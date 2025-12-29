Citi: Τιμή-στόχος τα 52 ευρώ για τη Metlen – Ανοδικό σενάριο έως 80 ευρώ

Επαναλαμβάνεται η σύσταση buy - Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τομέα των μετάλλων, τον οποίο η Citi χαρακτηρίζει ως κομβικό για τη μεσοπρόθεσμη κερδοφορία του ομίλου