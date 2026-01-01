Αλεξανδρούπολη: Πώς θα γίνει ο νέος κόμβος μεταφορών της ΝΑ Ευρώπης

Το masterplan του Υπερταμείου ενώνει λιμάνι, σιδηρόδρομο, οδικές συνδέσεις, FSRU και αεροδρόμιο, μια έκταση 1.400 στρεμμάτων, δημιουργώντας τον πρώτο πλήρως συνδυασμένο κόμβο μεταφορών της χώρας και αναβαθμίζοντας τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας