Morgan Stanley για Metlen: Κομβικής σημασίας το deal στη Χιλή
Ενισχύεται η απομόχλευση, ανοίγει ο δρόμος για νέες συμφωνίες - Διατηρεί θετική στάση για τη μετοχή
Κομβικό βήμα για τη μείωση του δανεισμού και την ενίσχυση των ταμειακών ροών, αποτελεί η ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της Metlen στη Χιλή, ύψους 865 εκατ. δολαρίων, αναφέρει σε note της η Morgan Stanley, ενώ προεξοφλεί συνέχεια με αντίστοιχες κινήσεις σε Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Η Morgan Stanley σχολιάζει την ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Metlen Energy & Metals στη Χιλή προς τον όμιλο Glenfarne, με συνολικό τίμημα 865 εκατ. δολάρια προ φόρων, σε μια συναλλαγή που –όπως σημειώνει– υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς.
Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά έργα ισχύος 588 MW, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) συνολικής χωρητικότητας 1.610 MWh. Σύμφωνα με την ανάλυση της Morgan Stanley, η τελική αποτίμηση μεταφράζεται σε περίπου 1,26 εκατ. ευρώ ανά MW ηλιακής ισχύος, επίπεδο υψηλότερο από το αρχικά καθοδηγητικό τίμημα των 815 εκατ. δολαρίων.
Ο αμερικανικός οίκος τονίζει ότι η συναλλαγή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα asset sales της εταιρείας και ενισχύει ουσιαστικά τη στρατηγική απομόχλευσης του ισολογισμού. Όπως εκτιμά, ποσό άνω των 800 εκατ. δολαρίων αναμένεται να εισρεύσει έως το τέλος του 2025, με το υπόλοιπο να καταγράφεται το 2026, συμβάλλοντας στη μείωση του καθαρού δανεισμού και στη βελτίωση των ταμειακών ροών.
