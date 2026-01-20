Πιερρακάκης: Δεν γίνεται να έχουμε τεράστιες γεωπολιτικές προκλήσεις και να καθυστερούμε σε σημαντικές θεσμικές αποφάσεις
Πιερρακάκης: Δεν γίνεται να έχουμε τεράστιες γεωπολιτικές προκλήσεις και να καθυστερούμε σε σημαντικές θεσμικές αποφάσεις
Σημείο αναφοράς για τις γεωπολιτικές προκλήσεις το Διεθνές Δίκαιο, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα - «Στην ώρα τους» οι αποφάσεις για μειώσεις φόρων
Η Ευρώπη χρειάζεται «ενότητα, συντονισμό και ταχύτητα» απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις και στις οικονομικές τους επιπτώσεις, τόνισε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, λίγες ώρες μετά το πρώτο Eurogroup στο οποίο προήδρευσε ο ίδιος.
Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup μίλησε για τις γεωπολιτικές προκλήσεις, την αμυντική βιομηχανία, τη νέα ευρωπαϊκή δυναμική στις αποφάσεις και το ελληνικό δημοσιονομικό πλάνο. Όπως τόνισε, η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή απάντηση στις εξελίξεις «πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών».
Αναφερόμενος στο ζήτημα της ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών, ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε πως η επένδυση στην άμυνα και κυρίως στην αμυντική βιομηχανία «είναι αναγκαία και ωφέλιμη για την οικονομία, αρκεί να γίνει με στρατηγική, οργάνωση και κοινές προμήθειες». Όπως είπε, «η αβεβαιότητα των αγορών είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί όλους, αλλά η σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως το Ταμείο SAFE των 150 δισ. ευρώ, μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης».
Δείτε βίντεο
Αναφέρθηκε επίσης στα επόμενα βήματα της οικονομικής ενοποίησης λέγοντας πως «η εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς, η Ένωση Επενδύσεων και Αποταμιεύσεων και το ψηφιακό ευρώ είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας που ενισχύουν την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες για τους πολίτες», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «όλα αυτά πρέπει να μεταφραστούν σε απτά αποτελέσματα και βελτίωση της καθημερινότητας».
Για τις επόμενες κινήσεις, απέφυγε να προαναγγείλει νέες ελαφρύνσεις πριν από τη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας ότι ο δημοσιονομικός χώρος για το 2026 είναι αποτυπωμένος στα 800 εκατομμύρια ευρώ». Όπως είπε, «τα μέτρα ανακοινώνονται όταν είναι ώριμα· η λέξη "να" είναι πάντα καλύτερη από το "θα"».
Κλείνοντας, ο Υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι στόχος του είναι «η μετατροπή των ευρωπαϊκών στρατηγικών σε απτά αποτελέσματα» και «η συνέχιση της πολιτικής φορολογικών μειώσεων με απόλυτη δημοσιονομική πειθαρχία».
Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup μίλησε για τις γεωπολιτικές προκλήσεις, την αμυντική βιομηχανία, τη νέα ευρωπαϊκή δυναμική στις αποφάσεις και το ελληνικό δημοσιονομικό πλάνο. Όπως τόνισε, η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή απάντηση στις εξελίξεις «πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών».
Επενδύσεις στην άμυνα με ευρωπαϊκή στρατηγική
Αναφερόμενος στο ζήτημα της ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών, ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε πως η επένδυση στην άμυνα και κυρίως στην αμυντική βιομηχανία «είναι αναγκαία και ωφέλιμη για την οικονομία, αρκεί να γίνει με στρατηγική, οργάνωση και κοινές προμήθειες». Όπως είπε, «η αβεβαιότητα των αγορών είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί όλους, αλλά η σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως το Ταμείο SAFE των 150 δισ. ευρώ, μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης».
Δείτε βίντεο
Νέα ταχύτητα στις αποφάσεις της ΕυρώπηςΓια τη γρήγορη κατάληξη του Eurogroup στην υποψηφιότητα του Κροάτη Μπόρις Βούτσιτς ως αντιπροέδρου της ΕΚΤ, ο υπουργός σημείωσε ότι «οι ευρωπαϊκοί θεσμοί οφείλουν να λειτουργούν ταχύτερα». Όπως είπε, «δεν γίνεται να έχουμε τεράστιες γεωπολιτικές προκλήσεις και να καθυστερούμε σε σημαντικές θεσμικές αποφάσεις».
Αναφέρθηκε επίσης στα επόμενα βήματα της οικονομικής ενοποίησης λέγοντας πως «η εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς, η Ένωση Επενδύσεων και Αποταμιεύσεων και το ψηφιακό ευρώ είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας που ενισχύουν την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες για τους πολίτες», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «όλα αυτά πρέπει να μεταφραστούν σε απτά αποτελέσματα και βελτίωση της καθημερινότητας».
«Η μεγαλύτερη μείωση φόρων της μεταπολίτευσης»Στο πεδίο της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι εφαρμόζεται ήδη «η μεγαλύτερη μείωση φόρων της μεταπολίτευσης», η οποία, όπως είπε, «αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα για όλους –δημοσίους υπαλλήλους, ιδιωτικούς και ελεύθερους επαγγελματίες– και λαμβάνει υπόψη κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια, όπως η οικογενειακή κατάσταση και η ηλικία».
Για τις επόμενες κινήσεις, απέφυγε να προαναγγείλει νέες ελαφρύνσεις πριν από τη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας ότι ο δημοσιονομικός χώρος για το 2026 είναι αποτυπωμένος στα 800 εκατομμύρια ευρώ». Όπως είπε, «τα μέτρα ανακοινώνονται όταν είναι ώριμα· η λέξη "να" είναι πάντα καλύτερη από το "θα"».
Κλείνοντας, ο Υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι στόχος του είναι «η μετατροπή των ευρωπαϊκών στρατηγικών σε απτά αποτελέσματα» και «η συνέχιση της πολιτικής φορολογικών μειώσεων με απόλυτη δημοσιονομική πειθαρχία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα