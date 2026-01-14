Χρηματιστήριο: Βγάζει αντίδραση μετά την χθεσινή διόρθωση – «Απογειώνεται» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Σε επαφή με τα υψηλά 16 ετών η Λεωφόρος Αθηνών - Σταθερά πάνω από τις 2.200 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Νέο ρεκόρ 26 ετών για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κάνει ράλι μετά το report της Santander - Διορθώνουν οι τράπεζες, με την Alpha Bank στο επίκεντρο