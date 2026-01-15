Metlen: Η ΕΤΕπ ενέκρινε την επένδυση €90 εκατ. για την παραγωγή βωξίτη και γαλλίου
Metlen: Η ΕΤΕπ ενέκρινε την επένδυση €90 εκατ. για την παραγωγή βωξίτη και γαλλίου
Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό της εξόρυξης βωξίτη, καθώς και τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής γαλλίου - Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αποτελεί την τρίτη συνεργασία της ΕΤΕπ με τη Metlen
Χρηματοδότηση ύψους €90 εκατ. προς τη Metlen Energy & Metals ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων στο ιστορικό εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος της εταιρείας, στη Στερεά Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής βωξίτη και γαλλίου, δύο κρίσιμων πρώτων υλών για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης.
Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό της εξόρυξης βωξίτη, βασικής πρώτης ύλης για την παραγωγή αλουμινίου, καθώς και τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής γαλλίου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών.
Η επένδυση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράξης για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (Critical Raw Materials Act) και συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εισαγωγές, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανικών αλυσίδων αξίας.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό της εξόρυξης βωξίτη, βασικής πρώτης ύλης για την παραγωγή αλουμινίου, καθώς και τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής γαλλίου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών.
Η επένδυση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράξης για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (Critical Raw Materials Act) και συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εισαγωγές, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανικών αλυσίδων αξίας.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα