Βέμπερ: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup συμβολίζει το success story Μητσοτάκη στην Ελλάδα
H Ελλάδα βρίσκεται στην προεδρία του Eurogroup και αυτή είναι μία εξαιρετική ιστορία και για τη χώρα και για το ΕΛΚ, τόνισε ο Μάνφρεντ Βέμπερ
Τα συγχαρητήριά του για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, εξέφρασε σε δηλώσεις on-camera ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Μάνφρεντ Βέμπερ, τονίζοντας παράλληλα, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το κεντρικό πρόσωπο πίσω από το success story της Ελλάδας.
Αναλυτικά η δήλωση του Βέμπερ:
«Συχαρητήρια! Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εκλέχθηκε ως Πρόεδρος του Eurogroup και φανταστείτε… είναι ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, ένας πολύ επιτυχημένος μάλιστα. Οι συνάδελφοί του στην Ευρώπη τον εμπιστεύονται. Μια χώρα που κάποτε βρισκόταν σε κρίση, η Ελλάδα, βρίσκεται στην προεδρία του Eurogroup και αυτή είναι μια εξαιρετική ιστορία, και για τη χώρα και για το κόμμα μου (ΕΛΚ), γιατί δείξαμε ότι οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις οδηγούν σε ανάπτυξη, οικονομική σταθερότητα, όπως βλέπουμε στην Ελλάδα.
Τα παραπάνω αφορούν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, που είναι το κεντρικό πρόσωπο στο ελληνικό success story, επομένως συγχαρητήρια σε όλους και Κυριάκο (Πιερρακάκη) σου εύχομαι καλή τύχη στη διαχείριση του Eurogroup», κατέληξε ο Μάνφρεντ Βέμπερ.
