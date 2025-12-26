Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνια: Πώς αμείβονται φέτος οι εργαζόμενοι

Γιορτινές αργίες και μισθοί: Όσα πρέπει να γνωρίζουν εργαζόμενοι και εργοδότες

Ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας θεωρούνται φέτος από τον νόμο η 26η Δεκεμβρίου (δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων), η 1η Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά) αλλά και η 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνια) για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, όπως ενημέρωσαν πρόσφατα η



Επίσης οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για τις αμοιβές των παραπάνω ημερών τα εξής:



Εάν απασχολούνται σε επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, τότε:



-θα λάβουν το σύνηθες ημερομίσθιο χωρίς κάποια προσαύξηση. Αυτό αφορά όσους αμείβονται με ημερομίσθιο,

-θα πάρουν τον μηνιαίο μισθό τους χωρίς κάποια πρόσθετη αμοιβή. Αυτό αφορά όσους αμείβονται με μισθό.







Β. Εάν εργάζονται σε επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, τότε:



-θα λάβουν το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν. Αυτό αφορά τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο.



Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα ρεπό Η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων απαγορεύεται σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις γιορτές.



Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας.



Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια άδεια με αποδοχές.



Υπενθυμίζεται ότι για την εργασία άνω των 5 ωρών σε ημέρα Κυριακή υπάρχει υποχρέωση χορήγησης αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) διάρκειας 24 ωρών σε άλλη εργάσιμη ημέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας.



Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες και έχουν ρεπό σε κάποια από τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, σύμφωνα με το ισχύον σταθερό πρόγραμμα εργασίας ή από την εφαρμογή κυκλικού συστήματος χορήγησης εβδομαδιαίας ανάπαυσης, δεν δικαιούνται συμπληρωματική ανάπαυση σε άλλη ημέρα. Αν όμως εργαστούν, δικαιούνται, πέραν της προαναφερόμενης αμοιβής, να λάβουν και αναπληρωματική ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας.



Επισημαίνεται ότι εάν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων, όσο και των επί μηνιαίο μισθό κατά τις παραπάνω ημέρες αργίας είναι πέρα των 40 ωρών, οφείλεται εκτός από την προσαύξηση και πρόσθετη αμοιβή λόγω υπερεργασίας κλπ.



Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.









26.12.2025, 14:19