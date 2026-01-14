Χρηματιστήριο: Βγάζει αντίδραση μετά την χθεσινή διόρθωση – «Απογειώνεται» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Σε επαφή με τα υψηλά 16 ετών η Λεωφόρος Αθηνών - Σταθερά πάνω από τις 2.200 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Νέο ρεκόρ 26 ετών για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κάνει ράλι μετά το report της Santander - Διορθώνουν οι τράπεζες, με την Alpha Bank στο επίκεντρο
Rebound για το ελληνικό χρηματιστήριο μετά την χθεσινή ελεγχόμενη διόρθωση, με τις 2.200 μονάδες να αποδεικνύονται ανθεκτικές. Οι τράπεζες διορθώνουν από τα υψηλά 10ετίας, ενώ ορισμένα blue chips λειτουργούν ως «αντίβαρο» με τα κέρδη τους, με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να «απογειώνεται» προς νέα επίπεδα ρεκόρ.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (14/1), ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,18% και διαπραγματεύεται στις 2.210,17 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.202,56 (χαμηλό ημέρας) και των 2.218,40 μονάδων (υψηλό ημέρας). Σε περίπτωση υπέρβασης των 2.210 μονάδων, το επόμενο ορόσημο εντοπίζεται στις 11 Ιανουαρίου 2010 και τις 2.315,31 μονάδες.
Απώλειες περίπου -2% καταγράφει η Alpha Bank κατοχυρώνοντας ένα μέρος των κερδών που την είχαν οδηγήσει σε υψηλό 10ετίας (Νοέμβριος 2015). Αντίθετα, ράλι άνω του +7% «τρέχει» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία έπιασε τα 27 ευρώ για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 1999. Σημείωνε ισχυρή άνοδο από την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, αλλά μετά την έκθεση της Santander που ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής, πάτησε κι άλλο «γκάζι». Ο ισπανικός οίκος δίνει τιμή στόχο 49 ευρώ, 90% πάνω από τα σημερινά επίπεδα, και σύσταση «υπεραπόδοση» (outperform).
