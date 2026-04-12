Πετρέλαιο και φυσικό αέριο: Η Ευρώπη στο στόχαστρο μετά την Ασία με φόντο την «εύθραυστη» εκεχειρία

Η ενεργειακή κρίση που ήδη πλήττει την Ασία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή μεταφέρεται πλέον με ένταση στην Ευρώπη, φέρνοντας τη Γηραιά Ήπειρο στο επίκεντρο μιας νέας φάσης του παγκόσμιου ενεργειακού σοκ. Οι οικονομίες της Ευρώπης, που παραμένουν εξαρτημένες από εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους, βρίσκονται εκτεθειμένες στις εξελίξεις, καθώς η διαταραχή των ροών αρχίζει να περνά στην πραγματική οικονομία.Η εμπειρία της Ασίας λειτουργεί ήδη ως προειδοποίηση. Σε αρκετές χώρες, βιομηχανικές μονάδες έχουν περιορίσει την παραγωγή τους προκειμένου να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις πρατήρια καυσίμων θέτουν όρια στις πωλήσεις για να διασφαλίσουν την επάρκεια.Το μοντέλο αυτό δείχνει τι μπορεί να ακολουθήσει και στην Ευρώπη, εάν οι προμήθειες παραμείνουν περιορισμένες, παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν-Ισραήλ η οποία απειλείται μετά και το ναυάγιο των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν χθες στο Ισλαμαμπάντ.Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ, ένα κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα από το οποίο διακινείται σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας ενέργειας. Ο περιορισμός της ναυσιπλοΐας στο σημείο αυτό έχει οδηγήσει σε αισθητή μείωση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, η οποία εκτιμάται ότι βρίσκεται περίπου 10% χαμηλότερα σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα.Η σημασία των Στενών δεν περιορίζεται μόνο στο αργό πετρέλαιο. Αποτελούν βασική διαδρομή και για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τη λειτουργία βιομηχανιών όπως αυτή των λιπασμάτων. Η διαταραχή της ροής LNG εντείνει τις πιέσεις στην Ευρώπη, η οποία στηρίζεται σε αυτό το καύσιμο για τη σταθερότητα του ενεργειακού της συστήματος.Ακόμη και αν οι εχθροπραξίες αποκλιμακωθούν απόλυτα, η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι άμεση. Οι ζημιές σε ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, δημιουργούν μια παρατεταμένη διαταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό σημαίνει ότι η προσφορά ενέργειας θα παραμείνει περιορισμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, διατηρώντας τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.Η Ευρώπη βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση. Αν και εισάγει μικρότερες ποσότητες αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο σε σχέση με άλλες περιοχές, εξαρτάται σημαντικά από προϊόντα διύλισης, όπως τα καύσιμα αεροσκαφών. Η εξάρτηση αυτή δημιουργεί νέους κινδύνους, ιδιαίτερα για τον κλάδο των αερομεταφορών, όπου ήδη διατυπώνονται προειδοποιήσεις για πιθανές ελλείψεις καυσίμων τους επόμενους μήνες.