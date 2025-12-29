Citi: Τιμή-στόχος τα 52 ευρώ για τη Metlen – Ανοδικό σενάριο έως 80 ευρώ
Επαναλαμβάνεται η σύσταση buy - Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τομέα των μετάλλων, τον οποίο η Citi χαρακτηρίζει ως κομβικό για τη μεσοπρόθεσμη κερδοφορία του ομίλου
Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική της Metlen δίνει η νέα έκθεση της Citi, η οποία επαναλαμβάνει τη σύσταση «Αγορά» για τη μετοχή και θέτει τιμή-στόχο στα 52 ευρώ με βασικό καταλύτη την ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου ηλιακών έργων της εταιρείας στη Χιλή.
Η συναλλαγή, ύψους 865 εκατ. δολαρίων, είναι αυξημένη σε σχέση με τα 815 εκατ. δολάρια που είχαν ανακοινωθεί αρχικά τον Απρίλιο του 2025 και αφορά την εκποίηση 588 MW φωτοβολταϊκής ισχύος και 1.610 MWh συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (BESS).
Σύμφωνα με την Citi, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες πράξεις asset rotation στο χαρτοφυλάκιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Metlen, ενισχύοντας τόσο τη ρευστότητα όσο και την ευελιξία του ισολογισμού.
