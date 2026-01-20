ΑΑΔΕ: Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης για το χαρτζιλίκι μέσω IRIS
Τι διευκρινίζει η ΑΑΔΕ για τις οικογενειακές μεταφορές χρημάτων
Διευκρινίσεις για τη φορολογική αντιμετώπιση των μεταφορών χρημάτων μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, όπως το IRIS, δίνει η ΑΑΔΕ, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα. Όπως επισημαίνεται, η μεταφορά χρημάτων από γονείς προς τα τέκνα τους για την κάλυψη μικροεξόδων («χαρτζιλίκι»), καθώς και γενικότερα για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής τους, δεν αποτελεί δωρεά και δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στην πλατφόρμα myPROPERTY.
Η διευκρίνιση αφορά ιδίως τις περιπτώσεις όπου το τέκνο είναι προστατευόμενο, δηλαδή ανήλικο ή φοιτητής έως 25 ετών. Στις περιπτώσεις αυτές, τα ποσά που μεταφέρονται από τους γονείς για την κάλυψη εξόδων διαβίωσης δεν υπάγονται στη φορολογία δωρεών και δεν απαιτείται καμία δήλωση, ανεξάρτητα από το αν η μεταφορά γίνεται μέσω IRIS ή άλλου συστήματος άμεσων πληρωμών.
Με βάση τα παραπάνω, οι συγκεκριμένες κινήσεις δεν ενεργοποιούν φορολογικές υποχρεώσεις και δεν αντιμετωπίζονται ως μεταβίβαση περιουσίας, αλλά ως χρηματική ενίσχυση για την κάλυψη αναγκών διαβίωσης των τέκνων.
