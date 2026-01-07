Wall Street: Ρευστοποιήσεις μετά τα ιστορικά υψηλά - Οι επενδυτές ζυγίζουν τα νέα δεδομένα
Οι τεχνολογικές μετοχές κράτησαν την αγορά, όμως Dow και S&P 500 λύγισαν στην πίεση - Οι γεωπολιτικές ανησυχίες και το απρόσμενο ράπισμα Τραμπ στην αμυντική βιομηχανία
Σε θέση πρωταγωνιστή βρέθηκαν και πάλι την Τετάρτη στη Wall Street οι κορυφαίες τεχνολογικές μετοχές, παρά το γεγονός ότι το ράλι των τελευταίων ημερών έχει σαφώς αρχίσει να ξεθωριάζει. Οι επενδυτές προσπάθησαν να αποτιμήσουν τα μεικτά οικονομικά στοιχεία και τις μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές ισορροπίες, στις οποίες ήρθαν να προστεθούν λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης και τα απρόσμενα… βέλη Τραμπ κατά της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.
Έτσι, ενώ η ημέρα είχε ξεκινήσει με S&P 500 και Dow Jones να καταγράφουν νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ, αμφότεροι οι δείκτες κατρακύλησαν σε αρνητικό έδαφος.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έκλεισε τελικά με πτώση 0,94% στις 48.996 μονάδες και ο S&P 500 προσγειώθηκε στις 6.920 μονάδες μειωμένος κατά 0,34%. Αντιθέτως, ο Nasdaq κράτησε δυνάμεις και ενισχύθηκε κατά 0,16% στις 23.584 μονάδες.
Στις αγορές συναλλάγματος, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,13% και του 2ετούς στο 3,46%.
Η άνοδος των αμερικανικών κρατικών ομολόγων μετριάστηκε, πάντως, όταν η δραστηριότητα στις υπηρεσίες τον Δεκέμβριο κατέγραψε τον ταχύτερο ρυθμό επέκτασης εδώ και περισσότερο από ένα έτος, ενισχυμένη από ισχυρή ζήτηση και αύξηση των προσλήψεων. Αντιθέτως, η έκθεση ADP για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα έγινε πιο θετικά δεκτή από την αγορά ομολόγων, καθώς έδειξε μετριοπαθή ρυθμό αύξησης των προσλήψεων, υποδεικνύοντας ασθενέστερη δυναμική κατά την είσοδο στο 2026.
Αν και η αποδυνάμωση αυτή δεν φαίνεται ικανή να πείσει τη Fed να προχωρήσει σε νέα μείωση των επιτοκίων, στα τέλη του μήνα. Πάντως, με δύο συνολικά μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης να έχουν ήδη προεξοφληθεί από τους επενδυτές στις αγορές swaps για το 2026, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο κρίσιμο Jobs Report για τον Δεκέμβριο, που θα ανακοινωθεί την Παρασκευή.
Για την Evercore ISI, τα πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στην επόμενη συνεδρίαση. «Αν η έκθεση για την απασχόληση δείξει ότι η αγορά εργασίας λυγίζει αλλά δεν σπάει, η Fed θα κρατήσει τα επιτόκια σταθερά στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου, καθώς το όριο για μια ακόμη βραχυπρόθεσμη μείωση είναι υψηλότερο μετά την τελευταία μείωση του Δεκεμβρίου», έγραψε ο Μάρκο Καζιράγκι.
Συνολικά η χρονιά έχει ξεκινήσει καλά για τις μετοχές, που στηρίχθηκαν στην αισιοδοξία για ισχυρή κερδοφορία και για πληθωρισμό που παραμένει επαρκώς περιορισμένος, ώστε η Fed να συνεχίσει τις μειώσεις του κόστους δανεισμού το 2026. Αυτή η αισιοδοξία επιμένει παρά την επιδείνωση του γεωπολιτικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, των απειλών για παρεμβάσεις στη Γροιλανδία και της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας. Αν και πολλοί είναι οι αναλυτές που εμφανίζονται επιφυλακτικοί ειδικά όσον αφορά την εκμετάλλευση των πετρελαίων της Βενεζουέλας, ανεξάρτητα από τις βαρύγδουπες αναγγελίες του Λευκού Οίκου, ειδικά όσον αφορά τη ροή των επενδύσεων που θα απαιτηθούν για την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων υποδομών της χώρας.
Μεγάλο ερωτηματικό για την αγορά παραμένει και το μέλλον των δασμών, δεδομένου πως εκκρεμεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη συνταγματικότητα τους. Η κρίσιμης σημασίας ετυμηγορία αναμένεται την Παρασκευή, περίπου το απόγευμα ώρα Ελλάδος, αλλάζοντας τα δεδομένα για την αμερικανική επιχειρηματική αγορά και όχι μόνο, την κυβέρνηση Τραμπ και βέβαια το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές μετοχές κράτησαν αλλά και διεύρυναν τα κέρδη τους.
Αντιθέτως, υπό απρόσμενη πίεση βρέθηκαν οι αμυντικές βιομηχανίες, όπως η Lockheed Martin, η General Dynamics και η Northrop Grumman, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση του στο Truth Social ανήγγειλε την πρόθεση του να μην επιτρέψει στις εταιρείες του κλάδου να διανείμουν μερίσματα ή να προχωρήσουν σε επαναγορές μετοχών. Επίσης επετέθη στα στελέχη τους για τους υπέρογκους μισθούς τους.
Οι αμυντικές εταιρείες «επί του παρόντος διανέμουν τεράστια μερίσματα στους μετόχους τους και πραγματοποιούν μαζικές επαναγορές μετοχών, εις βάρος και σε βάρος των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό», έγραψε ο Τραμπ. «Αυτή η κατάσταση δεν θα επιτρέπεται ούτε θα γίνεται ανεκτή πλέον!».
Απώλειες κατέγραψαν επίσης μεγάλες τράπεζες όπως η JPMorgan και η Bank of America, καθώς και πετρελαϊκές όπως η Exxon, η Chevron και η ConocoPhillips αντανακλώντας την αβεβαιότητα τους για το πως θα εξελιχθούν τα σχέδια του Λευκού Οίκου για την Βενεζουέλα.
Αντιθέτως, στον ενεργειακό κλάδο, σημαντικά κέρδη κατέγραψαν οι μετοχές των διυλιστηρίων, όπως της Valero Energy και της Marathon Petroleum, καθώς έχουν κάθε λόγο να προσδοκούν σε πιο γρήγορα οφέλη από την αύξηση των πωλήσεων μαύρου χρυσού από την Βενεζουέλα, με βάση και τα όσα δήλωσε ο Τραμπ.
Άλμα κοντά στο 4% και για την Eli Lilly μετά το θετικό outlook που εξέδωσε η UBS για τη μετοχή της, ποντάροντας – όπως και άλλοι επενδυτικοί οίκοι – στο πολυαναμενόμενο λανσάρισμα ενός νέου σκευάσματος κατά της παχυσαρκίας, αυτή τη φορά σε μορφή χαπιού. Η κυκλοφορία του αναμένεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο.
Πηγή: Newmoney.gr
