ΕΦΚΑ: Ποια χρέη θα παραγράφονται στην 5ετία, τι αλλάζει από το 2026
Από το 2026, οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ παραγράφονται σε πέντε χρόνια, εφόσον δεν κινηθούν εγκαίρως διαδικασίες είσπραξης - Οι παλαιές οφειλές διατηρούν δεκαετή προθεσμία
Ένα νέο καθεστώς παραγραφής για τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026. Με αυτό περιορίζεται ο χρόνος διεκδίκησης των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών από τα δέκα στα πέντε χρόνια.
Η αλλαγή αφορά χρέη που θα δημιουργηθούν και θα βεβαιωθούν ως ληξιπρόθεσμα μετά την έναρξη του 2026, ενώ για οφειλές που έχουν γεννηθεί έως το τέλος του 2025 συνεχίζει να ισχύει η δεκαετής παραγραφή. Η ρύθμιση προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4997/2022 και αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το Δημόσιο οργανώνει την είσπραξη των ασφαλιστικών απαιτήσεων, αλλά και τις επιλογές επιχειρήσεων και επαγγελματιών στη διαχείριση των υποχρεώσεών τους.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, με το νέο πλαίσιο, η ασφαλιστική διοίκηση καλείται να κινεί έγκαιρα τις διαδικασίες ελέγχου και ενημέρωσης των οφειλετών, ώστε να μη χάνονται απαιτήσεις λόγω παραγραφής. Η πενταετής προθεσμία ισχύει μόνο εφόσον μέσα σε αυτό το διάστημα δεν υπάρξει καμία ενέργεια αναζήτησης της οφειλής από τον ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ. Αν σταλεί ειδοποιητήριο ή άλλη επίσημη πράξη εντός της πενταετίας, τότε ο χρόνος παραγραφής ανανεώνεται για ακόμη πέντε χρόνια από την ημερομηνία της ενέργειας, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτόματο «σβήσιμο» των χρεών.
Για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου 2025 εξακολουθεί να ισχύει η δεκαετής προθεσμία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια διακοπτική πράξη από τη διοίκηση. Σε περίπτωση που υπάρξει τέτοια ενέργεια, η παραγραφή επανεκκινεί και μπορεί να ακολουθήσει η νέα πενταετής διάρκεια. Παράλληλα, υποχρεώσεις που αφορούν ασφαλιστικές περιόδους πριν από το 2026 παραμένουν εντός του παλαιού πλαισίου, ακόμη κι αν βεβαιωθούν μεταγενέστερα.
Η συντόμευση του χρόνου παραγραφής αναμένεται να αυξήσει τον βαθμό ενεργοποίησης των ελεγκτικών μηχανισμών του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ, που θα πρέπει να επιταχύνουν διαδικασίες διασταύρωσης και βεβαίωσης, ώστε να μην χαθούν εισπράξιμες απαιτήσεις. Για τον λόγο αυτόν, οι αιτήσεις παραγραφής παλαιών χρεών εξετάζονται με προσεκτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώνεται αν έχει υπάρξει στο παρελθόν οποιαδήποτε διοικητική ενέργεια που διακόπτει τον χρόνο παραγραφής.
