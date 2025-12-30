ΕΦΚΑ: Ποια χρέη θα παραγράφονται στην 5ετία, τι αλλάζει από το 2026

Από το 2026, οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ παραγράφονται σε πέντε χρόνια, εφόσον δεν κινηθούν εγκαίρως διαδικασίες είσπραξης - Οι παλαιές οφειλές διατηρούν δεκαετή προθεσμία