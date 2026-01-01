Αλεξανδρούπολη: Πώς θα γίνει ο νέος κόμβος μεταφορών της ΝΑ Ευρώπης
Αλεξανδρούπολη: Πώς θα γίνει ο νέος κόμβος μεταφορών της ΝΑ Ευρώπης
Το masterplan του Υπερταμείου ενώνει λιμάνι, σιδηρόδρομο, οδικές συνδέσεις, FSRU και αεροδρόμιο, μια έκταση 1.400 στρεμμάτων, δημιουργώντας τον πρώτο πλήρως συνδυασμένο κόμβο μεταφορών της χώρας και αναβαθμίζοντας τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας
Η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη μεταμόρφωση της σύγχρονης ιστορίας της. Η συσσώρευση στρατηγικών υποδομών, από το FSRU και τις νατοϊκές μεταφορές μέχρι τα μεγάλα έργα στο λιμάνι και τη νέα περιφερειακή οδό, δημιουργεί μια νέα δυναμική. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπερταμείο έχει ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο masterplan που επιχειρεί να ενώσει όλα τα κομμάτια: λιμάνι, σιδηρόδρομο, οδικό δίκτυο και αεροδρόμιο σε έναν ενιαίο, συνδυασμένο κόμβο μεταφορών που μπορεί να αποτελέσει νέο κέντρο βάρους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Πρόκειται για μια στρατηγική παρέμβαση με ορίζοντα δεκαετίας, η οποία επιχειρεί να φέρει την Αλεξανδρούπολη από το περιθώριο των εμπορευματικών ροών στην καρδιά ενός νέου περιφερειακού συστήματος μεταφορών και εμπορίου. Στο προσχέδιο του Υπερταμείου γίνεται ρητή αναφορά στον IMEC (India – Middle East – Europe Corridor), με την Αλεξανδρούπολη να τοποθετείται ως δυτική πύλη του διαδρόμου προς την Ευρωπαϊκή Ενωση, μια θέση που μέχρι σήμερα δεν είχε αποτυπωθεί πουθενά επίσημα, αλλά ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη γεωπολιτική πραγματικότητα της περιοχής.
Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκονται περίπου 1.400 στρέμματα δημόσιας έκτασης σε σημείο μοναδικό: ανάμεσα στο λιμάνι και το αεροδρόμιο «Δημόκριτος», με άμεση πρόσβαση στη σιδηροδρομική γραμμή και με πλήρως κατάλληλες χρήσεις γης. Τα 1.000 στρέμματα της χερσαίας ζώνης, που δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς και δεν απαιτούν απαλλοτριώσεις, αποτελούν μια σπάνια περίπτωση ενιαίας δημόσιας ιδιοκτησίας που μπορεί να αναπτυχθεί από άκρη σε άκρη. Μαζί με τα επιπλέον 400 στρέμματα εντός του λιμένα, τα οποία παραμένουν μέχρι σήμερα αναξιοποίητα, συνθέτουν έναν χώρο με δυνατότητα να αλλάξει πλήρως την εικόνα της Αλεξανδρούπολης.
