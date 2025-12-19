Αλλάζει το Μητρώο της εφορίας: Τι είναι τα έντυπα Α110, Δ210 και Δ211 για ΑΦΜ, αλλαγές στοιχείων και έναρξη επιχείρησης
Αλλάζει το Μητρώο της εφορίας: Τι είναι τα έντυπα Α110, Δ210 και Δ211 για ΑΦΜ, αλλαγές στοιχείων και έναρξη επιχείρησης
Πώς αλλάζουν οι διαδικασίες και πώς ολοκληρώνονται σε χρόνο express - Οδηγός βήμα προς βήμα από την ΑΑΔΕ
Το φορολογικό Μητρώο είναι η αφετηρία για κάθε συναλλαγή με την εφορία και αφορά πλέον σχεδόν όλους, από ιδιώτες που χρειάζονται μια απλή βεβαίωση μέχρι επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ξεκινούν ή αλλάζουν δραστηριότητα. Με τα επικαιροποιημένα έντυπα της ΑΑΔΕ, οι περισσότερες διαδικασίες γίνονται ψηφιακά και χωρίς επίσκεψη στη ΔΟΥ, αρκεί να επιλεγεί σωστά το έντυπο και να συμπληρωθούν μόνο τα απαραίτητα πεδία.
Σύμφωνα με απόφαση-οδηγό που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, το Μητρώο οργανώνεται πλέον με ενιαίο τρόπο, με σαφή διάκριση των περιπτώσεων και με στόχο οι υποθέσεις να ολοκληρώνονται γρήγορα, χωρίς επανυποβολές και χωρίς «μπρος-πίσω» στις ΔΟΥ. Στον ίδιο οδηγό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η απόδοση ή η επικαιροποίηση στοιχείων μπορεί να γίνεται και οίκοθεν από τη φορολογική διοίκηση, όταν υπάρχουν ήδη διαθέσιμα και διασταυρωμένα στοιχεία, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την ανάγκη παρέμβασης του φορολογούμενου.
Το έντυπο Α110 αποτελεί τη βασική «Αίτηση Μητρώου» και χρησιμοποιείται κυρίως για επανεκτύπωση βεβαίωσης Μητρώου ή για λοιπά απλά αιτήματα, τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myaade.gov.gr, χωρίς εκτύπωση και χωρίς φυσική υπογραφή, ενώ έντυπη κατάθεση προβλέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι εφικτή η ψηφιακή διαδικασία.
Το έντυπο Δ210 αφορά φυσικά πρόσωπα και καλύπτει δύο βασικές ανάγκες: την απόδοση νέου ΑΦΜ και τη μεταβολή ατομικών στοιχείων για όσους έχουν ήδη ΑΦΜ. Συμπληρώνονται υποχρεωτικά οι γενικές πληροφορίες και τα βασικά προσωπικά στοιχεία και στη συνέχεια δηλώνονται αποκλειστικά τα στοιχεία που μεταβάλλονται, χωρίς επανάληψη πεδίων που δεν αλλάζουν.
Η λογική του οδηγού είναι ότι κάθε μεταβολή καταχωρίζεται στοχευμένα, ώστε να αποφεύγεται η υπερσυμπλήρωση και να επιταχύνεται ο έλεγχος από τη ΔΟΥ.
Στον ίδιο οδηγό ορίζεται ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης δηλώνονται υποχρεωτικά όπως ακριβώς αναγράφονται στο επίσημο έγγραφο, με επιλογή συγκεκριμένου τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου από προκαθορισμένο κατάλογο και με καταχώριση αριθμού, ημερομηνίας έκδοσης και λήξης όπου προβλέπεται. Για υπηκόους τρίτων χωρών δηλώνεται υποχρεωτικά το είδος της άδειας διαμονής, ο αριθμός της και η ημερομηνία ισχύος της.
Η οικογενειακή κατάσταση καταχωρίζεται αποκλειστικά με συγκεκριμένες τιμές και, όπου απαιτείται, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη δήλωση συνδεδεμένου ΑΦΜ, όπως συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης. Η ιδιότητα του φορολογούμενου δηλώνεται επίσης από προκαθορισμένο πίνακα, με υποχρεωτική αναφορά εκπροσώπου ή σχετιζόμενου ΑΦΜ στις περιπτώσεις ανηλίκων, φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, δικαστικής συμπαράστασης ή κληρονομικών υποθέσεων.
Οι σχέσεις με άλλα ΑΦΜ καταχωρίζονται με σαφή προσδιορισμό του είδους της σχέσης και της ημερομηνίας έναρξης ή λήξης, ώστε κάθε μεταβολή να αποτυπώνεται χρονικά και να μην παραμένουν ενεργές σχέσεις που δεν ισχύουν.
Το έντυπο Δ211 είναι το πιο εκτεταμένο και αφορά την εγγραφή, την έναρξη, τη μεταβολή ή τη διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το χρησιμοποιούν ατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες κάθε μορφής αλλά και υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Σε αυτό δηλώνονται στοιχεία όπως η μορφή και η έδρα της επιχείρησης, οι ΚΑΔ δραστηριοτήτων, το καθεστώς ΦΠΑ, ο τρόπος τήρησης βιβλίων, οι εκπρόσωποι, τα μέλη και τυχόν εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με την πρόβλεψη ότι κάθε επιχείρηση συμπληρώνει μόνο τις ενότητες που αντιστοιχούν στην πράξη που πραγματοποιεί.
Επίσης προσδιορίζεται ότι οι ΚΑΔ δηλώνονται με σαφή διάκριση κύριας και δευτερευουσών δραστηριοτήτων, με καταχώριση ημερομηνίας έναρξης ή μεταβολής, ενώ στο ΦΠΑ επιλέγεται υποχρεωτικά υπαγωγή ή απαλλαγή με βάση το πραγματικό καθεστώς της δραστηριότητας. Αντίστοιχα, για την έδρα και τις εγκαταστάσεις δηλώνονται συγκεκριμένα στοιχεία ιδιοκτησίας ή μίσθωσης, καθώς και ο τρόπος άσκησης της δραστηριότητας, ώστε το Μητρώο να αποτυπώνει την πραγματική εικόνα της επιχείρησης.
Με απλά λόγια, το Α110 καλύπτει τις απλές αιτήσεις και τις βεβαιώσεις, το Δ210 αφορά τον ΑΦΜ και τα προσωπικά στοιχεία και το Δ211 κάθε κίνηση που σχετίζεται με επιχειρηματική δραστηριότητα. Αν ο φορολογούμενος επιλέξει σωστά το έντυπο και ακολουθήσει τα βήματα που προβλέπονται στον οδηγό της ΑΑΔΕ, οι περισσότερες υποθέσεις Μητρώου ολοκληρώνονται πλέον ψηφιακά, σε χρόνο express και χωρίς ουρές στις ΔΟΥ.
