοτε φταίνε οι δημοσιογράφοι ή τα media. Τέλος πάντων, η πρόεδρος μου λένε ότι για την ώρα θα κόψει τις «ελεύθερες εμφανίσεις», ήτοι δεν θα δίνει live συνεντεύξεις σε δημοσιογράφους που δεν σκοπεύουν να παριστάνουν την Αγάπη. Για τους παλαιότερους από εσάς αν θυμάστε η Αγάπη ήταν μία συμπαθής κυρία που έκανε ερωτήσεις ακομπανιαμέντο με τον αείμνηστο Βαγγέλη Γιαννόπουλο στο «Κανάλι 29» του επίσης αείμνηστου Γιώργου Κουρή. Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς η πρόεδρος μπορεί χθες να κατηγόρησε τους δημοσιογράφους, αλλά επί της ουσίας δεν πήρε πίσω την άποψή της για τις αμβλώσεις. «Ούτε που έχουν σκεφτεί τι αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι ή μία γυναίκα που αναγκάζεται να κάνει άμβλωση» είπε. Τώρα βέβαια μάλλον δεν λαμβάνει υπόψιν της ότι οι περισσότερες ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες συμβαίνουν από στιγμιαία λάθη (πού είσαι, Πασχάλη…) αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.Αγροτικό Επιμελητήριο-Ξαναπάω στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Τασούλα, η οποία είχε αρκετά θέματα και βεβαίως τέθηκαν επί τάπητος και οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Μου λένε ότι ο Κ.Μ εξέφρασε στον Πρόεδρο συγκρατημένη αισιοδοξία σε ό,τι αφορά την αποχώρηση των αγροτών από τα μπλόκα και του είπε ότι η πολιτεία εξάντλησε όλες τις δυνατότητές της για τη στήριξη των αγροτών, αλλά δεν εξάντλησε τη διαρκή επιθυμία της να βρίσκεται σε διάλογο μαζί τους. Ο Τασούλας από την άλλη είπε στον Κ.Μ ότι το δίδαγμα των τελευταίων δύο μηνών με τα μπλόκα και όλες τις κινητοποιήσεις είναι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει ένα συλλογικό, ένα αντιπροσωπευτικό όργανο-ομπρέλα που να εκπροσωπεί τον αγροτικό κόσμο και να συνομιλεί με την εκάστοτε κυβέρνηση. Ένα είδος Αγροτικού Επιμελητηρίου, για το οποίο και ο Κ.Μ έχει ήδη μιλήσει μέσες άκρες.Χατζηδάκης-Σκέρτσος-Πέρα από το ότι έχουν πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τους για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Σκέρτσος ανέλαβαν χθες να παρουσιάσουν τις βασικές πρωτοβουλίες για το 2026 σε επίπεδο κυβερνητικών δράσεων. Το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει 10 μεγάλες νομοθετικές πρωτοβουλίες και 30 βασικές μεταρρυθμίσεις και έργα και προφανώς η κυβέρνηση πρέπει να πατήσει γκάζι, γιατί η φετινή χρονιά είναι η τελευταία που θα μπορεί να έχει μετρήσιμο έργο. Αυτό που βρήκα ενδιαφέρον στην παρουσίαση είναι μια σειρά δεικτών που αποδεικνύουν, κατά το κυβερνητικό ντουέτο, πώς προκύπτει η σύγκλιση με την Ευρώπη π.χ. στους δείκτες της ανεργίας, της δημόσιας δαπάνης για την Υγεία, για την Άμυνα, το κλείσιμο του κενού ΦΠΑ, αλλά ακόμα και ως προς τη σχέση εισαγωγής-εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.Προσυνέδρια ΝΔ-Λογικά στο τέλος του μήνα, άντε το πολύ αρχές Φεβρουαρίου, θα ξεκινήσουν τα προσυνέδρια της ΝΔ ανά την Ελλάδα. Θυμίζω ότι ήταν να ξεκινήσουν το περασμένο Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά οι επιτελείς του κόμματος αποφάσισαν να μην πατήσουν το κουμπί ενώ δεν είχε λυθεί το θέμα με τους αγρότες, καθώς όλοι θα ασχολούνταν με αυτό. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του Μητσοτάκη θα γίνουν 5-6 θεματικά προσυνέδρια σε Ιωάννινα, Πάτρα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και ίσως Ρόδο, ενώ στις 15 Μαΐου ξεκινά το συνέδριο της ΝΔ.Ανδρουλάκης