UniCredit: Aυξάνει την άμεση συμμετοχή της στην Alpha Bank σε περίπου 29,8%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
UniCredit Alpha Bank

UniCredit: Aυξάνει την άμεση συμμετοχή της στην Alpha Bank σε περίπου 29,8%

Η UniCredit προχώρησε σήμερα στη μετατροπή συνθετικής θέσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 20% της Alpha Bank σε μετοχές

UniCredit: Aυξάνει την άμεση συμμετοχή της στην Alpha Bank σε περίπου 29,8%
Η UniCredit επιβεβαίωσε έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στην Alpha Bank, προχωρώντας στη μετατροπή της συνθετικής της θέσης σε μετοχές, μετά τη λήψη των προβλεπόμενων νομικών και κανονιστικών εγκρίσεων.

Πλέον, η άμεση συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου της UniCredit στην Alpha Bank διαμορφώνονται σε περίπου 29,8%.

Μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων νομικών και κανονιστικών εγκρίσεων και σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, η UniCredit προχώρησε σήμερα στη μετατροπή συνθετικής θέσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 20% της Alpha Bank S.A. σε μετοχές.

Ως αποτέλεσμα, η άμεση μετοχική συμμετοχή της UniCredit και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου στην Alpha Bank διαμορφώνονται πλέον στο προαναφερόμενο ποσοστό.

